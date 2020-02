Madre de Fátima identifica al presunto asesino de su hija

María Magdalena Anton, madre de Fátima, reconoció a Alan Herrera actor intelectual del secuestro y el responsable de la muerte de la pequeña de 7 años, a quien habría rapado y pintado las uñas de color rosa, “como a otras de sus víctimas”.

“Hoy fue mi Hija, mañana puede ser la de ustedes. Ese hombre no se va a tentar el corazón con ninguna mujer”, dijo Magdalnea Anton en un video que circula en redes.

La mujer declaró, además, que el presunto culpable tiene a dos de sus sobrinos, quienes están con vida, pero no han podido recuperar porque Alan Herrera está supuestamente protegido por la Fiscalia.

La madre de Fátima mencionó que desconoce la identidad de la mujer que aparece en el video que recientemente se dio a conocer donde se llevan a su hija.

Claudia Sehinbaum, jefa de gobierno de CDMX, estaba rpesenta mienstra la madre de Fátima hacia estas declariaciones.

Sonia López, tía de Fátima exigió justicia por la muerte de su sobrina, por lo que exhortó a las autoridades educativas a revisar los protocolos en las escuelas públicas, al dejar a la deriva a la menor de edad.

Aseguró que autoridades como el DIF, sabían que la madre de la niña tenía dificultades para atender a sus hijos, pero no tomó cartas en el asunto, además de que algunos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México contaban con el conocimiento de su desaparición, pero por falta de recursos provocó la muerte de Fátima.

“Hoy, yo no puedo decir que la amo, que quiero que esté conmigo, que quiero cuidarla y que quiero protegerla, esto no es sólo Fátima, sino que hay muchas personas más que están así, hay muchas tías, muchas sobrinas, hay muchas mujeres, padres, que estamos desesperados”, dijo con lágrimas en el rostro. No es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya dado todas las pistas”, aseveró.

Inclusive, Sonia López dijo que “ella (Fátima) pudo haber sido encontrada con vida, pero nadie nos hizo caso”; sobre cómo se desarrollaron los hechos, manifestó su enfado y levantó la voz para que se revisen los protocolos en las escuelas.

Exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que realice una mejora en las instancias públicas para evitar más casos como el ocurrido con Fátima, cuyo cadáver fue hallado en una bolsa durante la noche de este domingo en Tlahuac.

“Estamos acabados, esto no puede continuar, necesitamos un cambio en este proceso, Claudia Sheinbaum y necesitamos que el presidente pudiera cambiar las instituciones, no tenemos claridad con las cosas, queremos estar en paz un momento”, enfatizó.

Con infomración de Notimex.