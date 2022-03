Estas son las suntuosas mansiones y fincas de los multimillonarios rusos sancionados

Los oligarcas rusos que buscan ocultar sus ganancias de las sanciones que occidente ha impuesto pueden evadir a las autoridades en un superyate o un jet privado, pero cómo ocultar una villa de 190 millones de dólares en la Riviera francesa.

El jueves, Estados Unidos y el Reino Unido aumentaron la presión sobre los multimillonarios rusos supuestamente cercanos a Vladimir Putin cuando anunciaron simultáneamente la congelación de activos y la prohibición de viajar al prolífico inversor Alisher Usmanov. El magnate de los metales de 68 años ya había sido sancionado tres días antes por la Unión Europea, lo que lo convierte en uno de los 16 multimillonarios rusos sancionados por la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Canadá desde la anexión rusa de Crimea en 2014; cinco fueron sancionados por primera vez en el último mes desde que las tropas rusas invadieron Ucrania.

Dos de los activos más preciados de Usmanov, la finca Sutton Place del siglo XVI en Surrey y la mansión Beechwood House en Londres, se encuentran en Inglaterra. Según un comunicado de prensa del gobierno británico que anuncia las sanciones , ambas propiedades han sido congeladas y ningún “ciudadano o empresa británica” puede tratar con Usmanov. En la práctica, esto significa que Usmanov no puede vender, alquilar ni recibir ningún beneficio económico de las viviendas. Un representante de Usmanov no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

No es el único multimillonario ruso sancionado con importantes propiedades inmobiliarias fuera de Rusia. Tampoco es el único con viviendas en capitales occidentales. Forbes descubrió al menos 36 propiedades de 10 oligarcas rusos sancionados, que se extienden desde Connecticut hasta Cerdeña. Según el recuento de Forbes, estas propiedades de propiedad rusa tienen un valor colectivo de al menos 1,200 millones de dólares.

Si bien la congelación de activos y las prohibiciones de viaje pueden impedir que estos oligarcas visiten sus remotos hogares, eso no significa que pierdan el control de ellos de inmediato. Eso se debe en parte a que no siempre es fácil atribuirles la propiedad. El aliado de Putin, Oleg Deripaska, fue sancionado por primera vez por Estados Unidos en 2018, y dos de sus propiedades, una en Washington, DC, y otra en Nueva York, fueron allanadas por el FBI en octubre de 2021. Pero su propiedad aún no ha cambiado: Forbes revisó los registros de propiedad en ambas ciudades que muestran que ambas propiedades, más una tercera en Manhattan que ha sido vinculada a Deripaska, todavía son propiedad de tres LLC con sede en Delaware que las compraron antes de las sanciones. Un portavoz de Deripaska dijo el Washington Post el martes que las casas son propiedad de sus familiares.

Una forma común de eludir las sanciones, según Alexi Fehlman, analista de la firma de inteligencia de datos Sayari Labs que se especializa en Eurasia y Rusia, es transferir propiedades a un pariente o socio cercano. “Aunque hay un impulso para incautar activos, eso va a ser complicado”, dice Fehlman. “Legalmente, muchas veces no son necesariamente los dueños de la propiedad. A menudo será una entidad [offshore]”.

Aún así, Estados Unidos y sus aliados en Europa han indicado recientemente que intensificarán la aplicación de las sanciones y confiscarán cualquier activo en poder de las personas sancionadas. Hace una semana, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció un nuevo grupo de trabajo llamado “KleptoCapture” que atacará a los oligarcas rusos y utilizará la confiscación de activos para apoderarse de las propiedades de las personas sancionadas. Eso incluye el uso de “técnicas de investigación de vanguardia”, como análisis de datos, rastreo de criptomonedas, fuentes de inteligencia extranjeras e información de los reguladores financieros para identificar cualquier evasión de sanciones.

Aquí están las mansiones, villas y apartamentos de lujo en manos de multimillonarios rusos sancionados en los Estados Unidos, Europa y el Reino Unido:

Sancionado por: UE, Suiza

Ciudadanía: Rusa, Letona

Propiedades en: Surrey, Reino Unido y Cerdeña, Italia

Valor total estimado: 160 millones de dólares

Aven es dueño de Ingliston House, una gran propiedad con 18 habitaciones, un gimnasio y una piscina de agua salada , en 3.4 hectáreas adyacentes a un campo de golf en Wentworth Estate en Surrey, Inglaterra. Según los informes , el rico banquero instaló cercas electrónicas “inteligentes” , una caseta de vigilancia octogonal de dos pisos y un refugio a prueba de bombas para que sea “a prueba de la KGB”. Aven posee la propiedad a través de una empresa con sede en Chipre llamada Servilia Properties Limited, según los registros de propiedad británicos. También posee una villa en Cerdeña, Italia. Un representante de Aven no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: Estados Unidos

Ciudadanía: Rusa

Propiedades en: Nueva York y Washington DC; Londres y Surrey, Reino Unido

Valor total estimado: 100 millones de dólares

Las propiedades de Deripaska en Estados Unidos incluyen una casa de cinco pisos en el Upper East Side de Nueva York en 11 East 64th St, adquirida a través de Vesta International LLC, con sede en Delaware, por 42.5 mdd en 2008; una casa adosada de tres pisos en el West Village de Manhattan en 12 Gay St, comprada a través de Lucina International LLC, con sede en Delaware, por 4.5 mdd en 2006; y una mansión de 3,600 metros cuadrados con 7 habitaciones y 11 baños cerca de Embassy Row en Washington, DC en 2501 30th Street NW, comprada a través de Hestia International LLC, con sede en Delaware, por 15 mdd en 2006. Las tres propiedades siguen siendo propiedad de la mismas entidades, a pesar de que el magnate de los metales tuvo sus activos congelados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018.

También posee Hamstone House en la exclusiva comunidad privada de St. George’s Hill en Surrey, una propiedad con 5 dormitorios y 3.2 hectáreas de terreno, repleta de una lámpara de araña de cristal veneciano de 2.4 metros , así como un gimnasio, spa, sauna, cancha de tenis. y una piscina climatizada. Deripaska es propietaria de la mansión a través de Edenfield Investments Limited, con sede en Chipre, según los registros de propiedad británicos, y la propiedad estuvo recientemente en el mercado por 17.5 millones de dólares.

En otra parte de Inglaterra, Deripaska posee una residencia con 7 habitaciones, un cine en casa, un gimnasio y un baño de vapor turco en 5 Belgrave Square en el elegante barrio londinense de Belgravia, comprado a través de Ravellot Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros de propiedad británicos. También posee una propiedad adyacente, una “casa de caballerizas” en lo que alguna vez fue una vía de servicio para la propiedad en el siglo XIX, originalmente destinada a establos de caballos y sirvientes, con cuatro dormitorios adicionales y dos garajes. Un representante de Deripaska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: UE, Suiza

Ciudadanía: Rusa, Israelí

Propiedades en: Londres, Reino Unido

Valor total estimado: 100 millones de dólares

Su Athlone House es una finca gótica de la época victoriana en el rico barrio de Highgate, en el norte de Londres. Construida sobre 2 hectáreas de jardines diseñados para imitar el Palacio de Versalles, está ubicada al lado de la Casa Beechwood de Usmanov. La mansión había estado en deterioro hasta que Fridman la compró en 2016 por aproximadamente 90 mdd y la restauró, agregando una piscina subterránea, una sala de yoga y un observatorio . Fridman lo posee directamente, según los registros de propiedad británicos. Un representante de Fridman no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: UE, Reino Unido, Suiza

Ciudadanía: Rusa

Propiedades en: Londres, Reino Unido

Valor total estimado: 120 millones de dólares

Gutseriev es dueño de una casa en la próspera sección de Mayfair en Londres. Un representante de Gutseriev no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: EU

Ciudadanía: Rusa

Propiedades en: Cap d’Antibes, Francia

Valor total estimado: 270 millones de dólares

Sus cuatro villas en Cap d’Antibes en la Riviera francesa se vieron envueltas en un escándalo fiscal que involucró a una empresa suiza llamada Swiru Holding AG en 2020. Las autoridades francesas multaron a Swiru con 1.6 millones de dólares por supuesta evasión de impuestos en la venta de una de las villas, llamada Hier , a Kerimov en 2008, por un monto declarado de 51 mdd en lugar del precio de compra real de casi 190 mdd. Ubicada en la llamada “Bahía de los millonarios”, el Hier de casi 4,000 metros cuadrados también sirvió como telón de fondo para la película de 1988 Dirty Rotten Scoundrels , protagonizada por Michael Caine .

En mayo de 2020, el asesor legal de Kerimov, Nikita Sychev, emitió un comunicado después de que se emitió la multa, indicando que Kerimov “no está bajo ninguna investigación en este caso y que nunca ha sido condenado por ningún tribunal, ni en Francia ni en el extranjero”. La declaración también cita que los tribunales franceses desestimaron acusaciones previas de lavado de dinero hechas contra Kerimov, que “causaron un perjuicio grave a [Kerimov] ya que constituían la única base para las sanciones que le impusieron [EU]”. Un representante de Kerimov hizo no responda de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: UE, Reino Unido, EU, Canadá, Suiza

Ciudadanía: Rusa

Propiedades en: Roma, Cerdeña y Tarquinia, Italia

Valor total estimado: 40 millones de dólares

El antiguo compañero de judo de Putin, Rotenberg posee varias propiedades en Italia, incluidas dos villas en la lujosa Costa Smeralda en Cerdeña; una villa y un apartamento en el sur de Cerdeña; una villa en la ciudad de Tarquinia, en lo alto de una colina, al norte de Roma; y el Berg Luxury Hotel de 4 estrellas en el centro de Roma, cerca de la Plaza de España. Las propiedades, que poseía a través de Olpon Investments Limited, con sede en Chipre, estaban valoradas en 40 millones de dólares en 2014. En septiembre de ese año, las autoridades italianas congelaron esos activos después de que la UE impusiera sanciones .sobre él como resultado de la anexión de Crimea por parte de Rusia. Rotenberg demandó a la UE por las sanciones y obtuvo una anulación parcial en noviembre de 2016, cuando el Tribunal General de la Unión Europea las confirmó pero revocó las “medidas restrictivas” aplicadas desde el 30 de julio de 2014 hasta el 14 de marzo de 2015, período de tiempo que cubre la congelación de sus activos por parte del gobierno italiano.

Según los registros de propiedad italianos, Arkady aún posee el 50% de Aurora 31, la empresa propietaria del Berg Luxury Hotel, a través de Olpon Investments Limited. El otro 50% es propiedad de otra empresa con sede en Chipre, Logotax Developments Limited, donde su hermano Boris es director. Un representante de Rotenberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: Reino Unido, EU, Canadá

Ciudadanía: Rusa, Finlandesa

Propiedades en: Èze y Mouans-Sartoux, Francia y Londres, Reino Unido

Valor total estimado: 40 millones de dólares

El hermano de Arkady, Boris, posee dos villas grandes en la ciudad de Èze en la Riviera francesa, así como una finca de 29 hectáreas con un negocio de cría de caballos, que posee con su esposa, Karina, en las cercanías de Mouans-Sartoux. Según una investigación de 2018 realizada por Organised Crime and Corruption Reporting Project, en colaboración con el diario francés Le Monde y el periódico ruso Novaya Gazeta, la propiedad de Rotenberg de la finca Mouans-Sartoux se encaminó a través de una estructura de propiedad compleja que incluía una empresa con sede en Mónaco llamada Tannor 2. Las villas en Èze, con un total de 4,300 metros cuadrados, incluida una piscina, se valoraron en 37 millones de dólares en 2008. En 2009 , Rotenberg obtuvo la autorización inicial para una tercera villa con piscina, cancha de tenis y funicular privado; el trabajo se detuvo por razones desconocidas y el proyecto se volvió a autorizar en 2015, y la construcción se reanudó en 2018. Rotenberg no hizo comentarios sobre la investigación, pero una fuente cercana a la familia le dijo a OCCRP que la familia no es propietaria de la casa Èze y la alquila a un propietario no revelado.

El hijo de Boris, Roman, quien también está sujeto a sanciones estadounidenses y canadienses, es dueño de una casa en 46 Cadogan Lane en Belgravia, Londres. Según los registros de propiedad británicos, lo posee a través de Loktan Services Limited, con sede en Chipre, que lo compró por casi 7 millones de dólares en 2007. Un representante de Rotenberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: UE, EU, Reino Unido, Canadá, Suiza

Ciudadanía: Rusa, Finlandesa

Propiedades en: Lago de Ginebra, Suiza y Le Lavandou, Francia

Valor total estimado: 20 millones de dólares

Timchenko posee una mansión en el lago de Ginebra en Suiza. Según los registros corporativos franceses, la esposa de Timchenko, Elena, posee una participación del 61.9% en Sogeco, una empresa francesa propietaria de Le Club de Cavalière, un hotel y spa de 5 estrellas con su propia playa privada en Le Lavandou, en la Riviera francesa. Un representante de Timchenko no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: UE, Reino Unido, EU, Suiza

Ciudadanía: Rusa, Uzbekistaní

Propiedades en: Londres y Surrey, Reino Unido; lago Tegernsee, Alemania; Lausana, Suiza; Mónaco; Cerdeña, Italia

Valor total estimado: 250 millones de dólares

Usmanov es propietario de la finca Beechwood House del siglo XIX en Hampstead, Londres, construida en 4.4 hectáreas de terreno que incluyen una cancha de squash y varias cabañas. Los propietarios anteriores incluyen al rey Khalid de Arabia Saudita y al jeque Hamad bin Khalifa Al Thani de Qatar. Según los registros de propiedad británicos, Usmanov posee la propiedad a través de Hanley Limited, una empresa constituida en la Isla de Man.

También es dueño de Sutton Place, una mansión de la era Tudor construida en 1525 en una propiedad de 283 hectáreas en Surrey, al sur de Londres. Anteriormente propiedad de J. Paul Getty, este inmueble histórico cuenta con una mansión de dos pisos con múltiples jardines , varias bibliotecas y una piscina. La reina Isabel I visitó la propiedad en 1560. Usmanov posee la propiedad a través de dos empresas extraterritoriales registradas en Chipre, Delesius Investments Limited y Bacerius Investments Limited, según los registros de propiedad británicos. A través de esas empresas, Usmanov posee tierras adicionales y varias granjas cercanas.

Fuera del Reino Unido, Usmanov también tiene casas en el lago Tegernsee, Alemania; Lausana, Suiza; Mónaco; y Cerdeña, Italia. Su villa en Arzachena, en el norte de Cerdeña, fue congelada el viernes por las autoridades italianas. Un representante de Usmanov no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sancionado por: EU

Ciudadanía: Rusa

Propiedades en: Nueva York y Weston, Connecticut; Zug, Suiza; Italia; Letonia

Valor total estimado: 70 millones de dólares

A través de su esposa, Marina Dobrynina, Vekselberg posee dos propiedades en Estados Unidos, incluida una casa de 4 habitaciones con piscina en 2 hectáreas de terreno en 15 Goodhill Road en Weston, Connecticut, adquirida en 2001 por 5 millones de dólares por Mojave Park Investments Limited y transferido a Marina un año después; y un condominio de lujo de 823 metros cuadrados en 111 West 67th St en Nueva York, comprado en 2002 por 3 millones de dólares. Vekselberg fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EU en 2018, pero ambas propiedades siguen siendo propiedad de su esposa Marina, según los registros de propiedad.

Fuera de EU, Vekselberg posee bienes raíces en Italia, Letonia y Zug, Suiza. Un representante de Vekselberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

