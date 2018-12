Luka Modrić gana el Balón de Oro; pone fin a hegemonía de CR7 y Messi

Tras diez años de absoluto dominio de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala del Balón de Oro, este 3 de diciembre Luka Modrić cierra un gran año alzándose con este galardón, acabando con la hegemonía de estos dos jugadores.

El jugador croata destacó este año tras ser elegido como el mejor jugador del Mundial 2018, donde su seleccionado quedó subcampeón y el jugador merengue fue pieza clave. Además el 10 del Real Madrid ayudó a su equipo a lograr su tercera Champions League consecutiva, su cuarta en el plano personal.

👏👏👏 The 2018 Ballon d'Or is Luka Modric ( @lukamodric10 )! #ballondor pic.twitter.com/2W0JGJpisn

Otros de los galardones que Modrić obtuvo este año para ser el encargado de acabar con el reinado de Cristiano y Messi, fueron el FIFA World Player -o mejor conocido como The Best- y el mejor jugador de la UEFA, en estos casos siempre por delante del portugués y el egipcio Mohamed Salah.

Acompañando al croata encontramos al portugués Cristiano Ronaldo, quien la temporada pasada ayudó al Real Madrid junto con Modrić a lograr su decimotercera Copa de Europa, siendo su cuarta con el conjunto blanco y la quinta en su carrera.

Este verano fue vendido a la Juventus y pese a que le costó adaptarse, el luso ya es el máximo goleador de la Serie A y mantiene a la vecina “signora” en lo más alto de la tabla.

En el tercer puesto se quedó el francés Antoine Griezmann, quien era visto como el otro gran favorito para llevarse el galardón por delante de Cristiano y el croata, debido a su influencia en el Atlético de Madrid para lograr una Europa League, así como en la selección francesa, donde junto a Kylian Mbappé fueron los jugadores más destacados en la obtención del titulo mundial.

Sorprende ver fuera del podio al argentino Lionel Messi, quien pese a no tener éxito en el pasado mundial con Argentina, logró ganar una liga española más con el FC Barcelona, al igual que sucedió en la Copa del Rey española. El 10 del FC Barcelona acabó 5 en esta clasificación.

🇦🇷 Lionel Messi is 5th in the 2018 Ballon d'Or final ranking! #ballondor pic.twitter.com/TeUJCpoVP8

También se entregó por primera vez en su historia el balón de oro en la categoría femenil, donde la delantera noruega del Olympique de Lyon, Ada Hegerberg, fue la ganadora por delante de jugadoras como la brasileña Marta entre otras.

Kylian Mbappé fue condecorado con el premio Kopa, referente al mejor jugador de la categoría sub 21, el jugador de 19 años del PSG fue el más destacado de su generación este 2018 al lograr el mundial con Francia y la Ligue One con el equipo de la capital francés, además acabó dentro del top 4 del Balón de Oro.

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ

— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018