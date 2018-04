María Ariza deja la Amexcap para incorporarse la bolsa de valores BIVA

María Ariza renunció a su cargo como directora General de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) para incorporarse a la nueva Bolsa Institucional de Valores (BIVA) a partir del 19 de abril. Ariza sustituirá en el cargo a Fernando Pérez como director de BIVA.

“Quisiera comunicarles que he aceptado un nuevo reto profesional que me entusiasma y que me permite seguir contribuyendo en apoyar a nuestras empresas mexicanas a continuar su camino de crecimiento. Me incorporo al equipo de la nueva Bolsa de Valores BIVA, paso que veo natural y siguiente eslabón del capital privado”, dijo María Ariza en un comunicado.

María cuenta con una Maestría en Administración por la Universidad de Harvard y es Ingeniera Industrial con Excelencia académica por la Universidad Iberoamericana.

Además, es socia fundadora de Fa­cial Design, empresa mexicana dedicada al desarrollo y comercialización de productos para la mujer. También es socia y miembro del Consejo de Grupo Dabvsa, empresa pionera en Mexico especializada en el desarrollo y operación de servicios integrales para adultos mayores.

Previamente, Maria trabajo como Asociada en NAFTA Fund en Mexico, LP, fondo de capital privado enfocado en invertir en empresas medianas con un componente cross boarder, y como directora de la oficina de Proyectos en Grupo Impulso y en el Comité organizador APEC. Maria es también consejera de las fundaciones CMR A.C. y Fundhepa AC.

Biva surgió como un proyecto de la empresa Central de Corretajes (Cencor), y que fue presentado ante las autoridades financieras (SHCP, BANXICO y la CNBV) en febrero de 2013.

Fue en octubre de 2015 cuando BIVA presentó la solicitud de concesión para organizar y operar, y apenas el martes 29 de agosto de este año recibió de manos del presidente Enrique Peña Nieto la concesión, con vigencia indefinida, para su funcionamiento.

En febrero, Biva presentó su índice FTSE-BIVA, el cual cuenta con una muestra de 57 emisoras de mercado.

De acuerdo con BIVA, el índice FTSE BIVA está diseñado para reflejar el desempeño de las empresas mexicanas líquidas, que son componentes del índice FTSE Mexico All Cap Index.