Marriot Internacional crece en América Latina y el Caribe

Marriot Internacional cerró el 2018 con 249 propiedades en 33 países del Caribe y América Latina (CALA), lo que refleja la creciente importancia de la región como un destino mundial.

Así lo dio a conocer la cadena hotelera que indicó que este incremento representa una cantidad mayor a 53,000 habitaciones en la región, teniendo a México, Panamá, Brasil, Colombia y Puerto Rico como los países con mayor número de propiedades en la región.

De acuerdo a la empresa, la compañía registró 6.8% de incremento en Revenue Per Available Room (RevPAR) o ingreso en habitación disponible en 2018 con respecto al año anterior.

En ese sentido, la tarifa promedio diaria subió a 164.37 dólares en el último trimestre de 2018, lo que representó un incremento del 9.7% con respecto al 2017.

En la actualidad, la región cuenta con la presencia de 19 de las 30 marcas globales de Marriott International, entre ellos Sheraton, Marriott, The Ritz-Carlton, W Hotels, Courtyard by Marriott, AC by Marriott and Fairfield Inn by Marriott

El 2018 cerró con 123 hoteles en proyecto en el Caribe y América Latina, los cuales agregarán casi de 20,000 habitaciones.

Durante los próximos 5 años, mercados como México, con 49 propiedades en proyecto, Colombia, con 10 hoteles en proyecto, República Dominicana, con 9 hoteles en proyecto y Perú, con 7 propiedades en proyecto, se consolidarán como los países de la región con mayor número de hoteles en proyección.

Las marcas con mayor número de propiedades en el Caribe y América Latina son Courtyard by Marriott con 39, Sheraton con 36, Marriott Hotels con 28, Four Points by Sheraton con 20 y The Luxury Collection, JW Marriott and Fairfield Inn by Marriott con 13 hoteles cada marca.