Los diez puntos con los que se defiende Cambridge Analytica

La compañía Cambridge Analytica emitió una serie de puntos aclaratorios sobre sus operaciones y actividades en las que se han visto envueltos y relacionados en estos últimos días sobre supuestas malversaciones de datos e información.

Esto, detalla la firma, con el fin de abordar y detener el flujo de la especulación y las acusaciones falsas.

“La conjetura y el rumor están siendo retratados como un hecho dañino e injusto para la compañía, sus empleados, y sus clientes. Sería imposible abordar los cientos de artículos y segmentos de transmisión que han tergiversado Cambridge Analytica o replicado declaraciones falsas hechas por aquellos enfocados en crear un escándalo político”, dijo el CEO interino de la empresa, Alexander Tayler.

Lee también Cambridge Analytica trabajó con el PRI: Channel 4 News

PUBLICIDAD

Ante esto, la firma decidió presentar diez puntos en respuesta a los reclamos recientes, así como el lanzamiento de un sitio web, CambridgeFacts.com, que abordará exhaustiva y escrupulosamente “las falsedades en torno a nuestra empresa y su trabajo”, detalla.

1.No se rompieron las leyes. Cambridge Analytica no “pirateó” Facebook. Una compañía de investigación (GSR) nos autorizó los datos, que legalmente obtuvieron a través de una herramienta proporcionada por Facebook. Cientos de empresas de datos han utilizado datos de Facebook de manera similar. Para que quede claro: Cambridge Analytica no recopiló o compartió datos de manera ilegal o inapropiada con nadie más. Cambridge Analytica no ha infringido las regulaciones de FEC.

2.Cambridge Analytica no utilizó los datos de GSR ni ninguna derivada de estos datos en las elecciones presidenciales de EE. UU. Utilizamos datos del RNC, datos de fuentes públicas como el registro de votantes, datos de corredores de datos comerciales e investigaciones que recopilamos con una declaración clara de consentimiento.

Las afirmaciones de que utilizamos los datos de GSR para la campaña de Trump son simplemente falsas. Cambridge Analytica proporcionó encuestas, análisis de datos y marketing digital para la campaña de Trump.

Estos son los mismos métodos por los que se utilizan los datos para cada otra campaña. Usamos el mismo tipo de modelos de preferencia política utilizados por las campañas de Obama y Clinton; sin embargo, comenzamos cinco meses después del día de las elecciones y lo hicimos con muchos menos recursos y datos. Es muy raro tener un proveedor que trabaje en tantas funciones diferentes de campaña: nos enorgullece que hayamos integrado las encuestas, la ciencia de datos y el marketing en una sola operación. Tener una gran cantidad de control sobre cada una de estas tres áreas nos permitió ser extremadamente eficientes y reactivos

3.Cambridge Analytica no funcionó en absoluto en el Referéndum Brexit. Subcontratamos algo de marketing digital en Estados Unidos. Lanzamos Leave.eu, Vote.leave y Remain pero no trabajamos ni pagamos por ninguna de estas entidades. Tuvimos discusiones con UKIP, pero estas discusiones nunca dieron como resultado un contrato. Al final, no participamos en el referéndum en ninguna capacidad.

4.Christopher Wylie no es un denunciante. Él ha afirmado repetidamente ser un fundador de Cambridge Analytica. En realidad, él era un contratista de SCL Elections y se fue a mediados de 2014. Su trabajo para Cambridge Analytica comenzó en agosto de 2013 y finalizó en julio de 2014. No tiene conocimiento reciente de nuestro negocio o sus prácticas, y lo ha admitido en su testimonio.

Cuando se fue, creó una empresa competidora llamada Eunoia Technologies que aparentemente usaba nuestros datos y contactos en violación de su acuerdo de confidencialidad con nosotros. Eunoia también obtuvo una copia de los datos de GSR. Eunoia lanzó la campaña de Trump y más tarde Wylie intentó trabajar para Vote.leave. Cuando SCL Elections descubrió que el Sr. Wylie había incumplido su contrato, tomamos medidas legales contra él, otros dos empleados y Eunoia. El Sr. Wylie ejecutó un compromiso con fecha del 10 de agosto de 2015 para no divulgar ninguna información confidencial de Elecciones SCL que pueda tener.

5.Cambridge Analytica y SCL Elections son compañías diferentes. Cambridge Analytica es una entidad independiente de EU. Que trabaja con SCL Elections como afiliado para prestar servicios en el mercado político de América del Norte. Desde entonces, Cambridge Analytica se ha convertido en una agencia de marketing y consultoría de ciencia de datos centrada en el mercado comercial. La gran mayoría de nuestro negocio es comercial en lugar de político, al contrario de lo que algunos de los medios nos han retratado. Cambridge Analytica no funciona fuera de Norteamérica, aunque la marca Cambridge Analytica ahora se usa en todo el mundo.

6.SCL Elections licenció 30 millones de registros de ciudadanos estadounidenses de GSR pero desde entonces ha eliminado todos los datos de GSR y sus derivados. Una vez que Facebook informó a SCL Elections que los términos de servicio de Facebook se habían roto, borramos todos los datos y certificamos a Facebook que esto había sucedido. Actualmente, una auditoría lo verifica de forma independiente y confiamos en que establecerá que todos los datos se eliminaron cuando dijimos que sí. Nuestro contrato con GSR estipula claramente que todos los datos cumplen con las regulaciones de EU. Y solo cubren a los ciudadanos de EU. No otorgamos licencia de RSG a ciudadanos no estadounidenses. Independientemente de si Facebook permitió a GSR obtener datos sobre 87 millones de personas, GSR solo nos proporcionó datos sobre 30 millones de personas.

7.Cambridge Analytica solo recopila datos con consentimiento informado. Nuestra investigación sobre los datos de GSR mostró que tuvo un rendimiento inferior al objetivo demográfico convencional. Es cierto que nuestros materiales de marketing dicen que podemos lograr más con los datos para nuestros clientes, pero eso se debe a la calidad de nuestra gente y nuestros métodos analíticos, no a un acceso o uso inadecuado de los datos. Desde entonces, Cambridge Analytica ha utilizado sus propias encuestas con el consentimiento informado de cada encuestado para obtener datos similares. La investigación de mercado y la psicología del marketing es una parte importante de nuestro negocio, pero es solo una de las herramientas que utilizamos para servir mejor a nuestros clientes.

8.Estamos llevando a cabo una auditoría externa independiente para demostrar que no poseemos ningún dato de RSG. Compartiremos los resultados de esta investigación tan pronto como los recibamos

9.Cambridge Analytica ha cooperado con la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO). Hemos estado en comunicación con la OIC desde febrero de 2017, cuando recibimos a su equipo en nuestra oficina de Londres para proporcionar una transparencia total sobre los datos que tenemos, cómo los procesamos y la base legal para que los procesemos. Ofrecimos compartir con el ICO todas las comunicaciones y documentos que tenemos relacionados con GSR, y ayudarlos a buscar en nuestros sistemas los datos de GSR. En su lugar, optaron por buscar una orden de búsqueda a pesar de que nos ofrecieron cooperar con ellos.

10.Cambridge Analytica es una compañía políticamente neutral. A nivel mundial, trabajamos en todo el espectro político general.