Buró de Crédito es una Sociedad de Información Crediticia en la cual viven los historiales crediticios de las personas físicas, físicas con actividad empresarial, y personas morales.

Todos nacemos en Buró de Crédito a partir del momento en que solicitamos nuestro primer crédito, ya sea del sector financiero o del comercial. Por ello, estar en Buró de Crédito es completamente normal.

El funcionamiento del Buró de Crédito es fácil de explicar; las instituciones crediticias le reportan el comportamiento de pago o impago de sus clientes por lo menos una vez al mes. A partir de estos datos, el Buró de Crédito construye los historiales crediticios, también conocidos como Reportes de Crédito. Este documento es gratuito para los consumidores una vez cada 12 meses.

Los Reportes de Crédito permiten que cada persona o empresa conozca el estado, las características de sus créditos y su comportamiento de pago, entre otras cosas. Cuando se busca obtener un crédito, esta “fotografía” sirve como referencia ante los otorgantes de crédito.

Es importante aclarar que Buró de Crédito no aprueba o rechaza solicitudes de crédito. Las empresas crediticias son quienes evalúan, entre otras cosas, el historial, el score de riesgo que de ahí se deriva, así como otros datos contenidos en las solicitudes de crédito. Los otorgantes de crédito aplican entonces sus propios criterios de riesgo y de negocio para decidir si otorgan un crédito o no y por qué monto, plazo, etc.

Una idea errónea sobre Buró de Crédito es que es una “lista negra” o un sistema que sirve para “boletinar” a quienes no pagan con prontitud sus créditos.

En los historiales de Buró de Crédito viven tanto los registros de pago puntuales, así como los de atraso, Por ende, no hay una lista negra. Cada uno construye sus historial a partir de las decisiones en el manejo y pago de sus compromisos crediticios.

Cabe mencionar, que, si tenemos un retraso de pago y luego cubrimos el adeudo pendiente, nuestro Reporte de Crédito reflejará el pago a más tardar en 10 días, mostrando que nuevamente estamos al corriente; hay que seguir tomando este tipo de buenas decisiones.

La percepción de que Buró de Crédito “boletina” también es falsa; esta idea ha sido fomentada por cobradores que amenazan a los consumidores. Como decíamos antes, uno nace en Buró de Crédito desde el momento en que solicita un crédito, no por incumplir en los pagos.

Es importante saber también que los consumidores somos quienes controlamos quienes pueden ver y consultar nuestro historial en Buró de Crédito, pues para revisarlo los otorgantes de crédito necesitan forzosamente obtener la autorización expresa del titular de la información.

Es importante recalcar entonces, que Buró de Crédito no boletina a las personas, no aprueba ni niega créditos, y no realiza labores de cobranza. Es solamente quien nos presenta, tal y como somos, ante el mundo de crédito.

Para conocer que estado guarda nuestro Reporte de Crédito se puede consultar la página www.burodecredito.com.mx o se puede llamar al teléfono 01(55) 5449 4954.

