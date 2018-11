Los empresarios que florecieron con la izquierda

Por Luis Eduardo Vázquez y Alberto Cuenca

El desarrollo urbano de la Ciudad de México entró en coma, aquejado por la violación de normas ambiguas y “adaptadas” a las necesidades de las inmobiliarias, la nula planeación urbana y la corrupción.

En la jerga burocrática, su estado se llama “suspensión de trámites”, y fue decretado por 10 de las 16 alcaldías. Lo que sigue es repensar el crecimiento de la megalópolis y, si le va bien a la capital, poner candados eficaces para no repetir la historia de abuso inmobiliario.

Sólo que los encargados de aplicar la terapia son corresponsables de la situación en la que se encuentra la ciudad. En la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso local participan ex delegados que han sido señalados por organizaciones de vecinos de haber ayudado a las inmobiliarias a pasar por encima de las normativas.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa, ha manifestado su apoyo a uno de los sectores empresariales que más se han beneficiado de la proliferación de megaproyectos cuestionados: la comunidad judía; y el propio presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su simpatía y compromiso de trabajar con esa comunidad a escala federal.

Mientras tanto, nuevas normas para regular la actuación de empresas y autoridades y tomar en cuenta la opinión de los vecinos tratarán de abrirse camino en los próximos meses. 2019 será un año de reformas al marco jurídico para definir el desarrollo urbano, señala Eduardo Santillán, vicecoordinador de Morena en el Congreso local.

La Constitución de la Ciudad de México, en vigor desde septiembre de 2018, introduce la obligación de hacer correcciones, como someter el programa de desarrollo urbano a consulta de los pueblos y barrios indígenas que habitan en la capital y, a partir de ello, definir el plan de cada alcaldía, y crear un instituto de planeación para que elabore y vigile el cumplimiento del plan de desarrollo urbano.

Pero aterrizar lo que dice la Constitución no se ve fácil. La fecha límite para instalar el instituto es hasta 2021, y Sheinbaum ha dicho que conservará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que se contrapone con la creación del Instituto, que centralizaría la regulación y podría poner fin a la actual dilución de responsabilidades entre distintas oficinas del Gobierno de la Ciudad.

Los tramos de responsabilidad deben ser claros y debe haber una sola autoridad responsable, sugiere Fernando Aboitiz, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso local, mientras que en las alcaldías se debe hacer un equilibrio con los concejales como contrapeso.

Aún no está definido que pasará con instrumentos administrativos utilizados para el abuso. La transferencia de potencialidad es uno de ellos; es una regla que permite a un desarrollador edificar torres con más pisos que los establecidos en la zona si la construye sobre terrenos donde había inmuebles con menos niveles de los autorizados. Un ejemplo es la torre Mitikah, en la alcaldía de Coyoacán, que tiene 34 pisos, pese a que el uso de suelo en la zona es de 10 niveles.

Otra figura son los polígonos de actuación que, en teoría, obliga a los desarrolladores a incorporar en sus complejos inmobiliarios parques, hospitales u otro tipo de instalaciones de servicio a la comunidad donde se ubica su proyecto. Pero el mecanismo se distorsionó y algunos desarrollos aprovechan el polígono para hacer negocios privados. Así ocurrió en el parque La Mexicana, en Santa Fe, donde, a cambio de un parque público, se construyeron 2,000 viviendas privadas.

El tercer instrumento son los Sistemas de Actuación por Cooperación o la suma de éstos y otros “beneficios” para la comunidad.

El Congreso de la ciudad tiene la opción de hacer una ley de ordenamiento territorial que borre dichas normas (y otras) y empezar de cero, o aplicar el gradualismo y mantener las reglas actuales, pero con candados, según Aboitiz. Por ejemplo, propone que las manifestaciones de construcción, que han servido a las autoridades para omitir la supervisión de los proyectos, sean rigurosas, como lo fueron las licencias, ya desaparecidas.

Aboitiz dice inclinarse por un modelo de desarrollos urbanos integrados a los barrios, en lugar de los complejos faraónicos con centenares de negocios que enriquecen a inversionistas en Estados Unidos u otros países.

Hoy, lo que hay es un choque entre la presión ciudadana y los intereses empresariales. La suspensión de trámites, decretada por una decena de alcaldes, provocará pérdidas mensuales a las inmobiliarias de hasta 5,000 mdp, dice Arturo Bautista, titular de la Cámara de la Industria de la Construcción Ciudad de México.

“La gente considera y habla del cartel inmobiliario, y ve a todos los constructores iguales. Hay que castigar a quien violó los usos de suelo, pero no castigar a toda la industria”, explicó Bautista, en una conferencia a mediados de octubre.

El origen del caos

El crecimiento desbordado y sin planeación de los complejos inmobiliarios en la ciudad dio lugar a grandes fortunas en poco tiempo, pero también puso en riesgo la viabilidad de la urbe y exacerbó la confrontación entre vecinos y desarrolladores.

Sheinbaum misma ha dicho que cancelará la transferencia de potencialidad, los polígonos de actuación y los Sistemas de Actuación por Cooperación.

Los cimientos del desorden se pusieron en la década de 1990, luego del gran sismo de 1985, cuando Manuel Camacho Solís ordenó un reciclamiento y repoblamiento de la urbe. Puso la mira en Santa Fe como el gran polo de desarrollo de la capital, un área al poniente de la ciudad que, hasta ese momento, sólo tenía un basurero y minas.

La implementación del plan se dejó en manos del arquitecto Jorge Gamboa de Buen, quien invitó a la comunidad judía, principalmente a los hermanos David y José Daniel Kabbaz, fundadores de Grupo Danhos, para ampliar su inversión, de la actividad textil al desarrollo inmobiliario.

De Buen creó lo que se denominó Zona Especial de Desarrollo Controlado de Santa Fe (Zedec Santa Fe). El acuerdo para la creación de Zedec se publicó en el Diario Oficial a finales de 1995, y fue firmado por Gamboa de Buen en su calidad de director general de Reordenación Urbana. Desde aquella época, De Buen ha fungido como enlace entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios, particularmente el Grupo Danhos, señala Javier Hidalgo, actual diputado federal de Morena.

“Fue por Santa Fe que nació la ADI [Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el organismo que aglutina a las empresas del ramo en la capital]”, dice Hidalgo, quien fuera vicepresidente de la Comisión de Uso de Suelo de la entonces Asamblea de Representantes, entre 1991 y 1994.

La historia está contada en la edición del aniversario 25 de la ADI de la revista Real Estate Market, del año pasado. “Jorge Gamboa de Buen, en aquel tiempo Coordinador de Reordenación para la Protección Ecológica [ahora Seduvi], al visualizar un importante potencial de crecimiento, con el permiso y apoyo de Manuel Camacho Solís, jefe del DDF, empuja la creación de la asociación, una vez que se logra gran estabilidad económica y empieza un fuerte desarrollo inmobiliario.

“Gamboa de Buen le pide su colaboración a David Serur [desarrollador de los segundos pisos del Periférico cuando el hoy presidente electo era jefe de Gobierno], Pepe Daniel [Kabbaz], Javier Barrios y Luis Sánchez, entre otros, siendo más tarde Pepe Daniel quien propone realizar una asociación [inmobiliaria]… Entre las noticias inmobiliarias más importantes para México en 1992, destaca la fundación de la ADI, que impulsaría de manera vital al sector inmobiliario residencial del país”, se lee en la publicación.

De Buen comenzó su carrera en el sector privado, en 1990, como consultor independiente y, luego, ya como funcionario, fue impulsor de los desarrollos Parque Duraznos, Alameda, Delta, Tezontle, Lindavista, Pedregal 24, El Toreo y el emblemático conjunto Reforma 222, todos ellos construidos, comercializados y actualmente administrados por Fibra Danhos.

A partir de ahí, proliferaron los desarrollos en los corredores de alta plusvalía de la ciudad. Años más tarde, Gamboa de Buen asumió la Dirección General de Grupo Danhos, empresa de la que, en 2013, nació Fibra Danhos. Las Fibras son fideicomisos (de infraestructura en bienes raíces) que construyen o adquieren desarrollos inmobiliarios con la condición de que renten sus espacios comerciales, de oficina o residenciales y obtengan de ello un flujo constante de ingresos para retribuir a sus inversionistas privados y públicos.

Uno de los más importantes, y el primero en captar inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, es Fibra Uno (FUNO), creada y lanzada al mercado en 2013 por Moisés El-Mann Arazi.

Dahnos y Uno son jugadores centrales del mercado inmobiliario de la Ciudad. Suman entre ambas 1.1 millones de metros cuadrados, equivalentes a 13.58% de todo el espacio de oficinas en renta de la capital.

Otra figura relevante en el sector es Salvador Daniel Kabbaz Zaga, presidente de la ADI, que representa a 72 empresas que desarrollan 60% de los proyectos más importantes del país, con una inversión total de más de 21,507 millones de dólares (mdd). Kabbaz es, asimismo, director general del Grupo Danhos.

El boom

En los últimos años, urbanistas y legisladores han coincidido en que el “boom inmobiliario” se extendió con el bando 2, el cual entró en vigor en 2000 por decreto del jefe de Gobierno López Obrador.

El bando 2 permitía la construcción de vivienda solamente en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez, en las que, como resultado, se incrementó significativamente el valor del suelo. La creación del bando 2 pudo haber sido una decisión de buena voluntad, pero no tuvo una fundamentación técnica suficiente y sus efectos negativos han sido grandes, dice Roberto Eibenschutz, titular de Seduvi durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Para Eibenschutz, las autoridades quedaron convertidas en cómplices de la corrupción inmobiliaria. Dice que, por un lado, el gobierno no ha puesto reglas adecuadas para regular el mercado y evitar la especulación en el precio del suelo y, por otra parte, los empresarios han abusado de la laxitud de la normatividad.

“Ahí es donde se están haciendo las grandes fortunas”, señala Eduardo Santillán, delegado de Álvaro Obregón de 2009 a 2012, quien vivió en primera fila el reparto del botín en que está convertida, dice, la Ciudad de México. “[Los desarrolladores inmobiliarios] son un grupo de delincuentes de cuello blanco con enorme poder para influir en decisiones gubernamentales”, agrega el también ex secretario general del grupo parlamentario por el Hábitat ante la ONU.

“La transferencia de potencialidades se ha usado para hacer enormes desarrollos”, dice el ex delegado. “Es un entramado [de corrupción] que prácticamente va desde la Seduvi hasta la Jefatura de Gobierno, la ALDF y las delegaciones, para permitir el desarrollo inmobiliario”.

Santillán recuerda que, como delegado, encontró problemas por derechos adquiridos, boletas prediales y recibos de agua totalmente falsos (que derivaban en la aparición de dos dueños de una misma propiedad). Hay toda una mafia, agrega, que pasa por la Tesorería, el Archivo de Notarías, el Sistema de Aguas y el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad, donde se hace la falsificación de folios reales registrales que incluso han generado despojos.

Las factibilidades derivan en corrupción porque quedan a discreción del Sistema de Aguas o las Secretarías de Movilidad y Medio Ambiente, expone el ex delegado, y agrega que otro lío es el diseño amorfo del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que encabeza Meyer Klip.

La complicidad llega hasta los tribunales donde se secundan los trucos de los delegados para blindar las obras ilegales. “Piden la clausura y la obra se va a juicio, y ahí la delegación pierde a modo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, denuncia Santillán. En las delegaciones, asegura, las manifestaciones de construcción no se recibían hasta que no hubiera un pago para el delegado.

Comunidad en el poder

Una de las razones por las que la comunidad judía ha adquirido gran notoriedad es su cercanía con el poder político en turno en la ciudad. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera incluso logró cargos públicos. La Seduvi estuvo en manos de Simon Neumann hasta que la presión social hizo insostenible su permanencia; se alegaba un conflicto de interés, pues es accionista de los grupos Baita y Debka, acusados de realizar obras ilegales en la ciudad. En Baita, Mancera trabajó como apoderado legal hasta 2003.

Mancera también designó a Simón Levy como titular de PRO CDMX, un fideicomiso que intentó realizar grandes proyectos inmobiliarios como el malogrado corredor Chapultepec. Levy será el subsecretario de Turismo del próximo gobierno federal.

¿Cambiar para seguir igual?

El cambio de sello en el gobierno federal podría beneficiar a los desarrolladores inmobiliarios. En el congreso The Real Estate Show 2018, convocado por la ADI en marzo, López Obrador calificó a los anfitriones como “inversionistas extraordinarios, ejemplares, que invierten su dinero y generan empleo y bienestar, que no especulan ni sacan dinero del país”. Les aseguró que no tendrán problemas en sus inversiones e insistió en que, de llegar a la Presidencia, aplicaría en el país la fórmula que utilizó específicamente en el Centro Histórico y Paseo de la Reforma: el gobierno inyecta capital semilla para la creación de infraestructura e incentivar la inversión privada.

El lunes 4 de junio, López Obrador se reunió con Moisés Romano. El todavía candidato difundió un video en el cual recordó que cuando fue jefe de Gobierno tuvo una muy buena relación con la comunidad judía. Romano respondió en el mismo video que la comunidad judía creía en él y recordó que el tabasqueño ha sido muy cercano a ese sector.

Un día después, Sheinbaum se reunió, en su calidad de candidata, con mujeres integrantes de la comunidad judía y destacó su origen, del que dijo sentirse orgullosa y explicó que sus dos apellidos son judíos: Sus abuelos paternos llegaron a México procedentes de Lituania; sus abuelos maternos, judíos sefardíes, migraron de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial; y aunque creció sin religión, dijo que “la cultura se trae en la sangre y soy cercana, porque, finalmente, en la casa de mis abuelos celebrábamos todas las fiestas judías”.

Pero la continuidad no sólo está insinuada en formalidades y gestos políticos. Josefina Mac Gregor, directora de la organización ciudadana Suma Urbana, dice que el mejor ejemplo de que muchas cosas cambiarán para seguir igual es cómo ha quedado conformada la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso local.

En ese grupo legislativo, encargado de aprobar la legislación de desarrollo urbano que ordena la Constitución capitalina, estarán Christian Von Roehrich, ex delegado en Benito Juárez, y Víctor Hugo Lobo, ex delegado en Gustavo A. Madero, sobre quienes pesan señalamientos de complicidad con los desarrolladores inmobiliarios en sus demarcaciones (las mismas críticas alcanzan a Aboitiz, ex delegado y ex secretario de Obras de la urbe).

“Veo a los mismos personajes que son la causa-raíz de la crisis de la ciudad ocupando puestos clave que no permitirían un cambio, ni de política pública ni de dirección de la ciudad”, lamenta Mac Gregor.