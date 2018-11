Los Cabos: Quiubole con el contenido en tiempos de Netflix

Netflix acabó con la espera. Antes de la llegada del servicio de streaming, pocos teníamos la oportunidad (o nos dábamos el tiempo) de ver una serie completa en una tarde. Había que esperar una semana o más para poder echarle ojo a nuestras historias favoritas, esperar para tener la oportunidad de seguir con el fanatismo. El internet ha cambiado muchas cosas, en especial, la manera y velocidad en que consumimos contenido audiovisual.

Ese fue el tema de las mesas de conversación que sucedieron este año en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos (CIFF, por sus siglas en inglés), donde Miranda de Pencier, productora de la serie Anne with an E; Tonya Lewis Lee, She’s Gotta Have It; Humberto Hinojosa, director de Luis Miguel: La serie; y José Manuel Cravioto, director y showrunner de las series Diablero y El Chapo, tuvieron oportunidad de participar y compartir con el público su opinión sobre el estado de salud que vive la industria actualmente.

Tuvimos oportunidad de charlar de manera exclusiva con ellos después de su intervención en el festival, abordar su experiencia con Netflix y las maneras en que han logrado proteger sus ideas en una industria hambrienta de más. A continuación les compartimos la entrevista.

¿La propiedad intelectual y el contenido son los nuevos reyes de la industria?

Humberto Hinojosa (HH): Como creadores lo más importante es el proceso creativo, tienes que ser muy persuasivo para conservar la propiedad intelectual de tu trabajo, porque al final, hay grandes compañías que tienen el poder y el dinero para comprarlo todo. Si no eres inteligente en cada contrato para mantener la propiedad intelectual podrías perderlo todo. Tienen el poder para comprarte una y otra vez, debemos tener cuidado de lo nuestro, es lo único que importa al final. Si es Amazon, Netflix u otra da igual, lo importante es el contenido y las ideas.

Miranda de Pencier (MdP): Al mismo tiempo, Netflix, Amazon y Hulu no tienen nada sin sus creadores de contenido. Cuando eres joven y estás empezando, haces tu contenido por menos dinero del que quisieras y te compran o vendes los derechos de tu obra, estás dispuesto a hacerlo porque estás feliz de tener dinero de vuelta. Pero cuando creces, te vuelves más importante en el mercado, te conviertes en un creador de contenido probado. Creo que conforme avanzas puedes controlar mejor tu contenido, porque lo que no quieres hacer es de repente tener tu trabajo modificado, editado o influenciado por alguien más o un conglomerado.

Tonya Lewis Lee (TLL): ¡Porque el contenido importa! Es un reflejo de quiénes somos y, especialmente en estos tiempos, lo que producimos refleja nuestra esencia y, nos ayuda, a descubrir quiénes queremos ser. En efecto, creo que el contenido es el nuevo rey, creo para mi misma, para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Si no está al aire, mis nietos no tendrán esa oportunidad de identificarse. Es un registro de nuestras comunidades.

José Manuel Cravioto (JMC): Es una cuestión difícil, porque debes luchar por ello (mantener la propiedad intelectual de tus ideas), pero te están pagando por tu trabajo y contenido, hay mucha gente detrás de ti que está dispuesta a vender el contenido sin provocar problemas por la propiedad intelectual. Depende, al final, del contenido mismo: si es verdaderamente original, será mucho más sencillo luchar por mantener el control, pero debes mantener el enfoque y hacer mejor contenido, porque es la única herramienta de negociación que tienes a futuro y la manera en que quieres operar. Somos muy afortunados porque nos encontramos en la cima de la ola, al menos en este momento, podemos ver todo el panorama y compartir información con otros creadores, es algo global, entonces no va a importar si el show original es mexicano o americano, es el siguiente paso.

En la industria del cine, hay toda una estructura de clases. Majors, independientes, etc. La industria del contenido no parece tener la misma estructura, un par de compañías grandes controlan el mercado. No todos tienen dinero suficiente como para crear su propio servicio de streaming. ¿Cómo afecta eso a los creadores de contenido?

MP: Creo que está cambiando. Sigue siendo muy complicado hacer una película, mi corazón sigue ahí, en hacer películas, pero se está haciendo más y más difícil producir, vender, encontrar distribución. Ahí afuera, es complejo. Creo que el medio comienza a cambiar, el público joven está mirando en todos sus dispositivos y están mirando contenido, están cambiando la forma. El cine clásico independiente está sufriendo en este momento, pero me gusta pensar que nuevas voces originales encontrarán maneras diferentes de emerger, de formas que no podemos imaginar en este momento. Espero que en algún momento podamos volver a tener cine independiente como lo había en los 70, 80 y 90.

HH: Ahora tenemos plataformas de streaming, pero antes otros formatos aparecieron y desaparecieron, el VHS, por ejemplo. Todo el tiempo tenemos que decidir cuál es el camino de nuestro trabajo, porque como creador o director tenemos la necesidad de hacer cosas. No sé si a futuro será un buen negocio, ¡no me importa! Tengo que hacerlo, al final, tendré que encontrar a mi audiencia y a mi canal, para mostrar mi voz. Es lo que sabemos hacer y tenemos que hacerlo.

TLL: ¡Encuentras la manera! Creo que los jóvenes cineastas encontrarán su plataforma ideal. Financiamiento. Está en algún lado. Puedes usar tu teléfono para hacer tu película…

HH: ¡Las posibilidades!

MP: Cuando estrenaron Sex, Lies and Videotape fuera del modelo de los estudios, fue porque Steven Soderbergh dijo “puedo hacerlo así, usando esto para filmar en mi patio trasero” y veo lo que pasó. Lo mismo con el Dogma y Lars Von Trier, hay un movimiento que se está gestando en este momento. El internet sigue siendo libre, si quieres hacer contenido, puedes ponerlo a disposición del público. Si es bueno, vas a encontrar a tu audiencia, más que antes.

JMC: Al mismo tiempo, sigue habiendo problemas. Grandes compañías controlan el internet e invierten en promover lo que ellos quieren promover. Si quieren bloquear algo, aunque no sea intencional, pueden sesgar las preferencias de la audiencia para decirles qué ver, qué seguir. Es el momento que estamos viviendo y es muy importante.

MP: Sí, pero cuando lo piensas, hace 10 años gente en pueblos pequeños tenía que ver las películas en un multiplex, sólo podían ver las películas más caras y con estrellas. El cine independiente sólo se podía ver en cines dedicados al arte en grandes ciudades. Eso está cambiando.

HH: Cuando veo que mis películas están en YouTube me encanta, hasta les dejo mensajes: “ey, sube otra copia, esta está muy chafa”.

