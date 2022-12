Los consejos de Indra Nooyi, ex-CEO de PepsiCo, para que las mujeres prosperen en los negocios

Si hay alguien que ilumina la sala en la que se encuentra, esa es Indra Nooyi. Ya sea por las grandes sonrisas que esboza, el firme apretón de manos que da, la confianza que irradia o saber su espectacular trayectoria empresarial, lo cierto es que su encanto difícilmente pasa desapercibido.

Durante más de una década, la inmigrante india Indra Nooyi dirigió PepsiCo como presidenta y consejera delegada, lo que la convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial estadounidense. Pero no siempre fue así, y desde luego no fue un camino fácil.

“Nunca pensé en escalar en el mundo empresarial, no sabía lo que era. Pero luego migré de India a Estados Unidos para estudiar de nuevo, así que tuve que empezar de nuevo a establecerme y conseguir que la gente se familiarizara conmigo como mujer, inmigrante y persona de color. Pasé por otras empresas de consultoría antes de llegar a PepsiCo y una cosa llevó a la otra y me convertí en Directora General. Yo nunca pedí o me postulé para ser CEO, la junta directiva vio que yo era la persona adecuada para el trabajo”, dice Nooyi en entrevista con Forbes México.

Pero llegar a ese punto no fue algo que sucediera de la noche a la mañana y supuso para Nooyi un gran esfuerzo para equilibrar su vida personal y laboral y combatir los prejuicios a los que las mujeres se enfrentan durante su trayectoria. “Creo que las mujeres se incorporan al mercado laboral en gran número, pero en algún punto intermedio lo abandonan. Y mi observación es que lo dejan por dos grandes razones. Una es que, cuando quieren tener hijos, no saben cómo compaginar la maternidad y el trabajo. Y siempre he dicho que el reloj biológico y el reloj profesional luchan entre sí, están en conflicto. En segundo lugar, a medida que suben más y más, empiezan a enfrentarse a prejuicios inconscientes por parte de otras personas de la empresa. Hombres que piensan que porque eres mujer les estás quitando el trabajo. Así que las mujeres tienen que luchar más para avanzar, y algunas simplemente no quieren ir a la batalla”, explica.

Indra Nooyi. Foto: © Fernando Luna Arce.

