Marcelo Ebrard asegura que si Pedro Castillo pide asilo a México, se le dará

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que si el expresidente de Perú, Pedro Castillo, solicita asilo a México, se la dará.

Esto, en medio de una crisis política que devino en la destitución del mandatario peruano por parte del Congreso de ese país. De momento, Castillo se encuentra detenido por la Policía.

“Nosotros tenemos una política favorable de asilo, yo no creo que nos negaríamos, si él lo pide lo consideramos y en el sentido positivo, no nos oponemos, pero no lo ha hecho”, dijo el canciller en entrevista de radio.

Comentó que hasta el momento ni el exmandatario ni su familia ha solicitado apoyo al gobierno mexicano.

“Tampoco he recibido yo ninguna llamada de Pedro, de él, de su familia o de alguien cercano pidiéndome que le diéramos asilo o algo por el estilo”, mencionó.

Informó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, le dijo que habían llegado personas y vehículos cerca de la sede diplomática, pero desconoce si el expresidente de Perú buscaba dirigirse a ésta.

Lee: Congreso de Perú destituye a Castillo por ‘permanente incapacidad moral’; es detenido por la policía

Esta mañana, el pleno del Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo por “permanente incapacidad moral” después de que el mandatario anunciara previamente la disolución del Legislativo y declarara un gobierno de excepción de emergencia.

Tras ello, Dina Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú, al prestar juramento en el Congreso.

No sería la primera vez que México le da asilo a un expresidente perseguido políticamente. En 2019, México le dio asilo a Evo Morales luego de que renunció como presidente de Bolivia por presiones militares. Para ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió un avión para que trajera al país al exmandatario.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado