Maratonista logró récord del maratón con ¿tenis con trampa?

De acuerdo a Nike, los tenis de Eliud Kipchoge fueron descriptos como “un zapato para batir récords”, pero el éxito del ZoomX Vaporfly de última generación de la compañía parece que ‘ayudó’ a sus usuarios más de la cuenta y eso está generando una tormenta de controversias en el mundo del deporte.

Según The Times, un grupo de los mejores deportistas se quejó ante la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones Atléticas) pidiendo que los expertos examinen los zapatos.

Creen que el calzado, que tiene una placa de carbono incorporada en la entresuela y se vende por aproximadamente 350 dólares, está ‘arruinando’ el deporte ya que le da al atleta una ‘ventaja injusta’.

“Piensan que los zapatos quizás estén permitiendo que los atletas de élite corran dos minutos más rápido en el maratón”, dijo el ex campeón de maratón Gianni Demadonna al Times.

“Es comprensible que estén preocupados por lo que está sucediendo en su deporte porque los tiempos que corren son muy rápidos. Incluso los corredores mayores están quitando grandes ventajas a sus mejores tiempos”.

Desde que Nike lanzó el Vaporfly en julio de 2016, el récord mundial de 2:2:57 de Dennis Kimetto ha sido superado en cinco ocasiones, cada vez que un atleta usa el zapato.

Cuando Eliud Kipchoge rompió la barrera del maratón de dos horas en un evento especialmente organizado, denominado INEOS Challenge, en Viena el fin de semana, llevaba un prototipo especial de los cuestionados Vaporfly. Al igual que Brigid Kosgei, quien rompió el récord mundial femenino marcando 2:14:04 al día siguiente en Chicago.

“Normalmente no me gusta caer en el marketing, pero si miras la investigación y los datos, los zapatos parecen tener un gran efecto”, dijo a The Washington Post Steve Magness, un entrenador de rendimiento para corredores profesionales.

Una declaración emitida a The Times por la IAAF dijo: “Los avances recientes en tecnología abogan por el concepto de ‘asistencia’ a los atletas… ha sido objeto de mucho debate en el mundo del atletismo. La IAAF ha establecido un grupo de trabajo para considerar estos problemas.”

A continuación la versión comercial del tenis de Kipchoge.

Más abajo el zapato del propio Kipchoge.

Lee también: El CBD y el autocultivo dominarán el mercado de la mariguana en México