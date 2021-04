Los nuevos negocios de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Santos Saúl “Canelo” Álvarez Barragán pega duro en el cuadrilátero y ahora da un nocaut directo en los negocios. El boxeador mexicano tiene un plan para vender tabaco, cigarros, vapeadores, bebidas alcohólicas, gasolina, diésel, aceites, manos libres, teléfonos móviles, tiempo aire para celular, quesos, leche, yogur, toallas sanitarias y tampones higiénicos.

El primer negocio de “Canelo” Álvarez lo creó de la mano de su entrenador Edison Omar Reynoso Sandoval, “Eddy” Reynoso, y José Reynoso García, con quienes fundó la empresa Canelo Espectáculos.

La primera empresa del peleador jalisciense fue creada para promover, contratar, diseñar y organizar espectáculos artísticos, deportivos, musicales, así como asesoría y consultoría en publicidad, comunicación y la administración y operación de empresas.

El 2010 fue un año clave para Saúl “Canelo” Álvarez debutó como púgil dentro de Golden Boy Promotions, enfrentándose a José Miguel Cotto en el duelo coestelar, y con 20 años constituyó su primer negocio en la ciudad de Guadalajara.

Una década después y ya en la cumbre del boxeo mundial, “Canelo” Álvarez constituyó a SSA Capitales y Más, una empresa que se encarga de promover, constituir, organizar, explotar y participar en el capital de todo tipo de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones, instituciones financieras, de crédito, o bursátiles, de servicios o de cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras, así como participar en su administración, operación y liquidación.

La nueva compañía de peleador mexicano, quien el próximo 8 de mayo pelea contra Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de Arlington, ofrece servicios de investigación, selección, promoción y desarrollo de proyectos de inversión, así como servicios técnicos consultivos y de asesoría, incluyendo la celebración de los contratos y convenios que resulten necesarios para la realización del objeto social.

SSA Capitales y Más puede adquirir, enajenar y negociar todo tipo de título legal, acciones, intereses, participaciones, partes sociales o cualquier título-valor permitido por la ley y de cualquier tipo de sociedades civiles, mercantiles o bursátiles.

Saúl “Canelo” Álvarez se colocó como el único mexicano en el ranking Forbes de los 100 atletas mejor pagados en 2020.

El boxeador registró en los últimos meses ganancias por 37 millones de dólares (mdd) −2 millones por patrocinios y 35 millones por salarios y premios−, con lo que se ubicó en el lugar 30.

El primer contacto de “Canelo” Álvarez con el box lo tuvo a los 13 años, cuando su hermano Rigoberto, que en ese entonces buscaba volverse profesional y entrenaba en Tijuana, fue a su casa en Juanacatlán y llevó un par de guantes.

“Me vio aptitudes y me llevó al gimnasio con ‘Chepo’ (José Reynoso García, quien se convertiría en su manager entrenador, y que aún lo es), con campeones mundiales y, por primera vez, sentí la ilusión de ser peleador”, relató “Canelo” a Forbes México septiembre de 2017, cuando fue portada de la revista.

Saúl Álvarez resultó ser un natural y, a los 15, apenas dos años después de haber pisado un gimnasio por primera vez, debutó como profesional. “Duré muy poco de amateur. En dos años me quedé sin peleas. Todas las semanas, mi motivación era la pelea del fin de semana, pero nadie quería pelear conmigo porque aprendí muy rápido y mi complexión física era muy fuerte”, contó el pelador.

El día de su debut, rememora, “me sentía muy ansioso de pelear. Estaba muy emocionado. Recuerdo que ‘Chepo’ dijo que en esas primeras peleas se ve cuando un peleador es cobarde, y yo salí y noqueé en el cuarto round”.

“Es un muchacho con mucho talento y con una carrera por delante; su trabajo se ve reflejado en los resultados. Su disciplina y ganas de superarse son sorprendentes”, reflexionó, hace unos meses, “Chepo” Reynoso, días antes de la pelea contra JC Chávez Jr.

En medio de la pandemia de Covid-19 y crisis económica de 2020, Santos Saúl “Canelo” Álvarez Barragán encontró el momento para abrirse paso en el mundo empresarial a través de Canelo Energy, Upper, Upper Energy y CA.

Canel Energy ofrece servicios de reabastecimiento de gasolina para vehículos, reparación y mantenimiento, así como servicios de una estación de servicio de vehículos (repostar combustible y mantenimiento).

“Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar ‘Canelo Energy’. Cuando tu vayas a echar gasolina, que todo sea del ‘Canelo’, ese es mi reto más grande”, dijo el pelador en una entrevista con el periodista Graham Bensinger.

“Yo quiero ser un billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas. Yo me pudiera retirar y ya pudiera vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a seguir aquí. Siempre he querido que el boxeo nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero”.

Santos Saúl Canelo Álvarez Barragán, boxeador y empresario mexicano.