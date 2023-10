El bogotano de 90 años Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador y presidente de la junta directiva de Grupo Aval, ha recuperado el puesto de hombre más rico de Colombia, al tener, en cálculos de Forbes, una fortuna de 7,000 millones de dólares.

Sarmiento Angulo es el principal accionista de Grupo Aval, que acumula más de 31 billones de pesos colombianos (bdpc) en activos, unos 18 millones de clientes, inclusive en Centroamérica, donde adquirió las marcas BAC Credomatic y Multibank, lo que lo convirtió en uno de los principales banqueros de toda la región. En su poder están, el Banco de Occidente, el Banco de Bogotá, AV Villas, el Banco Popular y el fondo de pensiones Porvenir.

Tomando la utilidad totalizada del primer semestre del año, el Grupo Aval, registró ganancias por 1,5 bdpc, lo que significó una reducción de 65% frente al mismo periodo del año anterior.

“Cuando uno termina sus estudios y no es rico –yo no era rico cuando terminé mis estudios, no tenía ningún capital– se tiene que buscar el empleo. Y hay que aprovechar todo lo que pueda aprender porque ese es el capital del futuro: todo lo que va aprendiendo ahí es lo que va a subir el sueldo siguiente; lo que se aprende en el primer empleo es la garantía del mejor sueldo cuándo siga”, expresó Sarmiento Angulo en una entrevista con Forbes a principios de este año.

En estos momentos, el conglomerado Grupo Aval, está valuado en 2,920 millones de dólares (mdd).

Lee más: EU amplía investigación sobre 708,000 vehículos Ford con fallos en el motor

Luis Carlos Sarmiento Angulo recupera el puesto del hombre más rico de Colombia

Desde el pasado mes de mayo, el colombiano más rico venía siendo ocupado por el fundador y CEO de Nu, David Vélez, de 41 años, que ahora tiene un patrimonio neto de 6,800 mdd, en el que ya se le están descontando los 191 mdd en acciones que vendió de su participación en Nu, recursos que en gran parte, según el mismo confirmó, irán a donaciones a VelezReyes+, la organización filantrópica que Vélez fundó junto a su esposa Mariel Reyes.

Te puede interesar: Así buscan reducir el peso de Banorte, Walmart, Femsa, Larrea y Slim en el IPC de la BMV