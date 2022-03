Los Rolling Stones vuelven a girar por Europa para celebrar sus 60 años

Reuters.- Los Rolling Stones informaron el lunes que se embarcarán en una gira europea este verano boreal para conmemorar su aniversario 60.

La gira, denominada “SIXTY”, comenzará en Madrid el 1 de junio y recorrerá 10 países. La banda actuará en el estadio Anfield de Liverpool, su primer espectáculo en la ciudad británica desde hace más de 50 años, y dará dos conciertos en el Hyde Park de Londres.

El vocalista Mick Jagger, de 78 años, y los guitarristas Keith Richards, de 78, y Ronnie Wood, de 74, estarán acompañados por el baterista Steve Jordan para la gira.

El baterista de los Stones, Charlie Watts, murió el año pasado a los 80 años.

La lista de canciones incluirá clásicos como “(I Can’t Get No) Satisfaction” y “Paint It Black”, así como “una selección de temas inesperados” de su catálogo, según un comunicado de prensa. La gira también contará con una nueva producción escénica.

Los Stones, que concluyeron en noviembre el tramo norteamericano de su gira “No Filter”, tocarán también en Múnich, Ámsterdam, Berna, Milán, Bruselas, Viena, París y Estocolmo.

