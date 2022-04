Los que quieran la Presidencia, que vayan a la encuesta, dice AMLO ante ‘destape’ de Adán López

Aunque trató de negar las flores que le echó ayer al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en un encuentro con los diputados de Morena, PT y PVEM, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quien aspire a ser candidato en 2024 por su partido deberá pasar por la encuesta.

El mandatario federal afirmó que dicho método es el que mejor confianza puede arrojar a las dirigencias partidistas pues mide las preferencias de la gente de manera óptima.

“Nosotros queremos una transformación, no queremos que haya tapados, que todo el que quiera, como lo establece la Constitución, que el que quiera participar que lo haga. Mi consejo no sólo para un partido sino para todos es de que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas y hay empresas serias y la encuesta es un método confiable si se aplica bien, es un método estadístico que no falla, claro cuando es profesional”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Quintana Roo.

Ayer, mientras felicitaba al bloque progresista en la Cámara de Diputados por su defensa de la reforma eléctrica, el tabasqueño lanzó una encuesta a los legisladores para que calificaran la labor del secretario de Gobernación lo que desató los ánimos festivos y por aclamación llamaban a López Hernández ¡Presidente, Presidente!

“En el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, porque sabía que iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario y dijeron que sí”, justificó.

“Estás son encuestas de otro tipo, yo hablo de una encuesta acordada”, dijo.

El mandatario federal estimó que la izquierda tiene verdaderos representantes como Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, y el canciller Marcelo Ebrard, quienes han manifestado públicamente su interés por contender en las elecciones presidenciales de 2024.

Al respecto, el tabasqueño afirmó que su apoyo estará en el candidato o candidata que salga mejor posicionado en la encuesta que el movimiento progresista realice cuando los tiempos de sucesión se acerquen.

“La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard, donde no veo que haya materia es en el bloque conservador, bueno sí hay, está Loret de Mola, Chumel”, dijo.

El antiguo régimen fue creando un sistema, un andamiaje de simulación que no pudo ni siquiera la revolución arrancar porque todo eso se estableció durante 34 años de dominación de Porfirio Díaz, agregó.

