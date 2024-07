Los tiburones al acecho de emprendedores

“Me acuerdo con mucha nostalgia de esas mariposas, ahora es distinto, ya me siento mucho más cómodo nadando en las aguas del tanque. Estos años he aprendido muchísimo, no solamente de cómo está el clima emprendedor en México, cómo son los ánimos y cómo llegan los emprendedores al tanque, sino que además todo lo que he tenido que convivir con ellos después del tanque, los tratos que se cierran, los que desafortunadamente no. Una nueva temporada es como una nueva oportunidad de todavía hacer mejor las cosas”, comenta.

Foto: ©Angélica Escobar / Forbes México.