MacKenzie Bezos donará la mitad de su fortuna a la caridad

Por David Dawkins

MacKenzie Bezos es la última multimillonaria en firmar el Compromiso de Entrega (Giving Pledge, en inglés), regalando al menos la mitad de su fortuna de 35,000 millones de dólares (mdd) a la caridad. Bezos se une a Mark Zuckerberg, Richard Branson y Robert F. Smith en la lista de donantes a la iniciativa de Bill Gates y Warren Buffett.

En una carta publicada por Giving Pledge, Bezos escribe que tiene «una cantidad desproporcionada de dinero para compartir» y acredita «una serie infinita de influencias y afortunados que nunca podremos entender» por su riqueza.

La firma de Bezos, junto con la de los multimillonarios de los fondos de cobertura: David Harding y Paul Tudor Jones, Brian Armstrong, director ejecutivo de la empresa de criptomonedas Coinbase, y el cofundador de WhatsApp, Brian Acton, consigue sumar a 200 los miembros de esta causa.

El Compromiso de Entrega comenzó en agosto de 2010 cuando 40 de las personas más ricas de Estados Unidos se comprometieron a entregar más de la mitad de su riqueza. El esquema se describe como una «invitación abierta a los multimillonarios… a dedicar la mayor parte de su riqueza a la filantropía».

Aunque, MacKenzie Bezos no menciona ninguna causa en particular, escribe: «Mi enfoque hacia la filantropía seguirá siendo reflexivo. Tomará tiempo, esfuerzo y cuidado. Pero no voy a esperar. Y lo mantendré hasta que la caja fuerte esté vacía”.

¿Quién es MacKenzie Bezos?

MacKenzie Bezos se convertirá en la tercera mujer más rica del mundo a finales de este año, según marcan los términos del acuerdo de divorcio que alcanzó con el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Aunque amigable, el acuerdo es el más grande de todos los tiempos, con MacKenzie recibiendo el 4% de las acciones de Amazon, con un valor de más de 35,000 mdd el 4 de abril de 2019.

Con la capitalización de mercado actual de Amazon de 897,666 mmd, su participación del 4% ahora vale 35,000 millones.

MacKenzie Bezos también es una exitosa novelista, descrita por la autora Toni Morrison como «una de las mejores estudiantes que he tenido». Conoció a Jeff Bezos mientras ambos trabajaban en el fondo de cobertura D.E. Shaw en Nueva York y se casaron en 1993. Ella confirmó su divorcio en Twitter y dijo que estaba «agradecida de haber terminado el proceso de disolución de mi matrimonio con Jeff».

La heredera de L’Oréal, Francoise Bettencourt Meyers, es la mujer más rica del mundo, con un patrimonio neto de 53,600 mdd, mientras que Alice Walton de Walmart es la única otra mujer por delante de la Sra. Bezos, con una fortuna de 47,100 mdd.

