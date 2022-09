Los Tigres del Norte dan ‘grito’ en el Zócalo por los migrantes y AMLO, por muerte a corrupción

Luego de dos años de estar cerrada por la emergencia sanitaria de Covid-19, la plaza de la Constitución, el Zócalo, volvió a rebosar de vida, de alegres mexicanos en busca de conectar con Los Tigres del Norte, apoyar a quien esperan sea el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia y a quienes sólo buscaban festejar a la Patria en la ceremonia del Grito de Independencia.

Atrás quedaron más de 600 días de “Grito” en silencio, sólo con las voces de soldados del Ejército mexicano, quienes intentaban hacer coro el mandatario federal que arengaba a los héroes nacionales en una plaza vacía.

Foto: Miriam Sánchez Varela.

Pero el Zócalo, con más de 140 mil almas, revivió antes, sólo unas horas, regresó a la vida con los primeros acordes de “El jefe de jefes”. La primera canción dedicada a los migrantes mexicanos que este año inyectarán al país alrededor de 58 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de BBVA México.

“Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Ni mi nombre y mi fotografía. Nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Y si no, mi amistad se la pierde”.

“Mi trabajo y valor me ha costado. Manejarlos contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura. Nomás miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona. Los que intentan, se han ido muriendo”, provocaron la vida al Zócalo.

Hoy, día en que Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, con 22 padecimientos encima, como el cáncer y la tuberculosis, se va a prisión domiciliaria después de 33 años preso en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Foto: Raúl Matínez.

Le siguieron “Mi Buena Suerte” y “Por qué no pude enamorarme de ti” y luego, “La Reina del Sur”, “Somos Más Americanos”.

“Le cantan al pueblo, a sus vivencias”, dijo Leticia quien estaba envuelta en una bandera nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reencontró con sus miles de seguidores quienes al unisono, en una sola voz, arengaron junto al mandatario a los héroes de México y a los que están del otro lado de la frontera con Estados Unidos, los paísanos, los migrantes.

Lejos de aquellos simpatizantes que ocuparon la plancha del Zócalo para promover una que otra “corcholata”, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, o Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hubo otros tantos que deseban escuchar a los autores de “Golpes en el Corazón”.

Los 3 principales aspirantes presidenciales de Morena juntos con sus respectivas parejas. Foto: Miriam Sánchez Varela.

“Uy, mijo, yo crecí con Los Tigritos, que agazajo tenerlos aquí en la Ciudad de México, no importa que esté lloviendo. Esto es México y estoy aquí para apoyar a mi presidente y cantarles a mis hijas que están en Texas”, dijo emocionada Cleotilde Hernández, quien desde muy temprano, con un banquito armable, esperaba a las 20:00 horas.

El himno nacional mexicano acompañó a la escolta de bandera del Heróico Colegio Militar a su paso por los salones de Palacio Nacional. Arropaban la bandera nacional, misma que el jefe del Ejecutivo federal arroparía para celebrar a los padres de la Patria.

Foto: Miriam Sánchez Varela.

El presidente López Obrador, acompañado de su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez, portó la banda presidencial, tomó el lábaro patrio y salió al balcón principal del recinto. La multitud gritó de emoción.

En el salón de Embajadores, José Mujica, expresidente de Uruguay, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien el año pasado sobrevivió al golpe de Estado que lo alejó de la presidencia de su país, y los familiares de César Chávez, el líder de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, Julian Assange, fundador de la plataforma Wikileaks y Ernesto “Che” Guevara, la plana mayor de la dignidad latinoamericana.

Foto: Miriam Sánchez Varela.

Ahí, ante todos, llamó a la muerte de la corrupción, el clasismo, el racismo y al reencuentro con las culturas indígenas.

Mexicanas, mexicanos:

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Vivan los héroes anónimos!

¡Viva la libertad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la honestidad!

¡Viva nuestra soberanía!

¡Viva la fraternidad universal!

¡Viva la paz!

¡Mexicanos, mexicanas, muera la corrupción!

¡Muera el clasismo!

¡Muera el racismo!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Foto: Miriam Sánchez Varela.

Al final, quizá los nervios traicionaron al jefe del Ejecutivo o las voces de los 140 mil mexicanos apostados en el Zócalo hicieron que olvidara ondear la bandera nacional tras la arenga independentista y minutos antes guardar el minuto de silencio por las víctimas de Covid-19 en 2020 y 2021, aunque el clarín sonó para dar la instrucción.

Foto: Raúl Martínez.

Foto: Miriam Sánchez Varela.

Foto: Miriam Sánchez Varela.

