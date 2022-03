Maka: así exalta el trabajo de artesanos y apoya el empoderamiento femenino

Maka México es una empresa mexicana que arrancó operaciones en el año 2011 con el objetivo de exaltar el valor del trabajo de los artesanos mexicanos, en un inicio, a través de bolsos, carteras y otros accesorios. Hoy, su labor contribuye no solo a incrementar los ingresos en diversas comunidades, sino que promueve el empoderamiento de las artesanas.

Esta empresa, fundada por Daniela Ustaran, Stefania Stenger y Karla Urruchúa fue una de las 30 Promesas de Negocios Forbes edición 2014. Y no ha dejado de crecer: cuando iniciaron, trabajaban con 4 artesanas de la comunidad Nachig en Zinacantán, Chiapas.

Hoy, la compañía ha crecido 11 veces y trabaja con más de 87 artesanos; en su mayoría mujeres. Incrementar el número de personas con las que laboran les ha permitido diversificar técnicas de trabajo y sus líneas de producto. Actualmente, comercializan artículos para el hogar, bolsos, carteras, accesorios, alpargatas, chaquetas y piezas corporativas, entre otros.

“Realmente ha habido toda una evolución desde como socias y como empresa, hasta los productos que ofrecemos y con las comunidades que trabajamos. Y de repente, a lo largo de estos años regresamos al corazón del proyecto”, dice Daniela Ustaran, en entrevista para Forbes México.

Foto: Jerry Balderas / Maka.

La pandemia, como para la gran mayoría de las personas y empresas, resultó ser uno de los periodos más retadores para esta compañía. Por un lado, tuvieron que cerrar su punto de venta físico –que pronto reactivarán– y, por otro, era importante continuar generando oportunidades de trabajo en las comunidades.

“Hicimos un proyecto de cubrebocas. Fue muy interesante, porque no teníamos idea. Fue hacer toda una investigación para hacer un proyecto bien hecho”, dice Daniela.

Las investigaciones se centraron en encontrar los materiales idóneos para que no solo fueran atractivos a la vista, sino que efectivamente cumplieran su función de mantener a salvo a los usuarios. “Nos movió muchísimo, y nos regresó al corazón de este proyecto, porque tiene una parte social muy importante”. Lograron vender 6,000 piezas.

Foto: Jerry Balderas / Maka

En búsqueda de los artesanos mexicanos

Durante estos años, contactar a las comunidades de artesanos no ha sido tarea fácil. Este equipo de mujeres, para lograrlo, ha salido a los estados del país y también ha logrado ubicarlos vía redes sociales. En ocasiones, comentan Daniela y Karla, hay que tomar caminos que no siempre se perciben como seguros. No obstante, con varias comunidades han logrado mantener una relación de largo aliento. Actualmente se encuentran trabajando con la comunidad Nachig, en Zinacantán; Sibacá, en Ocosingo, y San Andrés Larráinzar, todos en Chiapas.

Durante estos 11 años de trabajo, Maka se ha mantenido cerca de las comunidades de artesanos, en especial con las mujeres: “Las artesanas nos decían al principio que les depositáramos a las cuentas de los hombres, que eran las de sus papás o de los novios. Nos dimos cuenta […] y pensamos tal vez nunca les llegue (el pago)”, dice Karla. Este grupo de empresarias comenzaron a invitar a las artesanas a que ellas mismas abrieran sus cuentas bancarias para que pudieran recibir el pago por su trabajo.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentó Maka fue establecer esquemas financieros que fueran convenientes para todos los involucrados: “Es todo un tema, porque no hay un costeo […] Justo lo que pudimos encontrar es (un precio) por centímetro cuadrado”, dice Daniela. Y es que, explica, no es lo mismo un centímetro cuadrado de la técnica punto de cruz, que de telar de cintura.

Foto: Jerry Balderas / Maka.

Plataforma digital: la llave para las ventas

Aunque este tipo de trabajos artesanales son cada vez más valorados, Maka comenzó a documentar en video el proceso de realización de las piezas artesanales, con el objetivo de sensibilizar al mercado sobre el trabajo que conlleva cada labor: “Muchas veces, hasta que no lo ves, no lo valoras”, dice Daniela.

Actualmente, esta empresa, también debido a la pandemia, fortaleció su canal digital para no desacelerar la venta de sus productos. Más del 65% de las ventas se realizan por esta vía. Sin embargo, sus artículos también pueden adquirirse en tiendas como Kalbelia, Boutique Lydia Lavin, Nuvole Plaza Lilas, Espacio Athos, Zaxic Santa Fe y en hoteles como Mayakoba y St Regis. Los productos también están disponibles en Estados Unidos, a través de Amazon Handmade. “Ahorita se llevaron nuestras piezas a la feria de Dubai 2020 (Expo 2020 Dubai UAE). Y ya hemos tenido algunas llamadas”, dice Daniela.

Sobre el ecosistema emprendedor para las mujeres, Daniela y Karla opinan que sí perciben más desafíos. Sin embargo, ellas consideran que esto también es una oportunidad: “Por ejemplo, hay muchos préstamos que solo son para mujeres. Entonces es (ver) cómo tratar de agarrar la ventaja”, afirma Daniela.

