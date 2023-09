Los equipos más valiosos de la NFL en 2023: Dallas Cowboys se mantiene en la cima con un récord de 9,000 mdd

La compra récord de 6,050 millones de dólares de los Washington Commanders en julio por parte de un grupo liderado por Josh Harris (8% más que la valoración de Forbes hace un año y 30% más que el precio de venta de los Denver Broncos en agosto pasado) ayudó a impulsar al equipo promedio de la NFL. valor 14% durante el año pasado, a 5,100 millones de dólares (mdd).

Eso significa que el valor agregado de toda la liga (163 mil millones de dólares) es casi tanto como el de la NBA y la MLB juntas.

VALORES PROMEDIO DEL EQUIPO

NFL (32 equipos): 5,110 millones de dólares NBA (30 equipos): 2,860 millones de dólares MLB (30 equipos): 2,320 millones de dólares Fútbol (30 mejores equipos): 2,170 millones de dólares Fórmula 1 (10 equipos): 1,880 millones de dólares Premier League india (10 equipos): 1,040 millones de dólares NHL (32 equipos): 1,030 millones de dólares MLS (28 equipos) 579 millones

Pero el trato con los Comandantes fue una anomalía. Primero, el nuevo grupo propietario tiene 20 socios limitados, con diferencia la mayor cantidad en la NFL. No había ninguna oferta competidora real; la única otra oferta legítima fue la de 5,600 millones de dólares del propietario de los Houston Rockets, Tilman Fertitta. Finalmente, los 6,000 mil millones incluyeron una “ganancia” de 200 millones que se pagará al ex propietario Dan Snyder si los Commanders alcanzan objetivos de ingresos específicos durante las próximas tres temporadas. Es casi seguro que el equipo alcanzará esos objetivos de ingresos y realizará el pago, por lo que se trata esencialmente de 200 millones de dólares de financiación del vendedor.

Para que sea más fácil comprar un equipo en el futuro, es muy probable que la NFL tenga que relajar algunas de sus estrictas reglas para los futuros propietarios. Actualmente, las reglas de la liga estipulan que un socio general debe poseer al menos el 30% de un equipo, mucho más estrictas que las reglas de la NBA (15%), MLB (15%) y NHL (20%). La NFL aumentará su límite de deuda durante los próximos meses. Actualmente, los equipos pueden tener 600 millones de dólares de deuda y un posible comprador puede tener hasta 1,100 millones de dólares de deuda. Antes de que el próximo equipo salga al mercado, esas cifras aumentarán a 1,000 millones de dólares y 1,500 millones de dólares, respectivamente, según los propietarios de equipos que hablaron con Forbes, lo que facilitará que un socio general aporte ese 30%.

Y hay razones inteligentes para que la NFL siga este plan de juego, además de simplemente querer precios más altos cuando un equipo vende. Por un lado, la liga tiene una calificación crediticia “A” para su nueva deuda de 1,270 millones de dólares contraída por Fitch en marzo. Y según la estimación de Forbes, la deuda de los equipos de la NFL es en promedio sólo el 9% del valor del equipo.

Grandes cantidades de dinero en efectivo por televisión también se dirigen hacia la NFL a partir de esta temporada, lo que hace que esa deuda sea aún más asequible. La liga ahora tiene cinco acuerdos televisivos que comenzarán esta temporada y, cuando se combinan con el acuerdo AMZN -0.5% Thursday Night Football de Amazon que comenzó en 2022, se garantiza que generarán 125,500 millones hasta 2033.

La cantidad real de dinero televisivo que recibe la NFL para 2033 probablemente será considerablemente más que eso porque la liga tiene la opción de extender su acuerdo con Disney hasta 2033, y los derechos comerciales de Sunday Ticket (bares, restaurantes) deberían generar al menos otros 1,400 millones para fines de 2029.

CONTRATOS DE TV DE LA NFL 2023

Estos acuerdos televisivos, cuando se combinan con el tope salarial de la NFL (208,600 millones por equipo la temporada pasada), hacen del fútbol el negocio más escalable en los deportes.

INGRESOS OPERATIVOS PROMEDIO DE LOS EQUIPOS DE LA NFL

Con el convenio colectivo de 2011, la participación de los jugadores en los ingresos de la liga aumentó al 47%, frente al 42%, y aumentó al 48% con el convenio colectivo de 2020. Sin embargo, en las últimas 12 temporadas, mientras que los ingresos aumentaron un 110%, los ingresos operativos aumentaron. más del triple.

El maestro de la escala es Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, un equipo que ahora vale 9,000 millones de dólares, más que cualquier otro en el deporte. Los Cowboys generaron 1,140 millones de dólares en ingresos la temporada pasada, así como ingresos operativos (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 500 millones de dólares: 56% y 133%, respectivamente, más que cualquier otro equipo de fútbol. Y si otros equipos quieren aprender algunos de los secretos de Jones, de 80 años (después de todo, compró el equipo por unos modestos 150 millones de dólares en 1989), el propietario de los Cowboys obtendrá su propia serie documental de Netflix.

Más allá del aumento de los Cowboys, hubo cuatro equipos que aumentaron al menos un 20% en valor, cada uno como resultado de la economía del estadio. Los Tennessee Titans, con un aumento del 26%, a 4,400 millones, recibirán 1,260 millones de financiamiento público para un estadio de 2,100 millones que se espera que abra en 2027. Los Titans administrarán el estadio, que, dada la vibrante economía de Nashville, se espera que genere decenas de millones de dólares en ingresos adicionales para el equipo.

Los Raiders de Las Vegas también tienen un estadio relativamente nuevo en el mercado deportivo más popular. El equipo obtuvo más de 90 millones en ingresos por entradas la temporada pasada, la cifra más alta de la NFL.

Y con una amplia programación de eventos no relacionados con la NFL, incluidos conciertos y partidos de fútbol, los Raiders recaudaron otros 70 millones de dólares, también un máximo de la liga. En total, los Raiders valen 6,200 millones de dólares, un 22% más que hace un año.

Los Miami Dolphins aumentaron un impresionante 24% en valor, a 5,700 millones de dólares este año. El equipo ha aprovechado su propiedad del Hard Rock Stadium para llevar conciertos, tenis, fútbol universitario y Fórmula 1 a Magic City. Los ingresos del equipo por publicidad y patrocinios casi se han duplicado en los últimos cinco años, hasta cerca de 60 millones de dólares, mientras que los ingresos por asientos premium (suites de lujo y asientos de club) han aumentado más de un tercio, hasta más de 45 millones de dólares.

Mientras tanto, Cleveland no está disfrutando exactamente de una economía en auge, pero los Browns han estado impulsando aumentos en el precio de las entradas y agregando patrocinadores. Según el recuento de Forbes, los ingresos por entradas del equipo se han duplicado en los últimos cinco años, a más de 78 millones de dólares, y los ingresos por publicidad y patrocinio en los estadios han aumentado casi un 70%, a unos 50 millones de dólares. Un nuevo acuerdo minorista con Fanatics también debería ser una gran ayuda para los ingresos por mercancías, especialmente si el mariscal de campo Deshaun Watson puede estar a la altura de su contrato recientemente reestructurado.

METODOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN DE LA LISTA:

Las cifras de ingresos e ingresos operativos (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) corresponden a la temporada 2022 y están netas del servicio de la deuda del estadio. La deuda incluye el recurso a los propietarios de los equipos tanto del equipo como del estadio. Presentamos nuestras cifras de pérdidas y ganancias en términos contables de efectivo, en lugar de devengados. En el caso de los Washington Commanders, Forbes utilizó las cifras de ingresos y gastos del prospecto que Josh Harris proporcionó a los posibles inversores antes de comprar el equipo.

Los valores de los equipos son valores empresariales (capital más deuda neta) e incluyen la economía (incluidos los ingresos no pertenecientes a la NFL que corresponden al propietario del equipo) del estadio del equipo, pero no el valor de los bienes inmuebles del estadio en sí. Estos valores también excluyen otros negocios relacionados con el equipo con estados financieros separados como The Star, la sede y las instalaciones de entretenimiento de los Dallas Cowboys. (Esas valoraciones se incluyen en la clasificación anual de imperios deportivos de Forbes). Las fuentes de valoraciones de la NFL incluyen ejecutivos de equipos, banqueros deportivos y consultores de ligas; documentos públicos como contratos de arrendamiento de estadios e informes de calificación crediticia; y ejecutivos de la industria de patrocinio y radiodifusión.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

