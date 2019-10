Maratonista récord propone encuentro con Obama a través de redes sociales

Luego que el el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a los maratonistas Eliud Kipchoge y a Brigid Kosgei de Kenia por ser ejemplos notables de humanidad.

Kipchoge, poseedor del récord mundial de la especialidad tras completar el maratón de Ineos el sábado último en menos de dos horas, solicitó una reunión al ex presidente de los Estados Unidos, Barrack Obama.

En un tuit del lunes, Obama dijo que tanto Kipchoge como Kosgei son ejemplos notables de humanidad con capacidad de resistencia.

Kipchoge completó la maratón marcando en la línea la sorprendente marca de 1:59:40:02.

Por su parte, Kosgei terminó el maratón femenino de Chicago en 2:14:04 rompiendo el récord mundial femenino tras 16 años en manos de la atleta británica Paula Radcliffe.

Apreciando el reconocimiento de Obama, Kipchoge tuiteó de nuevo a Obama solicitando un encuentro.

Dear Mr. Obama, Thank you for your special words. In life we hope to inspire others. Thank you for inspiring me. It would be my greatest honour if we could meet, and discuss how we can make this world a running world. As a running world is a peaceful world. #NoHumanIsLimited

