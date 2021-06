Mario Delgado pide voto útil para candidatos de Morena

Mario Delgado, líder nacional de Morena, pidió ejercer el voto útil a favor de su partido en las elecciones del próximo domingo.

De gira por Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de México, el morenista justificó su llamado por el hecho de que Morena es el que apoya a los sectores con menos recursos.

Alertó que de ganar la alianza opositora entre el PRI, PAN y PRD buscará eliminar los apoyos del bienestar promovidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estos días, los partidos de la mafia de la corrupción van a empezar a regalar de todo; acuérdense que no son sus recursos, sino de ustedes. Así que agarren todo, pero no suelten su credencial y salgan a votar sin miedo en estas elecciones, no podemos permitir que la violencia se apodere de nuestra democracia”, señaló Delgado.

De igual forma, exhortó a la militancia del partido a estar alerta ante cualquier indicio de fraude electoral.

Pidió denunciar cualquier intento de coacción a través del sitio electrónico defiendelaesperanza.mx.

“La única forma de sacar a los gobiernos de la corrupción del Estado de México es denunciando sus fechorías y malas prácticas; y claro, con un voto masivo para Morena”, afirmó.

