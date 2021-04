Marco Antonio Cruz. Falleció una mirada crucial del fotoperiodismo en México

Este viernes falleció Marco Antonio Cruz López (1957-2021) MAC, acrónimo con el que firmaba su obra fotográfica, de un infarto a bordo de su amada bicicleta, informó la revista Proceso, en la cual era coordinador de fotografía. El gremio de periodistas y fotorreporteros lamentaron esta gran pérdida.

Su obra fotográfica, permeada en la formación de las artes plásticas (pintura) y consolidada en el aspecto social por su trabajo para la prensa de Partido Comunista en 1978, tuvo reconocimiento tanto nacional como internacional.

A Finales de los 70 conoció al reconocido fotógrafo Héctor García, quien al ver su trabajo lo invitó a trabajar con él. Sus influencias fotográficas tiene muchos nombres: Nacho López, Henry Cartier-Bresson, Eugene Smith, Mariana Yampolsky, dice que son tantos como la historia de la fotografía. Unos de los más importantes fue Nacho López, de cual se hizo amigo y le enseñó cómo trabajar proyectos fotográficos.

Andrea Islas García, campesina, ciega por cataratas. comunidad Buenavista. Municipio de Otumba, Estado de México. Foto: © Marco Antonio Cruz 16 de agosto de 1994 (La obra fotográfica aquí presentada de su libro Habitar la Oscuridad de dió el Premio Internacional de Fotografía Grange Prize)

Fundador de La Jornada, fundador de la agencia Imagenlatina junto a Pedro Valtierra, Luis Humberto González y Jesús Carlos ante la necesidad de que los fotoperiodistas tuvieran su propio medio de difusión.

Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en 1998, Ganador del Premio Internacional de Fotografía Grange Prize, Canadá-México, en 2009 con su ensayo sobre la ceguera, figuran entre muchos galardones que recibió.

La entrevista sucede en la oficinas de Proceso en el 2014. Marco Antonio Cruz viste, como siempre, uno de sus tantos chalecos de fotógrafo. Esa ocasión lleva el clásico Banana Republic caqui y en el escritorio su inseparable cámara Leica de testigo.

Ceremonia cívica de estudiantes de primaria. Centro de Atención Múltiple No. 50, SEP. Colonia Granada, Ciudad de México. Foto: © Marco Antonio Cruz, 1 de diciembre de 1997

Los políticos nos han alejado, ahí está el corral de la ignominia (lugar designado para prensa en la cámara de diputados) ya no podemos retratarlos de cerca, ya no podemos estar aun lado del presidente. ¿Qué opinas? ¿Estamos perdiendo un fotoperiodismo que era muy cercano con los personajes de la política?

Respira profundo y comienza hablar profuso, como un maestro que explica todo un fenómeno, igual que su obra:

“La fotografía siempre ha sido incómoda para los políticos. Los políticos siempre tratan de manejar una cara e imagen que no es la suya y justamente los fotógrafos se encargan de hacer lo contrario”.

Protesta de ciegos frente a Palacio Nacional por la prohibición del comercio de ambulantes en las calles del Centro Histórico. Ciudad de México, 18 de junio de 1993. Foto: © Marco Antonio Cruz 18 de junio 1993

“El cuidado a la imagen del poder obedece al control sobre los medios, porque la cosa no viene sola, hubo una época muy oscura, que viene a partir de los años 50, 60 , 70 donde hubo un represión muy fuerte en México y un control muy fuerte de los medios. Se perdió la fotografía política porque era una cuestión de autocensura de los medios”.

“Porque hay intereses económicos muy fuertes. El manejo de la información es un manejo en cierta manera de dinero. Para muchos de los editores de grandes medios siempre ha representado corrupción. El manejo de la información a cambio de favores, que puede llegar al otorgamiento de publicidad”.

“La fotografía siempre ha sido incómoda, todos estos años ha habido un control muy fuerte hacia la prensa, sobre todo hacia la fotografía, donde los jefes de prensa de la dependencia quieren que `el licenciado´ siempre se vea bien”.

El cambio y el Nuevo Fotoperiodismo

“Había un bache enorme donde el oficio del fotógrafo de prensa era considerado el peor que nada. Los fotógrafos salían de intendencia. Mal pagados. Las reivindicaciones salieron a partir de los 80, a lo que se le llamó el Nuevo Fotoperiodismo, que ya no tiene nada de nuevo.”

“Todo esto empieza a cambiar cuando viene los nuevos medios con la renuncia de Don Julio Scherer a Excélsior, posteriormente se crea Proceso, Uno más Uno, donde los fotógrafos tiene una amplio margen de hacer fotoperiodismo y luego La Jornada. Ese amplio margen de periodismo es el fotoperiodismo político. Retratar a los políticos tal cual”.

“Recuerdo que en los 80 todos los fotógrafos iban de traje. Nosotros, en La Jornada, rompimos esa idea de ir con traje y empezamos a ir de mezclilla, informales. Para muchos representamos una amenaza. Cómo íbamos a romper la imagen de los fotógrafos que iban a cubrir presidencia. Pero muy ligado al cuidado de la imagen del poder, nosotros, irreverentes empezamos a ver a los políticos tal y como son”.

“Y empezamos a crear una fotografía política, y fue una cuestión generacional, no sólo de La Jornada. Se hizo en la Jornada, en el Uno más Uno. Fue una situación que influyó en otros medios para ejercer un fotoperiodismo diferente al que estaban acostumbrados durante muchos años”.

“Pero nada de esto hubiera sido sin el apoyo del propio medio. Porque finalmente los periodistas incómodos, cuando están en un medio que está aliado al gobierno, los terminan corriendo”.

Escuela Nacional para Ciegos “Lic. Ignacio Trigueros”. Ciudad de México. Foto: © Marco Antonio Cruz 26 de abril de 2003

“Hicimos varias cosas: hicimos fotografía cotidiana, empezamos a ver los movimientos obreros, a documentar la ciudad y un país de una manera distinta, porque empezamos a viajar y ver lo que sucede en el campo, con los movimientos sociales y realmente hacer un trabajo comprometido. Incluso en fotografía política hicimos unos especiales que se llamaban Perfil Político donde mostramos tal cual era lo que veíamos, tanto en la cámara de senadores, diputados, presidencia, en fin”.

“Es lamentable que se hayan perdido espacios de la fotografía en los medios, gradualmente se han ido perdiendo espacios. Y otra vez empieza a ocupar la fotografía el papel de ilustración antes que el ejercicio periodístico. Es lamentable”.

“En presidencia y otras instituciones donde están los políticos, está sucediendo que están alejando a la prensa. El caso extremo empieza con Calderón y continúa con Peña Nieto, donde la prensa está hasta el final donde ya no es posible hacer fotografía con ópticas normales”.

“Ahora tienes que utilizar grandes telefotos, aun así es insuficiente. Y es precisamente que le tienen un miedo enorme a la fotografía, le tienen un miedo enorme a la imagen. Precisamente hay políticos muy torpes, no se saben conducir en público o muestran su ignorancia en eventos públicos y tiene miedo a eso a ser exhibidos”.

¿Qué podemos hacer ante esa barreras?

“A diferencia de hace 30 años que dependías como periodista de un medio, ahora está la posibilidad de internet donde tu puedes crear tu propio medio”.

“Ahí radica el compromiso de un periodista no solamente debe ser que el periodista trabaje para un medio y que el medio te determine tu manera de pensar y hace las cosas. Porque finalmente si un medio no te publica, tú puedes crear tu propio medio no hay limitante, no existen limitantes están las redes sociales están mil posibilidades para ejercer y difundir una imagen”.

“Eso no sucedía hace 30 años ¡Inimaginable! Cómo me hubiera encantado que Nacho López tuviera esas herramientas o grandes fotoperiodistas como Héctor García. Pero no las tenían, dependían de la prensa impresa. Pero ahora las posibilidades son infinitas”.

Pedro Gómez López, débil visual. Col. El Niz, Municipio de Ox-Chuc, Chipas. Foto: © Marco Antonio Cruz 22 de octubre de 1999

“Entonces eso quiere decir que ahora se requiere adaptarse a los tiempos. Las cosas van cambiando, el hecho de haber ejercido lo que se llamó un nuevo fotoperiodismo que ya no es nuevo. Finalmente está rebasado por la historia, por la tecnología por el pensamiento, por mil cosas”.

“Un fotoperiodista siempre debe mantener la parte crítica, siempre tratar de decir y hacer trabajos que digan algo que tengan un contenido y sobre todo un contenido social.”

¿Es una constante la tragedia en México?

“México es una país que históricamente tiene grandes carencias y necesidades donde hay grupo muy vulnerables donde están pasando cosas terribles, tan sólo con la cuestión del narcotráfico es una. En los medios no se ve reflejado lo que está sucediendo y ni lo van a reflejar, entonces ahora, es el compromiso de asumirte como periodista y mostrarlo”.

Porfirio Moreno Martínez nace en 1954. Padece de una artritis que le ocasiona ceguera. Desde hace más de diez años vive confinado al escaso territorio de su cama. El contacto que tiene con el mundo es a través de la radio, la lectura en Braille y su propia escritura. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Foto: © Marco Antonio Cruz 14 de abril 1998

“En ese sentido, hay fotógrafos que están empezando hacer nuevas formas de expresión, están explorando en el video, las entrevistas, con diversos temas como los desaparecidos por el narco y eso está bien pero no es suficiente, requiere que sea más una cuestión de generación. Una generación que se comprometa, no unos cuantos”.

“Para un periodista, México representa mucho, aquí están sucediendo las cosas y no solamente ahora sino históricamente. Si lo ves a lo largo de la historia es una país de la tragedia. Desde la conquista es un país de tragedias donde suceden cosas muy fuertes”.

Diego Sántiz López, indígena tzeltal en examen oftalmológico para determinar si se encuentra infectado de tracoma. Censo de infectados de tracoma por el Instituto Nacional Indigenista. comunidad “La Palma”, Municipio de Ox-Chuc, Chiapas. Foto: © Marco Antonio Cruz 21 de octubre de 1999

Desde tu perspectiva histórica ¿Cuál es la importancia del fotoperiodismo?

“Creo que unos de los grandes cambios que han sucedido en el mundo, de un origen popular, fue en la Revolución Mexicana, donde murió una cantidad inimaginable de gente. Y es México es un país que siempre ha vivido en la tragedia, donde la fotografía ha contribuido de una manera enorme a registrar su historia”.

“Me impresiona ver lo que se hizo en la decena trágica, lo que se hizo durante la Revolución Mexicana. La fotografía alcanzó niveles impresionantes, sobre todo, titánicos si te pones a ver cómo era la tecnología de esos tiempos. No había ni el 35 mm, ni flash, ni películas de alta sensibilidad, trabajaban de una manera totalmente rústica pero estaban ahí cubriendo los hechos y la acción”.

¿Cómo has vivido la censura?

“Siempre el gobierno ha tratado de mantener un control sobre los medios. Proceso ha sido un oasis en este mar porque, finalmente, es un medio independiente. Su independencia y su voluntad de hacer las cosas le ha valido la permanencia. Lleva 38 años y sigue la revista como tal, se sigue vendiendo. Sigue con ese nivel crítico en los medios. No sucede siempre, ha sido una lucha permanente en los distintos gobiernos en turno por mantener el control”.

“Antes trabajar aquí, yo colaboraba para Proceso por medio de Imagenlatina, una agencia de información que funcionó durante 17 años. Teníamos un grupo de fotógrafos, cubrimos información con todo este sentido de periodismo crítico y tuvimos momentos muy fuertes en Proceso, momentos clave donde publicamos imágenes que fueron un boom político en su momento”.

“Por ejemplo, la foto de Carlos Salinas de Gortari de espaldas donde nada más se ve su pelona , una foto de Adriana Abarca, una fotógrafa de Imagenlatina. Es una foto que movió mucho porque después hubo mucha presión a la revista”.

Músico en la explanada de la catedral de la ciudad de Mérida, Yucatán. Foto: © Marco Antonio Cruz 19 de noviembre de 2003

“Por ello, Imagenlatina estuvo vetada durante mucho tiempo para entrar a presidencia, porque finalmente es eso: el control de la imagen. Quieren controlar todo. A partir de esa foto se prohibió retratar al presidente de espaldas”.

“En la Jornada cuando hacíamos el Perfil Político, muchas veces llegaron políticos a decirles al director que le bajáramos. Carlos Payan les decía: pues vaya y hable con ellos”.

“Una vez llegó Jesús Silva Herzog directamente a hablar con nosotros: oigan muchachos ya bájenle conmigo. Obviamente no lo hicimos, tuvimos el apoyo de Payan”.

¿Cómo eran las condiciones de trabajo antes de 1994?

“Con Miguel de la Madrid éramos como 8 o 10 fotorreporteros los que cubrimos Presidencia, porque era la cantidad de medios que había. Había mucho acercamiento a los políticos, incluso yo una vez choque con Miguel de la Madrid, de repente de encontré en un pasillo no tuve otra y chocamos”.

Crece un fenómeno el la oficinas de prensa del gobierno o del poder legislativo. En la cámara de diputados ya sólo los fotógrafos oficiales pueden tomar fotos dentro los pasillos de las curules o Peña Nieto tiene una gran cantidad de fotógrafos que son los únicos que puede estar cerca.

“Es control de la imagen, control de medios, control de todo. Y sobre todo implica que es una gran miedo a la fotografía. La fotografía es un testimonio de la realidad y la realidad no miente, y la realidad para muchos políticos es peligro. Es su imagen”.

Actividades educativas, 5º año de primaria. Centro de Atención Múltiple No. 50, SEP. Col. Granada, Ciudad de México. Foto: © Marco Antonio Cruz 1 de diciembre de 1997

“Recuerdo una serie de foto que hizo Gustavo Camacho en los 80 sobre retratos de personajes de la política, por ejemplo, secretarios de Estado, haciendo muecas, los cazó con un lente 300 mm es una serie impresionante, espléndida con eso ganó el premio nacional de periodismo. Ahora yo no veo ese tipo de fotos publicadas en ningún lado”.

“La fotografía de prensa depende de una persona que está detrás de una cámara, que tiene un pensamiento, una mirada crítica, el que cuestiona”.

“En evento de la CROM, una organización del PRI, está Ángel Olivo Solís, el dirigente estaba con Miguel de la Madrid, detrás del estrado hicieron una mantas gigantes donde está el presidente pintado luchando contra las nubes del desempleo, la crisis económica, la inflación y eran rayos. Yo lo que hice cuando vi eso fue acomodar al presidente de tal manera diera la impresión que una nube, la nube del desempleo el rayo le cayera exactamente en la cabeza”.

“Llegué emocionado, revelé, imprimí la copia la propuse a la dirección y hubo una junta entre Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira, Carlos Payan. Discutieron una hora si la publicaban o no la publicaban. Era una imagen distinta a los que se había publicado en muchos años. Se fue a primera plana. La publicaron chiquita. Pero fue tan significativa, porque ese era el fotoperiodismo crítico que estábamos buscando. Ese tipo de periodismo”.

La inmediatez de la información en tiempos del internet

“Ahora un diario ya es obsoleto, el hecho de esperar una noticia para el día siguiente cuando todo mundo ya se enteró por medio de la redes sociales, está cambiando la manera de contar las cosas, pero lo que no cambia es el compromiso”.

José Encarnación Gámez Hernández contrae viruela en una epidemia de 1940. Como consecuencia de ello pierde la vista. Sobrevive realizando rituales y rezos para curar y purificar el alma por la cantidad de 20 pesos. Municipio Villa Hidalgo, San Luis Potosí. Foto: © Marco Antonio Cruz 19 de mayo 2000

“La historia siempre se renueva. A nosotros ahora nos toca vivir y comprender un momento muy importante que es la cuestión digital ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? El futuro de todos lo medios va ser internet, de prensa escrita, radio, televisión y si el fotógrafo no está preparado para estar en este nuevo medio de comunicación va estar fuera. Esto requiere tener gente muy bien preparada y con mucho compromiso”.

“Cuando empezó la fotografía era muy elitista, ahora con todo esta revolución tecnológica todo mundo tiene la posibilidad de hacer foto, por medio del celular, las cámara han bajado de precio, es más accesible a tener una cámara que antes, claro ahora son desechables por que nunca terminas de estar gastando dinero, todo caduca en cuatro años y a volar, pero es increíble que todo mundo pueda hacer foto. Eso esta padre”.

“El ser humano tiene necesidad de documentarse. Ha habido momentos donde la prensa está amenazada, dónde están matando periodistas, los periodistas ya no cubren la cuestión de narco pero la gente tiene una necesidad enorme por saber lo que está sucediendo donde se crean espacios como Valor por Tamaulipas”.

“Pasa una señora de casa y registra una balacera y está documentado en video o en foto y las suben eso es increíble porque eso es el periodismo ciudadano. Para que veas que tan importante es el periodismo, la gente no se queda callada quiere enterarse”.

¿Cómo nos defendemos de las arbitrariedades del gobierno?

“Va ser muy difícil. No hay una disposición del gremio de defenderse. Aquí ha sucedido hechos muy graves, como las golpizas a fotógrafos y muy pocos son la que defienden y menos va suceder cuando vas a buscar la luchas de espacios”.

Hidroterapia para niños ciegos y débiles visuales en el DIF Coyoacán, Ciudad de México. Foto: © Marco Antonio Cruz septiembre 1988

“Yo creo que hay mucho egoísmo en las generaciones actuales de fotografía. En la década de los 80, cuando se cubrían los conflictos en Centroamérica, siempre andábamos juntos, todavía en el 94, era nunca andar solos, siempre andar juntos y entre todos nos defendíamos”.

“Había mucha disposición de organizarse, de estar juntos, de proponer cosas, incluso nosotros fuimos los primeros grupos de fotógrafos de prensa que no solamente publicamos en los medios, empezamos a mostrar nuestro trabajo en galerías, en museos, pero fue también por una actitud de grupo”.

“Fui parte de un grupo que proponía, que hacía cosas y sobre todo alimentados por Nacho López quien fue un guía, igual que Héctor García. Tuvimos varios maestros, mi generación fue muy importante en el sentido de los maestros que nos tocó: Enrique Bordes Mangel, Nacho López, Héctor García, conocer a Mariana Yampolsky, no era periodista, pero era una fotógrafa extraordinaria que nos ayudaba mucho sobre todo a la hora de elegir fotos”.

“Ella era una maestra y durante toda su vida había visto mucho y tiene un ojo muy educado y quien mejor que ella cuando tienes una duda entre una foto y otra. Ella te sacaba de dudas. No tenía ningún interés más que en apoyarte”.

¿Que le dirías a los jóvenes que empiezan en el fotoperiodismo?

“Siempre he pensado que un fotógrafo entre mayor capacidad intelectual tenga o nivel cultural en esa medida va poder entender el mundo y reflejarlo por medio de la imagen. Es muy difícil reflejar una situación por medio de la imagen, pero se puede y eso requiere años de compromiso de disciplina, de estar estudiando para poder llegar más lejos”.

“La fotografía ha aportado de una manera enorme al mundo y si tu ves las historia de la fotografía son 175 años, no es nada dentro de la historia de la humanidad, no es nada, no es ni una brizna y lo que ha hecho es enorme. Se ha documentado a el hombre de una manera impresionante, sobre todo que ha coincidido con momentos tan intensos como la Revolución Mexicana, la Primera y Segunda Guerra Mundial, Vietnam, todas las guerras que han pasado, enfermedades mil cosas. Y la fotografía ha estado ahí. A partir de la fotografía uno aprende”.

Reconocimiento táctil de la pieza “Serpiente de fuego”. Sala Azteca, Museo macional de Antropología e Historia, INAH. Chapultepec, Ciudad de México. Foto: © Marco Antonio Cruz 11 de febrero de 2003

“Para mi el periodismo no es cubrir información sino tener un compromiso con la sociedad. Por eso he desarrollado paralelamente hacer las cosas una como periodista cubriendo información durante tantos años y la otra realizando proyectos fotográficos, donde los trabajos han ido creciendo y ahora la gente ya me conoce y eso ha ganado reconocimiento”.

“Ya edito libros y gano concursos. Está bien, pero fue algo que empecé hacer de la nada como parte de un compromiso como persona, como periodista. Tratar de no quedarme callado ante la sociedad”.

“Porque si te esperas a cubrir información por información, el periodismo, de cierta manera, si no tienes cierta actitud propositiva y creativa y sobre todo crítica ante lo que está viviendo todos los días, se vuelve tedioso”.

Francisco Molina, de 72 años de edad, ciego por oncocercosis desde 1987. Ejido “José María Morelos y Pavón”, Municipio de Huixtla, chiapas. Foto: © Marco Antonio Cruz 19 de marzo 1998

MAC fue maestro de varias generaciones de fotoperiodistas. El fotorreportero y documentalista Javier García cuenta una de las enseñanzas que recibieron los fotógrafos que trabajaron con Marco Antonio en Imagenlatina en una de sus clases magistrales dijo: “Ningún día es igual al anterior, ninguna de tus fotos va ser igual a la anterior, por lo tanto, los espacios, así duermas en el mismo lugar y te levantes a la misma hora, la luz va ser siempre distinta. Aunque pienses que es la misma foto, es distinta. Tienes que aprender a mirar el más mínimo detalle. Nunca está el mismo sol, la misma pared, nunca está la misma luna, nunca es el mismo árbol. Entonces si te detienes, dejas de llevar prisa, y miras y la empiezas a mirar y analizar vas a saber cuando disparar tu cámara.” Eso fue lo que se quedó grabado en mi corazón, concluye García.

Músico ambulante frente a la tienda de ropa High Life en la calle de Francisco I. Madero, Centro Histórico. Ciudad de México. Foto: © Marco Antonio Cruz 2 de julio de 1987

Marco Antonio Cruz publicó hace un año en sus redes sociales:

“Sobre la vida en este instante, no pienso caer en las angustias derivadas del coronavirus, no voy a usar mascarillas, total cuando te toca, te toca, aunque te hagas a un lado, te toca (no hace mucho tuve neumonía derivada de H1N1 y estuve a punto …), así que mi vida sigue girando con mucho ciclismo, fotografía, dibujo y amor a mi familia y a la vida misma. Lo que me angustia y me quita el sueño es la violencia diaria sin solución. Salud para todos, abrazos!! MAC.”

