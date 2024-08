Los memes de Kamala Harris ayudaron a lanzar su campaña con fuerza ¿Podrá continuar con la estrategia?

Entre memes de cocoteros y videos virales con el éxito de Chappell Roan, “Femininomenon”, la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha dominado el discurso político en línea y la cultura pop desde que anunció su candidatura. Sus cuentas de redes sociales acumularon alrededor de 70 millones de interacciones la semana después de que el presidente Joe Biden la respaldara, según datos compartidos con Forbes por la empresa de seguimiento de redes sociales Newswhip. Y con casi 55 millones de vistas en TikTok, ese video de “Femininomenon” es ahora el contenido de mayor rendimiento en el año de historia de la campaña.

La campaña de Harris se ha apresurado a transformar el entusiasmo orgánico y la viralidad de su candidatura en un verdadero impulso político. Pero los miembros de la campaña y los operadores políticos reconocen que, en un ecosistema mediático de rápida evolución, no dominará el discurso en línea para siempre. A cuatro meses de las elecciones, la campaña está redoblando su estrategia para aprovechar a los influenciadores de las redes sociales para llegar a los votantes jóvenes y, al mismo tiempo, aprovechar cuidadosamente la oleada de entusiasmo por Harris.

Su estrategia es reconocer los memes “con un guiño y un gesto” sin aceptarlos de una manera que los votantes perciban como cursi o poco auténtica, y planea apoyarse en personas influyentes para ayudar a Harris a llegar a los votantes más jóvenes, según el portavoz de la campaña, Seth Schuster.

Un ejemplo de esto es el banner verde neón estilizado “kamala hq” que ahora adorna la cuenta X de la campaña. Es una alusión a la portada del nuevo álbum de la estrella del pop británica Charli XCX, que hizo estallar las redes sociales cuando tuiteó “kamala IS brat”, una referencia a la estética trashy y despreocupada de su música. La biografía de la cuenta describe su misión como “ofrecer contexto”, un guiño a un meme viral que la campaña ha adoptado en el que Harris comparte una anécdota de su madre sobre “existir en el contexto de todo lo que vives y lo que vino antes de ti”.

El hecho de que Harris se esté inclinando tanto por las tendencias de la cultura pop se debe en gran medida a un grupo de veinteañeros en su mayoría que incluye a ex alumnos de la campaña presidencial de Biden de 2020, el Comité Nacional Demócrata y el Comité de Campaña Demócrata del Congreso, que rápidamente rebautizaron las cuentas de la campaña como @KamalaHQ, presentando un tono más joven y más online.

Schuster dijo que la campaña no había renovado su estrategia en las redes sociales, sino que el equipo se está apoyando en las fortalezas únicas de Harris como candidata. De todas formas, lo que sea que esté haciendo parece haber funcionado, al menos en el corto plazo.

Según datos compartidos exclusivamente con Forbes por la firma de análisis Zelf, el discurso de TikTok sobre los candidatos favorece claramente a Harris en este momento , con publicaciones positivas sobre ella obteniendo aproximadamente un 49% más de interacción que las publicaciones negativas sobre ella. Eso se compara con Donald Trump y Biden, quienes tienen puntuaciones Net Promoter Score negativas, lo que significa que las publicaciones negativas sobre ellos reciben más interacción que las positivas.

La campaña también lanzó una cuenta personal de TikTok para Harris, @KamalaHarris, el 25 de julio, que obtuvo más de 100 millones de visitas combinadas en sus primeras cinco publicaciones y ya tiene casi cuatro millones de seguidores.

A pesar del aumento de la actividad y el crecimiento de las cuentas sociales de Harris (algo nada sorprendente para una candidata presidencial recién anunciada, especialmente dadas las circunstancias inusuales), las conversaciones sobre Trump siguen dominando. Si bien 29.000 publicaciones en TikTok en la última semana han tenido el hashtag #harris2024, casi el doble (54.000) han tenido el hashtag #trump2024.

Jeremy Thompson, quien dirigió la estrategia de redes sociales para la campaña presidencial de Harris de 2020, dijo que la explosión de interacción positiva de Harris en las redes sociales eventualmente se desvanecerá y que la campaña necesita una estrategia a largo plazo para conservar parte de su impulso inicial.

“La luna de miel de Harris en el mundo digital terminará en algún momento, y eso va a ser un gran desafío para la campaña, y estoy seguro de que su equipo probablemente esté pensando en ello, porque están avanzando a ciegas”, dijo. “Los memes pueden durar unas semanas, pero al final del día, el pueblo estadounidense quiere saber qué va a hacer ella por ellos para ayudar a la economía y resolver esos problemas cotidianos que les preocupan”.

Para ello, la campaña de Harris ha empezado a recurrir al grupo de más de 550 creadores de contenido con los que ya se había asociado la campaña de Biden, pero que no la habían ayudado a superar los desafíos con los votantes jóvenes en los últimos meses. Varios influencers que trabajaron con la campaña de Biden en 2020 también decidieron no hacerlo en este ciclo debido a las críticas a la postura de la administración Biden sobre la guerra en Gaza.

Pero desde que Harris se convirtió en la candidata virtual del partido, la situación ha cambiado. Keith Edwards, un estratega demócrata con más de 400.000 seguidores en sus cuentas de redes sociales, dijo que la relativa distancia que hay entre Harris y el apoyo de la Casa Blanca a Israel ya ha hecho que sea más fácil para los influyentes apoyarla.

“Aunque la mayoría de los influencers sabían lo que estaba en juego en las elecciones y sabían que se enfrentarían a Trump o a Biden, era extremadamente difícil ser partidario de Biden en ese ambiente”, dijo. “Kamala Harris no tiene ese mismo bagaje”.

La campaña también está interactuando activamente con creadores en línea como el grupo Swifties for Kamala, dirigido por la estudiante universitaria de 22 años Emerald Medrano, que ha acumulado más de 150.000 seguidores en X, TikTok e Instagram desde su lanzamiento hace menos de dos semanas. Medrano dijo que la campaña de Harris se ha comunicado para alentar el trabajo del grupo y ofrecer ayuda para movilizar a los votantes.

Si bien Taylor Swift aún no ha respaldado a Harris (respaldó a Biden en la carrera de 2020), muchos de sus fans jóvenes y mujeres se han unido al grupo para expresar su apoyo a la presunta candidata demócrata. Mientras tanto, la fórmula presidencial del Partido Republicano ha logrado distanciarse de muchos de los fanáticos de Swift con los comentarios de JD Vance sobre las “mujeres con gatos sin hijos”, ya que la cantante de 34 años, que no tiene hijos, publica con frecuencia sobre sus tres gatos en las redes sociales.

Después de que el tuit de Medrano en el que pedía a los Swifties estadounidenses que se “organizaran en masa” para apoyar a Harris se volviera viral, recibió una avalancha de mensajes de otros fanáticos entusiasmados por ayudar a la candidata, dijo. Horas después, nació Swifties for Kamala.

Medrano dijo que le ha impresionado lo mucho que la campaña de Harris ha adoptado la “energía femenina positiva” que domina la cultura pop en este momento, desde la gira The Eras Tour de Swift hasta la película “Barbie” del verano pasado. El grupo retuitea con frecuencia publicaciones de la cuenta @KamalaHQ X, jugando con su tono juvenil y comentando letras de Swift como las del sencillo de Swift de 2019 “You Need to Calm Down”, que se lanzó el día del cumpleaños de Trump.

“Con la estrategia de las redes sociales, que consiste en hacer ediciones divertidas de Chappell Roan, como ‘Feminininomenon’, siento que así es como nosotros, los jóvenes votantes, mostramos nuestro amor y nuestro apoyo a Kamala como candidata”, dijo Medrano. “Pasaremos tiempo editando tus chistes, haciendo chistes, nos reiremos de ellos y los compartiremos con nuestros amigos. Creo que ese tipo de movimientos y la cultura de los jóvenes son muy poderosos, porque si estamos dispuestos a bromear al respecto y también a tomarte en serio como ser humano, eso significa que realmente te apoyamos”.

Schuster dijo que la campaña seguirá trabajando con personas influyentes para impulsar a Harris y agregó que su estrategia se centra en “llegar a los votantes donde estén”.

“Nuestra estrategia de influenciadores/creadores se basa en mensajeros confiables para trascender los espacios en línea que no son tradicionalmente políticos y ayudar a consolidar la elección para los votantes que la decidirán en esta elección”, dijo.

Tanto Thompson como Edwards enfatizaron que, para seguir generando atención en línea, la campaña debe centrarse en canalizar el apoyo orgánico en lugar de intentar fabricarlo artificialmente. Thompson dijo que, si bien apoyarse en las tendencias virales puede dar resultados a corto plazo, puede ser riesgoso a largo plazo porque la conversación en las redes sociales cambia muy rápidamente.

“Esto no es algo que se pueda crear, es algo que simplemente sucede de manera orgánica”, dijo Edwards. “Lo que están haciendo es asegurarse de que se propague lo más rápido posible, y están haciendo un excelente trabajo en ese sentido”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

