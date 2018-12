Luxemburgo será el primer país en tener un transporte público gratuito

Luxemburgo se convertirá en el primer país en donde sus ciudadanos podrán disfrutar de un transporte público gratuito en 2020, de acuerdo con los planes del gobierno de coalición.

La medida impulsada por el Partido Demócrata, el Partido Socialista de los Trabajadores y los Verdes busca combatir la contaminación a través de una movilidad más limpia.

“El transporte público gratuito se introducirá en el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo durante el primer trimestre de 2020, paralelamente a una reforma de Viajes de suma global, deducibles de impuestos”, dice el documento presentado por el gobierno.

Greens back in power in Luxembourg:

🚆 Free public transport

🏖️ Two new public holidays

🌿 Legalised weed

The ongoing international Green Party conspiracy to make life better continues.https://t.co/5aOqNORZZp

— Michael Pidgeon (@Pidge) December 6, 2018