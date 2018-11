Mala racha de twitter, no pegan actualizaciones

Twitter publicó su informe de actividades relativo al Q3 2018 y muestra un panorama desigual, puesto que, si bien sus acciones para limpiar la plataforma de bots y troles han funcionado, también han perdido poco más de 13 millones de cuentas en los últimos 6 meses, lo que equivale a casi 6% de sus seguidores totales.

Los usuarios mensuales activos de Twitter (MAU) ascienden a 326 millones, cantidad en la que se ha visto estancado desde hace algunos años y de la que no ha podido despegar, a pesar de todos los esfuerzos.

Y si bien reportó un crecimiento del 9% en los usuarios diarios (DAU), es también el más bajo en los últimos dos años.

Y es que la red social de microblogging no ha podido hacer click con las nuevas generaciones de la forma en que lo hizo a principios de la década de los 10, cuando fue una de las plataformas más populares en el mundo y que catapultaron el gusto por las redes sociales.

PUBLICIDAD

Incluso en México, uno de sus primeros grandes momentos se dio cuando en el 2009 a través del posicionamiento del hashtag #InternetNecesario logró reunir a legisladores y usuarios para frenar un impuesto a Internet.

Sin embargo, las actualizaciones de Twitter no han tenido los efectos deseados. Ni los 280 caracteres, ni los momentos, ni los hilos (en los que hay unas verdaderas joyas) han podido despertar el interés de más usuarios. Y al parecer, también desaparecerá el botónt de “Me gusta”.

En la actualidad, Twitter es visto más como una red social para empresas, instituciones y organizaciones, que para personas. Es consultada sobre todo por periodistas y profesionales de la comunicación para revisar lanzamientos y comunicados oficiales que servirán como parte de una cobertura periodística.

En México, Twitter es una fuente de comunicados oficiales, más que una red social.

Por la misma razón, muchos políticos y funcionarios han encontrado ahí, el espacio para hacer proselitismo político, aunque no de la mejor manera. Abundan cuentas aburridas, sin estrategias, ni buenos contenidos, más una extensión de sus departamentos de comunicación social, que una red social. En ese sentido, las redes están subutilizadas.

Este hecho provocó que desde hace varios años Twitter en México se encuentre lleno de bots y troles de carácter político y que las discusiones que giran en torno a periodistas, funcionarios, candidatos y activistas se pierdan de una manera tramposa.

No es que los usuarios fieles a la red social hubieran desaparecido, por supuesto que no. Simplemente su número no ha crecido desde hace varios años y sus números no son los mejores, sobre todo cuando se toma como referencia otras redes sociales.

La cantidad de usuarios de Twitter representa apenas poco más de una tercera parte de los usuarios de Instagram y apenas el 14% de los 2.2 mil millones de cuentas activas por mes que reportó Facebook en el mismo periodo.

Twitter sigue siendo una red con mucho atractivo, pero poco explotada. Los nuevos formatos son todo un reto a la creatividad, sin embargo, no ha logrado interesar a más usuarios. Y si bien sus finanzas son relativamente estables, tiene mucho en qué pensar para lograr una comunidad más grande.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @sincreatividad

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.