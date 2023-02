Los números de LinkedIn: En mayo cumple 20 años la red profesional

Con más de 900 millones de miembros registrados a enero de 2023, en más de 200 países, y 141 millones de ellos en América Latina, LinkedIn sigue liderando el mercado como la principal red social y de networking profesional y empresarial.

Si bien para muchas personas aún es sinónimo de un espacio de búsqueda laboral, la realidad indica que esa utilidad es sólo una de las grandes ventajas que ofrece a la comunidad. Cada vez es mayor la cantidad de creadores de contenidos, y aumenta la consciencia de su relevancia a la hora de construir una marca personal y profesional en todo tipo de industrias.

Como LinkedIn Top Voice América Latina y creador diario de contenidos en esta red casi desde el día de su fundación, quiero compartir algunas estadísticas de la empresa, y, a su vez, diez tips que me han ayudado a conseguir un posicionamiento en permanente crecimiento dentro del nicho al que me dirijo.

Por si aún estás dudando, LinkedIn tiene muchas prestaciones que se ofrecen con el plan sin costo, muy completo e ideal para quienes se inician aquí, y escala en las versiones pagas con herramientas avanzadas y analíticas detalladas.

De aquella antigua página en Internet donde antes sólo ponías tu currículum, LinkedIn ha evolucionado notablemente, en forma especial en los últimos 8 años, y por eso, permanentemente incluye mejoras y prestaciones, como la posibilidad de que tengas tu propio newsletter que llega por e-mail y en la plataforma a tus seguidores, tomar cursos actualizados permanentemente, y las transmisiones de video y audio habilitadas para gran parte de sus cuentas, entre otros aspectos.

A modo de ejemplo, la creación de boletines aumentó 10 veces año tras año desde que se lanzó esa prestación. A enero de este año 53 millones de personas únicas se suscriben a un boletín en LinkedIn, hasta 3 veces en comparación con el 2022.

20 años de LinkedIn

LinkedIn se fundó en diciembre de 2002 por iniciativa de Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, y fue lanzada en mayo de 2003; por lo que en ese mes de 2023 cumple 20 años.

Fue la primera red social norteamericana en colocar sus acciones en la bolsa de valores de los Estados Unidos el 19 de mayo de 2011. El 13 de junio de 2016, Microsoft anunció la compra de LinkedIn por 26.200 millones de dólares.

Enorme presencia en América Latina

Los números oficiales de la compañía indican que Latinoamérica es uno de los territorios que más adeptos tiene, aportando 141 millones de usuarios al total de más de 900 millones mundiales. Este número crece diariamente, ya que, a enero 2023, se registran 3 nuevos miembros por segundo desde cualquier latitud del mundo.

La lista panregional la encabeza Brasil con 63 millones, México con 19, Colombia con 11, y le siguen Argentina con 10, y Chile con 6 millones de personas.

A nivel global, por citar algunas cifras, en Estados Unidos LinkedIn tiene 199 millones de usuarios, seguida por India con 101, Francia con 26, Canadá con 21, Italia con 17, y España con 16 millones.

Motor de empleos

Tanto para empresas como para quienes buscan trabajo, LinkedIn sigue ampliando las prestaciones a través de un servicio específico denominado LinkedIn Jobs.

En el primer mes de 2023, 49 millones de personas visitaron esa sección cada semana buscando posibilidades laborales, y se envían 90 solicitudes de empleo por segundo, vía la plataforma. La compañía indica que se contratan 8 personas por minuto a través de esta red, según estadísticas de octubre de 2022.

Otro dato curioso de julio pasado es que, por minuto, 13 cazatalentos encienden el aro distintivo de #hiring (contratando) anunciando oportunidades de trabajo en sus empresas. A su vez, cada segundo circula dentro de la red un promedio de 21 “InMails” por motivos de trabajo dentro del sistema de mensajería interna de LinkedIn.

Por el lado de las empresas, el 44% utiliza explícitamente la función de “habilidades” que está disponible en cada perfil profesional para seleccionar candidatos, lo que representa un aumento del 19% entre septiembre 2021 y 2022.

Entrenamientos cortos con cursos actualizados

Como es sabido, en el mundo actual el conocimiento técnico es el 50% de las competencias requeridas: la otra mitad se nutre de una variedad de recursos que el personal necesita desarrollar, enrolados dentro de lo que conocemos como habilidades blandas, y, más profundamente, “power skills” (de empoderamiento).

Hay un 80% de empresas del ranking Fortune 100 (a enero 2023), y el 98% de Fortune 500 (octubre 2022) que utilizan dos herramientas de la red: Talent Solutions y LinkedIn Learning; esto significa que más de 7000 organizaciones se valen de ellas con regularidad para identificar y contratar personal, y, a su vez, brindar aprendizaje en línea.

Fuera de esos rankings, son unas 700.000 empresas de 230 países las que usan la solución ‘Talent’ para contratar.

Esta labor la realizan, cada segundo, 4.9 millones de profesionales de gestión de personas, según datos de octubre 2022.

Las páginas de empresas de LinkedIn

A enero de este año, aproximadamente 61,3 millones de empresas tienen una página en LinkedIn donde comunican sus actividades, búsquedas y generan impacto hacia la comunidad profesional.

Estos perfiles corporativos convocan a aproximadamente un 40% de los visitantes de LinkedIn. Según datos de la red social, los miembros interactúan con las páginas empresariales más de 2 mil millones de veces al mes, un aumento del 48% año considerando cifras del primer mes de 2023 versus 2022.

En cuanto al contenido empresarial, hay 1.34 millones de páginas que publican semanalmente, y lo hacen con una frecuencia de 2.1 divulgaciones. En lo personal, como entrenador de LinkedIn para empresas, sugiero reforzar la presencia institucional, con contenidos que no sólo sean de venta, sino soluciones, tips, datos curiosos y oportunidades de cada industria. En este punto, diseñar un programa de embajadores en esta red sería lo apropiado para maximizar el alcance.

Los eventos en vivo

Con un auge permanente desde la posibilidad de realización de eventos en vivo, LinkedIn Live ha crecido un 75% entre septiembre 2021 y 2022, considerando las transmisiones programadas y espontáneas.

La compañía indica que el número de eventos pre-programados aumentó un 122% (a septiembre 2022). Y los espectadores en vivo y en directo subieron un 34%.

Hay que considerar que en esta red la gran parte de los usuarios ven las transmisiones cuando quedan grabadas en los perfiles de los usuarios, por lo que la cantidad de reproducciones aumenta con el correr de los días.

Distinciones y reconocimientos

Desde hace algunos años, LinkedIn destaca en distintas regiones del mundo, a ciertos creadores de contenido y nichos específicos, así como a determinadas empresas que promueven prácticas innovadoras.

LinkedIn Top Voices, Talent, Tech y Equidad Awards, entre otras especialidades, y el selecto programa “Creators” que crea sinergia y potencia el contenido original, son parte de estos estímulos, gestionados por el equipo de edición de la empresa.

10 tips prácticos para sacarle provecho a LinkedIn

Como te darás cuenta, aquella visión de que LinkedIn es sólo una red para conseguir empleo quedó muy lejos de la realidad actual. Si deseas sacarle el mayor provecho a tu perfil, sugiero que tengas en cuenta estos tips:

Completa tu perfil y actualiza continuamente la información. Como LinkedIn se está transformando, verás novedades prácticamente cada quince días. Por ejemplo, que además de tu foto pequeña arriba de tu nombre puedes colocar, allí mismo, un breve video para que te conozcan; o grabar tu nombre con tu voz, para quienes no sepan cómo se pronuncia.

Descubre las nuevas secciones y agrega habilidades. Hay muchas opciones para hacerle saber al mercado sobre tus intereses y capacidades. Es realmente sencillo agregarlas, destacar algunos #hashtags en tu perfil para que sepan qué temas abordas o te gustan, y cualquier otro detalle, que podrás describir con mayor extensión (y en un lenguaje más coloquial) en el apartado “Acerca de”.

Recomiendo, asimismo, que actives la función “Creators” que te amplía las posibilidades al elevar la visibilidad de perfiles que crean contenido -busca en ‘Ayuda’ cómo hacerlo; es realmente muy simple-.

Crea contenido de valor, más allá de las tendencias. Si deseas que el algoritmo de LinkedIn te reconozca, necesitas tener un perfil activo. Es posible que si sólo le pones “like” a publicaciones ajenas, o las compartes sin agregar un breve texto tuyo, te pierdas la oportunidad de sobresalir. Además, puedes publicar tus post sencillos, infografías, videos, crear un artículo y hacer un newsletter que tenga más alcance.

La sugerencia es que te enfoques en lo que sabes, y lo expandas. ¿Cuánto publicar? Al menos tres veces por semana para comenzar, y si quieres acelerar el impacto, dos veces por día. LinkedIn prefiere contenido nativo original; así que te recomiendo que balancees la cantidad de links externos con publicaciones puras en la plataforma. Y, especialmente los artículos y newsletters, se indexan en Google; de esta forma mejoras también el posicionamiento en buscadores globales.

Ten en cuenta que también puedes apoyar a tu empresa, compartiendo algunas de sus novedades publicadas en la página corporativa: es un gesto que habla de tu lealtad con quien te da trabajo. Por si no lo sabías, esto lo analizan los reclutadores como parte de lo que se llama el currículum social, es decir, qué pueden conocer de ti revisando tus redes.

Evita este error: por favor, no cometas la torpeza de la mayoría, que se acuerda de LinkedIn cuando pierden el empleo. Mantente en actividad, puesto que empezar a rodar otra vez la rueda, luego de meses o años de silencio en esta red, en mi experiencia te llevará al menos nueve meses.

Destácate por la calidad de tu contenido. Si publicas con regularidad, lograrás que muchas de tus publicaciones resalten en LinkedIn. El algoritmo aprecia que publiques en días y horarios fijos. No existe una información precisa, aunque tu reloj de la intuición te permitirá saber en qué momento puede haber más gente interesada en tu contenido; de hecho, puedes ver las estadísticas que nos ofrecen. Y atención: no es sólo durante una jornada laboral estándar, sino que, por ejemplo, especialmente los sábados y domingos hay muchas visualizaciones.

Llama la atención del equipo de edición de contenidos. Hay varios boletines que circulan dentro de la red social que son preparados en España, México y Brasil, como bases principales para los latinos. Si colocas en posteos que sean interesantes la etiqueta #LinkedInArticulosLatam, tienes chances de que sean revisados y que, dependiendo del interés que les despierten, puedan agregarlos a dichos boletines, expandiendo la difusión de tu perfil más allá de tus contactos y seguidores.

Felicita y agrega valor. Como en cualquier red social, los “haters” (odiadores) también están presentes aquí. Piensa bien antes de comentar con sarcasmo, porque lo que para ti puede ser un signo de tu humor particular, para quienes te buscan y ven tu perfil puede ser interpretado de otra forma. Por eso, si lo que vas a comentar no aporta, mejor no lo hagas. Además, recomiendo no hacerte publicidad en los comentarios de los perfiles ajenos: para eso tienes el tuyo; y, mucho menos, Spam en los mensajes privados.

Construye una marca personal coherente y sólida. Actualmente no sólo hace falta ser muy buenos profesionales, sino comunicarlo. La creación de valor en tu nicho específico es clave para la generación de la reputación.

Empieza por definir tu nicho, sabiendo con claridad a quién y para qué quieres comunicar. Por ejemplo, si deseas posicionarte en otro escalón profesional en vistas a futuras ofertas de empleo, podrías empezar a hacerlo directamente pensando en esa posición, y no la actual exclusivamente.

No sólo hables de trabajo. LinkedIn es una red social que se ha “ablandado” en cuanto a la posibilidad de compartir tu historia, tus desafíos y cómo los superaste. Recuerda que tu experiencia puede ser la palanca que levante y apoye a alguien más. Así te transformas en un agente de cambio, inspirando y motivando. Comparte tus logros, tus retos y las soluciones que a ti te funcionan. No imites a los demás. Encuentra tu propia voz con un lenguaje que te sea amigable, sin caer en lo excesivamente coloquial, como sí haces en otras redes sociales; pero no hace falta ser tan formales y excesivamente circunspectos aquí.

Busca tu autenticidad. En LinkedIn también hay “stars” que se mueven en base a los números y cuántos likes cosechan sus post. Olvídate de eso, y enfócate en agregar valor. Lo demás llegará solo.

Contacto:

Daniel Colombo es Facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en CEOs, alta gerencia, profesionales y equipos; comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros. LinkedIn Top Voice América Latina 2019. Miembro de John Maxwell Team.

www.danielcolombo.com

