Luckin Coffee lucha por ganar el mercado chino, una taza de café a la vez

Una startup desaliñada que pretende derrotar a Starbucks en la segunda economía más grande del mundo ha crecido tanto que uno de sus primeros inversionistas es ahora un multimillonario. Luckin Coffee, una firma china que crece a toda velocidad, tiene 2,370 tiendas en su país y solicitó salir a bolsa en el Nasdaq de Nueva York.

Charles Zhengyao Lu, su actual presidente y uno de los que primero la apoyaron, se ha convertido en multimillonario gracias a su premonitoria inversión en esta empresa con sede en Xiamen.

Luckin Coffee está gastando todo su efectivo en su lucha por convertirse en la mayor cadena de cafeterías en China, acumulando una pérdida neta de 241 millones de dólares, contra ingresos de 125 mdd en 2018, de acuerdo con un reporte a la Comisión de Bolsas y Valores (SEC) de EU.

Millones recargados

El reporte también revela que Lu y su esposa, Lichun Guo, tienen un 30.5% de participación en la empresa, lo que los convierte en sus mayores accionistas. Forbes calcula que la participación de Lu vale unos 800 millones de dólares.

Lu ya se había marcado un hit cuando fundó la compañía de renta de autos Car Inc. En 2007. Exejecutivo de la industria de las telecomunicaciones, Lu llevó a Car Inc., que ofrece rentas de corto y mediano plazo a clientes en 300 ciudades china, a una salida a bolsa en 2014, que levantó 400 mdd en la Bolsa de Hong Kong. Car Inc. lanzó su propio servicio de taxi por app llamado UCar en 2015.

UCar se diferenció de sus rivales pues compró su propia flotilla con choferes profesionales. Lu, quien renunció a la dirección general de Car Inc. en 2016, administra a Car como su director general y presidente y ha diversificado el negocio con agencias de venta de autos y servicios de financiamiento automotriz.

La startup cotiza en las bolsas no oficiales y está valuada en más de 6,500 mdd. Su participación en Car Inc vale unos 500 mdd, con lo que su fortuna personal suma 1,300 millones.

De 1 a 2,370 en meses

Pero la inversión de Lu en Luckin Coffee es ahora su activo más valioso. Jenny Zhiya Qian, quien fue directora de operaciones tanto en Car Inc como en UCar, lanzó la cadena de cafeterías de bajo precio en octubre de 2017 luego de levantar 150 mdd de Lu y otros socios. Luckin Coffee comenzó a abrir tiendas a una velocidad vertiginosa, pasando de una primera en Beijing a 2,370 en apenas año y medio.

Para enero de 2019, Luckin Coffee ha servido unas 90 millones de tazas de café y planea abrir 4,500 tiendas para fines de año, superando a Starbucks como la mayor cadena de cafeterías en China. La icónica firma estadounidense, que abrió su primer tienda en Beijing en 1999, tiene 3,600 unidades en el país y planea abrir 600 nuevas tiendas anualmente a 2022. Además, se ha dedicado a expandir sus servicios de entrega.

A diferencia de los extensos cafés de Starbucks, que fomentan el pasar un rato en la tienda, más de 90% de las de Luckin Coffee son tiendas para recoger, localizadas en áreas de mucho tráfico como edificios de oficinas o campus de universidades.

Sin tocar dinero

Las tiendas cashless (los clientes pagan utilizando una app de Luckin), casi no tienen lugares para sentarse y ofrecen interiores muy sencillos, lo que permite a la empresa ahorrar para mejorar los precios de Starbucks. Sus órdenes por medio de la app ofrecen un tiempo de entrega de 18 minutos o menos en las ciudades grandes. Asimismo, la empresa se ha aliado con la mayor firma de entregas de comida, Meituan Dianping, para ofrecer sus productos en su app.

Luckin Coffee, que levantó 500 mdd en su ronda inicial, parece obsesionarse más en competir por participación de mercado que en obtener ganancias. Tras su más reciente ronda de financiamiento, liderada por BlackRock, la empresa tiene un valor de 2,900 mdd. A la fecha, no se ha planteado un valor de acción al salir a bolsa.

La fundadora de Lucking Coffee, Jenny Zhiya Qian, tiene una impresionante fortuna también. Ella es dueña de una participación de 10% de la empresa, valuada en unos 500 mdd.