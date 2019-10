Manifestantes libaneses adoptan al ‘Joker’ como rostro de protesta

La reciente película de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, ha tocado muchos temas relevantes en el mundo de hoy en lo que respecta a la inequidad económica y los grupos marginados de la sociedad.

Ahora, muchos manifestantes en Beirut se han pintado la cara para parecerse al Joker mientras continúan manifestando contra el gobierno libanés.

Los manifestantes están molestos con el gobierno por su papel en la actual crisis financiera. Las medidas de austeridad que entraron en vigencia el 17 de octubre motivaron a muchos a tomar las calles de todo el Líbano.

Como la película de Joker termina con un grupo de personas que se amotinan por la división entre ricos y pobres en Ciudad Gótica, algunos manifestantes libaneses se han pintado la cara o han usado máscaras para parecerse a la versión de Joker de Joaquin Phoenix, según Comicbook.com.

There’s a Joker facepaint station at the protests in Beirut pic.twitter.com/C7BSRyOjS1

— Helen Sullivan (@helenrsullivan) October 18, 2019