Macron y Le Pen pasarían a la segunda vuelta en elecciones de Francia, según proyecciones

EFE.- El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se jugarán la Presidencia de Francia en la segunda vuelta, como ya sucedió hace cinco años, tras lograr los dos primeros lugares en la primera vuelta de las elecciones de este domingo, según las proyecciones sobre los votos contabilizados.

Macron, presidente saliente, habría obtenido entre el 28.1 y el 29% de los votos, mientras que Le Pen habría logrado entre un 23.3 y un 24.2%, indican las proyecciones de cuatro empresas demoscópicas.

El candidato a la reelección mejora los resultados logrados hace cinco años, cuando en la primera vuelta consiguió el 24.01 de los sufragios, pero también Le Pen lograría mejores resultados que en 2017, cuando tuvo el 21.30%.

Los resultados marcan una ligera mejoría de Macron con respecto a los últimos sondeos, que también indican que el actual presidente volvería a imponerse en la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo día 24, pero con una ventaja inferior a la de 2017, cuando casi dobló en votos a Le Pen.

Según las proyecciones de las elecciones de hoy, la candidata de la extrema derecha superaría al izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que en su tercer intento por conquistar el Elíseo logró algo más del 20% de los votos, algo más que en 2017.

El también ultraderechista Éric Zemmour sería cuarto de esa primera vuelta con un 7% de los votos.

La candidata de la derecha moderada, Valérie Pécresse, firmó el peor resultado de la historia de su partido y, mientras algunas estimaciones le sitúan por encima del 5%, que garantiza que el Estado financie su campaña, otros la dejan ligeramente por debajo.

Algo similar ocurre al ecologista Yannick Jadot, que ronda también el 5% de los votos en las primeras estimaciones.

El ruralista Jean Lassalle ronda el 3 % de los sufragios, al igual que el comunista Fabien Roussel, mientras que la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, no llegaría al 2%, según las proyecciones, al igual que el soberanista Nicolas Dupont-Aignan.

Los dos candidatos trostkistas, Philippe Poutou y Nathalie Arthaud, se quedarían por debajo del 1 %.

Le Pen pide el voto a todos los que no han apoyado a Macron

La ultraderechista Marine Le Pen pidió el voto a todos aquellos que no le han apoyado a este en la primera.

“El próximo día 24 se juegan dos visiones de la sociedad, la de la división y el desorden o la de la unión de los franceses en la justicia social y la protección. Todos los que no han votado a Macron están invitados a sumarse a esta unificación”, dijo Le Pen.

Le Pen, a quien los sondeos dan muy cerca de la victoria en la segunda vuelta, aseguró que asume “la responsabilidad de levantar el país” y se puso “al servicio de todos los franceses” para defender su visión del país, basada en la tradición, la lucha contra la inmigración y la seguridad.

“Veo la esperanza de las fuerzas que quieren levantar el país”, dijo Le Pen, que consideró que Francia se divide entre “dos visiones diferentes de la sociedad” y que lo que elijan los franceses “no marcará solo los cinco años siguientes, sino los próximos cincuenta”.

Pero prometió “poner orden en Francia en cinco años” y repitió algunos de los puntos esenciales de su programa, como la introducción de la iniciativa popular para celebrar referendos o “un sistema sanitario accesible a todos y una vivienda decente”.

“Quiero crear un Estado protector que garantice la libertad de todos. Mi ambición es unir a los franceses, convertir a Francia en una potencia de paz, un país que vuelva a tener grandeza”, afirmó, aclamada por sus partidarios que gritaban “Marine presidenta”.

Principales candidatos derrotados piden frenar a Le Pen en segunda vuelta

El paso a la segunda vuelta de la candidata ultraderechista a las presidenciales francesas, Marine Le Pen, fue recibido este domingo con un llamamiento generalizado de los aspirantes derrotados para frenar su candidatura en favor del actual jefe de Estado, Emmanuel Macron.

“No hay que darle ni un solo voto a Le Pen”, dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que según las primeras estimaciones de voto quedó en tercera posición con el 21.2%, por detrás de Macron (28.3%) y Le Pen (23.3%).

En esa misma línea se expresó la conservadora Valérie Pécresse, empatada con el ecologista Yannick Jadot con el 4.8%.

“Votaré por Macron para impedir la llegada al poder de Le Pen y el caos resultante”, afirmó. “No soy la dueña de los sufragios recibidos, pero pido a mis electores que me han honrado con su confianza que sopesen en los próximos días las consecuencias potencialmente desastrosas para nuestro país y las generaciones futuras de cualquier decisión diferente a la mía”, agregó.

La socialista Anne Hidalgo, con un varapalo histórico para su partido, con apenas el 1.7%, admitió su propia derrota y solicitó igualmente apoyo para Macron.

Estos resultados y la elevada abstención, en su opinión, muestran una Francia dividida y con la extrema derecha en las puertas del poder: “Os pido votar contra la ultraderecha de Le Pen”, apuntó la alcaldesa parisina, de origen español.

Esa necesidad de unión contra la representante de Agrupación Nacional fue compartida por el ecologista Jadot y por el comunista Fabien Roussel (2.4%).

El único que se pronunció de forma clara en favor de Le Pen fue el también ultraderechista Éric Zemmour, que según las primeras estimaciones del instituto Ifop recabó el 7.2% de los sufragios de esta primera vuelta.

“Hay frente a ella un hombre que ha hecho entrar a dos millones de inmigrantes, que no ha dicho una sola palabra de seguridad e inmigración en la campaña. Yo no me equivocaré de adversario”, concluyó ante su militancia.

También anunció su apoyo a Le Pen el soberanista Nicolas Dupont-Aignan (2.1%).

