Mariguanol funciona y JC Chávez le da la primera campanada

El debate para la regulación de la mariguana está en uno de sus puntos más álgidos, luego de que los senadores analizan en estos días un dictamen que abre la puerta al uso para fines médicos, científicos, lúdicos, recreativos e industriales, y aumenta la cantidad permitida para la portación de 5 a 28 gramos para consumo personal.

Aunque los productos medicinales ya se podían comercializar en el país metiante permisos e importaciones, con este nuevo paso será aun más sencillo entrar el comercio de la mariguana medicinal.

Una de las empresas pioneras en el mercado medicinal es CBD Life, con su producto Mariguanol, bálsamo a base de cannabis con CBD para dolores musculares y en articulaciones, que incluso el excampeón mundial de boxeo Julio Cesar Chávez ha probado y recomienda.

“Yo se los recomiendo y les voy a decir por qué. Ahorita traigo las articulaciones mal y me he estado poniendo y si me ha servido, me ha calmado un poco”, dijo el gran campeón mexicano.

Chávez aseguró que no recomendaría algo que afecte al ser humano, ya que como él confiesa, sufrió un tiempo por las adicciones. “Así es que se los recomiendo de veras. Se la puse a un ayudante mio y se le quitaron los dolores del cuerpo”, enfatizó.

De acuerdo con el estudio Entrando en el tema: CBD y Cannabis en Latinoamérica Informe 2019, el mercado latinoamericano del cannabis, del cual es parte México, está dominado por el CBD, con oportunidades para el cultivo doméstico, la exportación de productos crudos y una pequeña cantidad de importaciones farmacéuticas.

Este año el mercado del CBD en México generó 18 millones de dólares (mdd) y se espera que genere 258 mdd en 2023.

“Mariguanol es un producto que aprovecha los ingredientes que se les ha comprobado beneficios medicinales a través de estudios. El uso medicinal pues llegar a tener muchos beneficios si se hace de manera responsable”, destacó Janko Ruiz de Chávez, COO y fundador de CBD Life.

Regulación

Entre 2016 y noviembre de 2018, Cofepris había otorgado licencias a 351 pacientes para la importación de derivados de cannabis, sin embargo, la mayoría de ellos corresponden a la importación de productos de CBD, dice el estudio Entrando en el tema: CBD y Cannabis en Latinoamérica Informe 2019.

Es en ese terreno donde CBD Life quiere enfocarse, ya que es uno de los componentes que más abunda en la planta.

“Nosotros como empresa estamos nada más dedicados a la comercialización de productos con este elemento, ya que se le han encontrado muchos elementos positivos”, destacó Janko Ruiz de Chávez.

“Si bien es probable que la belleza, el cuidado de la piel y otros productos de cuidado personal ganen popularidad en América Latina, y especialmente en Colombia y México, donde ya existe un marco legal de comercialización, la adopción aún se limitará a las poblaciones relativamente pequeñas de mayores ingresos en la región”, dice el estudio.

