30 Promesas 2018 | Los Loosers, perdedores en camino al éxito

Los Loosers son un fenómeno popular dentro y fuera del país, la historia ha sido abordada por publicaciones de gastronomía y, más recientemente, han sido reconocidos también como un emprendimiento que ha visto su efervescencia en redes sociales.

En septiembre de 2015, Facebook denominó al negocio de comida vegana como un caso de éxito de emprendimiento, pues sin invertir un peso en publicidad, su página tiene cerca de 45,000 seguidores. El restaurante recibe alrededor de 110 órdenes diarias con un ticket promedio de 230 pesos. Además, su página en la red social es atendida por un chatbot (robot programático) de la firma Yalo.

“Somos la Primera Opción Vegana de nuestro país desde el año 2011. Ahora somos un Restaurante reconocido a nivel internacional donde servimos productos libres de productos animales y aportamos una oferta distinta en materia de comercio local. No existe simulación de texturas animales y nuestra cocina es una fusión de Comida Tradicional Mexicana con el toque Asiático”, afirma Mariana Blanco.

Los Loosers inició en el departamento de Mariana con una inversión de 6,000 pesos para comprar un horno de pan. Al principio era un servicio de entrega a domicilio en bicicleta por toda la ciudad. El menú era sencillo: un emparedado y un postre distinto cada día.

La publicidad de boca en boca fue tal que el pequeño negocio de Mariana hoy es un restaurante reconocido como pionero en cocina vegana en México. A raíz de su éxito hay otras opciones para el público vegano donde se interactúa con los clientes en redes sociales.

El restaurante ha sido reseñado por medios internacionales como The Guardian, Los Angeles Times y The New York Times.

Empresa: Los Loosers

Fecha de Fundación: 01/05/2011

Emprendedor: Mariana Blanco (34 años)

Facturación esperada para 2017: 3.6 mdp

Empleos generados: 7

Los principales diferenciadores del negocio radican en el compromiso con la sustentabilidad. El menú no incluye soya por ser un ingrediente modificado para su producción y los vegetales que utilizan provienen de Metepec, en el Estado de Méxco, y de Xochimilco. Ella visita a los productores personalmente para conocer las condiciones de sus productos, pues busca frescura y la mejor textura.