Por Mike Ozanian

Ésta es la versión número 21 de nuestras valoraciones de la Liga Mayor de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés). Los Yankees de Nueva York han sido el equipo más valioso del béisbol (con un valor de 4,000 mdd) cada año.

Breve explicación: Los Bombarderos del Bronx generan, por mucho, el mayor ingreso: 619 mdd la temporada pasada. El valor de los Yankees se complicó anualmente en un 15% desde que un grupo dirigido por George Steinbrenner pagó 8.8 mdd por el equipo en 1973. (Un comentario adicional: soy editor y coanfitrión con Bob Lorenz del programa de televisión Forbes SportsMoney que se transmite en la red YES, FS1 y varias redes regionales de deportes Fox).

Pero la apreciación de los Yankees no es el mejor ejemplo de la creciente marea del béisbol. Esa distinción pertenece a los Miami Marlins, el equipo que es exactamente lo contrario de los Yankees. Los Marlins están empatados con los Rays de Tampa Bay por el último lugar en el béisbol con 219 mdd en ingresos, pierden mucho dinero y tienen problemas para atraer a los fanáticos. Sin embargo, un grupo liderado por Bruce Sherman pagó 1,200 millones para el equipo en octubre. Eso equivale a un aumento anual del 14% de los 158 millone Jeff Loria pagó por el equipo en 2002.

PUBLICIDAD

Las matemáticas se vuelven más desafiantes a medida que aumentan los precios. Nuestros números muestran que el equipo promedio de MLB vale 1,645 mdd, un 7% más que el año pasado. El ingreso promedio y el ingreso operativo (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) para los 30 equipos de la MLB fueron de 315 mdd y 29 mdd, respectivamente, para la temporada de 2017. Los ingresos aumentaron 4.7% con respecto a 2016, principalmente debido a más televisión, asientos premium y dinero de patrocinios. Mientras tanto, los ingresos operativos cayeron un 17% principalmente debido a un mayor gasto en marketing, desarrollo de jugadores y análisis.

Los equipos se dividen en cuatro grupos distintos.

Los Yankees tienen su propio grupo porque generan casi un 20% más de ingresos que cualquier otro equipo de béisbol. El segundo grupo: Dodgers (3,000 mdd), Cubs (2,900 mdd), Giants (2,850 mdd), Red Sox (2,800 mdd) son equipos en grandes ciudades con marcas muy fuertes que trascienden sus mercados.

El tercer grupo, con 11 equipos-comenzando con los Mets (2,100 mdd) y terminando con los Blue Jays (1,000 mdd) -incluye equipos que no tienen al menos un atributo clave (nuevo estadio, desempeño en el campo, tamaño del mercado, administración) poseído por equipos del segundo grupo. Pero estos equipos tienen la oportunidad de crear marcas más grandes y unirse al segundo grupo si pueden llenar sus huecos.

El cuarto grupo incluye a todos los demás, comenzando con los Padres (1,270 mdd) y terminando con los Rays de Tampa Bay (900 mdd). Estos equipos generalmente se ven obstaculizados por al menos dos de los siguientes: mercado pequeño o indiferente, viejo estadio, mala administración. Estos equipos nunca se elevarán al segundo grupo.

Si estás sorprendido por nuestra valuación de 1,000 mdd de los Miami Marlins dado que el equipo vendió 1,200 mdd en octubre, aquí está nuestra explicación: El grupo liderado por Sherman hizo la única oferta formal para el equipo y ningún otro grupo con dinero estaba dispuesto a pagar más de 1,000 millones por el equipo.

Pero dado el trabajo de Rob Manfred desde que se convirtió en comisionado de MLB hace tres años, los Marlins podrían valer más de 1,200 mdd en algún momento. Al hacer cosas nuevas como el acuerdo de transmisión de Facebook y el juego en Williamsport entre los Pirates y Cardinals, Manfred ha despertado más interés en los aficionados más jóvenes y ha devuelto el rumbo al juego. Manfred también trabajó increíblemente entre bastidores para asegurarse de que los nuevos propietarios de los Marlins fortalecieran su balance con más efectivo de lo que necesitaban para comprar el equipo, y reduciendo la cantidad de capital preferente (realmente deuda para todos los fines prácticos) que Sherman quería utilizar. Como resultado, el CEO Derek Jeter está arriesgando más de lo que originalmente quería.

Los valores del equipo son valores de la empresa (capital más deuda neta) que incluyen la economía del estadio pero excluyen el valor de los bienes inmuebles en sí. Tampoco incluimos el valor de las redes deportivas regionales propiedad del equipo. La propiedad de la liga en Major League Baseball Advanced Media (100%) y MLB Network (67%) y la cartera de inversiones de la liga se incluyen en nuestros valores. En total, estos tres activos constituyen alrededor de 425 mdd en valor para cada equipo.

Los ingresos y el ingreso operativo (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) miden el efectivo en comparación con el retiro de efectivo (no contablidad de precisión) para la temporada 2017. Nuestras cifras incluyen la postemporada y son netos de los ingresos compartidos y los pagos de la deuda del estadio. Los ingresos incluyen las redes de bonificaciones iniciales prorrateadas que pagan los equipos, así como las ganancias de eventos que no son MLB en el estadio. Se excluyeron los 18 mdd no recurrentes que cada equipo recibió en 2017 de la venta de una participación en BamTech a Walt Disney, al igual que las ganancias o pérdidas de RSN de propiedad del equipo.

Para compilar nuestras cifras, hablamos con banqueros deportivos, ejecutivos de equipo y analistas de la industria. Revisamos los documentos del equipo y los alquileres del estadio en la medida en que pudimos tenerlos en nuestras manos.

Éstos son los 10 equipos más valiosos de la MLB: