Lozoya no acudirá a declarar; asegura que proceso en su contra es ilegal

Notimex.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, informó que no acudirá a declarar ante el juez de control que lo requiere, por considerar que no existen las garantías legales para llevarlo a cabo, además de que es víctima de una persecución política y una campaña mediática.

En una carta a la opinión pública, difundida en redes sociales, el exfuncionario federal aseguró que la orden de aprehensión en su contra es irregular e ilegal, además de que las órdenes de cateo en la casa de sus padres se obtuvieron con falsos informes policiales.

Según Lozoya Austin, “ha habido una persecución mediática en mi contra desde el 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado, violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales. Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”.

En el documento, Lozoya Austin señaló que una vez que reciba las garantías a las que tiene derecho, está dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todo lo que concierne a su gestión como director de Pemex, “en donde aclararé que funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”.

Asegura que el delito que se le imputa a él y a su hermana Gilda Susana no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, además de que se le han negado copias de los registros que obran en la carpeta de investigación, lo cual calificó como una “ilegalidad inaudita” de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es claro que si me presento ante el Juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertad, ya que todas las acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra”, sostuvo.

Aseguró que compareció ante las autoridades siempre que fue requerido y que en los cateos a la casa de sus padres, le mintieron al juez de control con hechos absolutamente falsos que serán probados ante la autoridad correspondiente.

De acuerdo con Emilio Lozoya, los bloqueos a sus cuentas bancarias y a las de sus familiares son ilegales y sostuvo que son infundados los señalamientos de que tiene una propiedad en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, así como supuestos viajes en aeronaves oficiales.