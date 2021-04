Hacer arte o ganar dinero: ese ha sido el enigma de los actores de primera categoría que se remontan a los días de las primeras películas sonoras. Y a diferencia del tumulto que ha sacudido el negocio del cine el año pasado, esa es una tradición de Hollywood que se ha mantenido arraigada e inamovible.

Los cinco actores nominados al Oscar con mayores ganancias este año ganaron un total de $41 millones dólares en los últimos 12 meses, menos de la mitad de los $87.5 millones que ganó el actor mejor pagado Dwayne Johnson (The Rock) el año pasado. Solo una de ellas, Viola Davis, llegó a las listas del año pasado de actores o actrices con mayores ingresos, y fue gracias a su papel televisivo en How To Get Away With Murder, no a su nominación en Black Bottom de Ma Rainey.

“En un mundo donde los artistas consumados tienen opciones decentes, el material a actuar y ser dirigidos por un director talentoso a menudo significan más que el dinero”, dice Ken Ziffren, socio del bufete de abogados líder en entretenimiento Ziffren Brittenham. “Ser nominados, aunque no ganen, por un SAG o para los Oscar, también puede mejorar materialmente la economía en el futuro”.

El contendiente al Oscar con mayores ganancias, Sacha Baron Cohen, ilustra la dicotomía entre lo popular y las películas consideradas dignas de un premio. Está nominado a dos premios de la Academia el domingo por la noche: uno por su papel de la activista política Abbie Hoffman en el drama The Trial of the Chicago 7, y el otro por escribir el guión adaptado de Borat Subsequent Moviefilm, una secuela de la exitosa comedia de 2006: Borat, que Amazon adquirió por $80 millones de dólares.

Las estatuillas por las que está dispuesto pueden parecer las mismas, pero el dinero que ganó haciendo las dos películas no podría ser más diferente: ganó alrededor de $20 millones por Borat, es decir, veinte veces lo que recibió por Trial. La enorme discrepancia salarial ilustra la elección que los actores de la industria han tenido que hacer durante décadas: hacer un éxito de taquilla de gran presupuesto por dinero en efectivo o una película de prestigio para elogios y, menos cínicamente, el amor por el oficio. En casos raros, como con Borat, los dos pueden superponerse, pero la mayoría de las veces, los artistas que compiten por un Oscar no aceptan esos roles por el dinero.

Dicho esto, una victoria en el Oscar suele ser la combinación adecuada de publicidad y validación para ayudar a aumentar el potencial de ganancias futuras. Tomemos a Angelina Jolie, quien fue la segunda actriz mejor pagada del mundo el año pasado con $35.5 millones de dólares en ganancias. Antes de su actuación ganadora de un premio de la Academia en Girl Interrupted, Jolie había actuado principalmente en películas independientes que no lograron obtener una audiencia amplia ni grandes sueldos. Su victoria como actriz de reparto en 1999 cambió su suerte: consiguió el personaje principal en la película de aventuras inspirada en los videojuegos de 2001 Lara Croft: Tomb Raider. Para 2004, estaba ganando $10 millones de dólares por papel, más backend, para películas de gran presupuesto, y ese número solo ha aumentado desde entonces. Forbes estima que recibió 20 millones de dólares por su reciente aparición en Maléfica 2. Más recientemente, la ganadora del Oscar de 2016, Brie Larson, pasó de una tarifa de menor presupuesto para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel como Capitana Marvel. Su primer comienzo como superhéroe, Captain Marvel de 2019, fue la primera película de superhéroes dirigida por mujeres en recaudar más de 1,000 millones de dólares en taquilla. Forbes estima que ganó más de $10 millones dólares en total por la película.

Aquí hay un vistazo a los días de pago de los Oscar de este año:

# 5 | Daniel Kaluuya: $ 3 millones de dólares

Después de obtener su primera nominación al Oscar en 2018 por protagonizar Get Out, Kaluuya es el favorito para ganar el premio al mejor actor de reparto este año por su papel en Judas y el Mesías Negro. Mientras que él y su coprotagonista LaKeith Stanfield ganaron la misma cantidad de dinero por su trabajo en el proyecto, Kaluuya cobró un cheque adicional por un anuncio de Xbox basado en su papel de Get Out.

# 4 | Glenn Close: $ 4.5 millones de dólares

Si bien Hillbilly Elegy pudo no haber sido un favorito de la crítica como esperaba Netflix, una de las estrellas de la película, Glenn Close, aún obtuvo su nominación al Oscar. Los honorarios de la ocho veces nominada al Oscar y su coprotagonista Amy Adams probablemente obtuvieron alrededor del 10% del presupuesto de $45 millones de dólares de la película. La película independiente Four Good Days también contribuyó a su día de pago.

# 3 | Chadwick Boseman: $5 millones de dólares

La fallecida estrella, que murió en agosto de 2020 de cáncer de colon a los 43 años, trabajó hasta sus últimos días y fue nominada por su interpretación de Levee, un ambicioso trompetista en Black Bottom de Ma Rainney, que se estrenó póstumamente. Una estrella comercial certificada después de su papel de T’Challa en Black Panther, esta es su primera nominación al Oscar. Boseman también recogió un cheque por un papel secundario en Da 5 Bloods de Spike Lee.

# 2 | Viola Davis: $ 7 millones de dólares

Davis puede ganar mucho dinero por papeles televisivos, como el de Annalise Keating en How to Get Away with Murder, y su campaña con L’Oreal, pero requiere controles más pequeños para proyectos apasionantes. Dicho esto, después de ganar un Oscar en 2017 por su último papel en otra adaptación de August Wilson, Fences, probablemente pudo negociar un aumento para su papel nominado en Black Bottom de Ma Rainey. Forbes estima que su sueldo por esa película es de $3 millones de dólares.

# 1 | Sacha Baron Cohen: $ 22 millones de dólares

Según los informes, Amazon desembolsó más de $70 millones de dólares por el falso documental Borat Subsequent Moviefilm, y como estrella, productor y escritor, Baron Cohen obtuvo una parte impresionante de las ganancias. Mientras que para el drama intelectual de Aaron Sorkin sobre el juicio de un grupo de manifestantes de la guerra de Vietnam acusados ​​de incitar disturbios durante la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago, “todos los actores trabajaron por una fracción de lo que normalmente se les paga”, dijo un importante agente de entretenimiento.

Por: Madeline Berg y Dawn Chmielewski

METODOLOGÍA: Las ganancias anteriores son antes de impuestos y tarifas, y reflejan todos los proyectos que se han lanzado en los últimos 12 meses. Las estimaciones de ganancias se basan en datos de MRC Data, Box Office Mojo e IMDB, así como en entrevistas con expertos de la industria.