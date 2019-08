Macron y Bolsonaro se enfrentan por incendios en el Amazonas

Notimex.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenazó hoy con bloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur después de acusar a su colega de Brasil, Jair Bolsonaro, de mentir en sus compromisos sobre el medio ambiente y en materia de biodiversidad.

“En vista de la actitud de Brasil en las últimas semanas, el presidente de la República sólo puede constatar que Bolsonaro le mintió en la cumbre del G20 en Osaka en junio pasado”, señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado divulgado por medios franceses.

En esas condiciones, Francia se opondrá al acuerdo con Mercosur en el estado actual, concluye el escueto mensaje de Macron sobre el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) adoptado en junio pasado tras dos décadas de negociaciones, pero aún no ratificado.

Macron dijo que Bolsonaro no está cumpliendo sus compromisos sobre el clima y la biodiversidad, por lo que considera que mintió durante la cumbre de Osaka.

El mandatario francés elevó el tono en el intercambio de acusaciones que en los últimos días mantiene con Bolsonaro, ante los incendios que están devastando el Amazonas en las últimas semanas, mucho más virulentos que en otros años.

Macron solicitó la víspera que los incendios forestales en la Amazonia, a los que calificó de “crisis internacional”, fueran tratados en la cumbre del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo (G7) que se celebrará este fin de semana en Biarritz (suroeste de Francia).

“Nuestra casa está en llamas. Literalmente. La selva del Amazonas, los pulmones que producen el 20% del oxígeno de nuestro planeta, está en llamas. Es una crisis internacional. Miembros de la Cumbre del G7, ¡discutamos este primer pedido de emergencia en dos días! #ActForTheAmazon”, escribió la víspera Macron en su Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019