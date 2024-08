Martha Debayle entra al negocio de los podcast con ‘Off the Record’

Martha Debayle tiene un nuevo proyecto, un podcast en audio y video llamado Off the record que se estrena este jueves 15 de agosto, con el cual busca ofrecer una alternativa a lo que actualmente hay en el mercado, un proyecto donde ante todo se cuenten y revelen esas cosas que en una cabina de radio nadie se atreve.

“Hay mucho podcast ahí afuera y estábamos pensando que el día que hiciéramos uno queríamos que fuera muy diferente; yo soy fan de la verdad y en los 19 años en este programa de radio y en los 37 años en los medios me he dado cuenta de una y otra vez el poder que tiene la verdad”, explica en entrevista.

La también empresaria cuenta que en este nuevo proyecto la gente podrá escuchar la “neta” en sus invitados, que es algo que el público valora mucho porque le interesa cuando alguien más es honesto, cuando revela sus verdades y por qué no, cuando relatan esas historias que solo se dicen en pequeñas reuniones entre amigos, en este caso en la casa de Debayle.

“Me dicen, es que yo soy amiga de Martha Debayle, es que me encantaría saber qué se habla en esas mesas en la casa de Martha; quiénes serán los amigos de Marta y de repente, se me ocurrió que era una gran combinación traer a mis amigos los públicos, pero los privados, a quienes admiro, con quienes gozo, me río, y cuyas conversaciones que he tenido con ellos de diferentes temas serían sumamente enriquecedoras para la audiencia”, agrega.

Debayle descarta llegar tarde a este tipo de formatos con este proyecto; de hecho, considera que su programa de radio fue de los primeros podcast que existieron en las plataformas de audio y que siempre se ha posicionado bien; además de que sabía de antemano que cuando decidiera emprender una aventura así, sería porque iba a ofrecer algo diferente y especial.

“No soy una persona que tiene prisa en esta competencia eterna por hacer lo que está haciendo todo el mundo. Yo siempre respeto mis tiempos y yo soy una persona que, indistintamente de ir temprano, ir tarde, para mí lo más importante es estar segura, que yo le puedo ofrecer algo de calidad diferente y valioso a mi audiencia y por eso me tardé mucho en decidir.

“El día que yo haga un podcast, porque ya he hecho algunos otros, un podcast en donde sea mi voz y en donde esté yo sentada, tiene que ser algo muy diferente y muy especial y por eso decidimos no hacerlo hasta que se nos ocurrió la idea de conversaciones íntimas crudas y reales”, explica.

Sobre el modelo de negocio, la conductora dice que se asoció con la división de podcast de Amazon y que confían en que el proyecto será muy exitoso.

“Hicimos una asociación increíble Amazon y su división de podcast; evidentemente estamos esperando que esto crezca a largo plazo tanto en las plataformas de audio, como en Youtube; estamos seguros que habrá muchos clientes que quieran captar nuestra audiencia y el perfil de cuentahabientes o de oyentes que tenemos nosotros, que es gente que está toda en un proceso de crecimiento y de aprendizaje”, detalla.

Sobre el momento en que se dio cuenta de todo el potencial que su nombre y su figura tenía como marca, la empresaria menciona que es un proceso lento y muy orgánico y que a veces no te das cuenta de verdad de todo lo que significa.

“Nunca te terminas de dar cuenta de verdad del potencial que tienes; creo que cuando empecé a hacer productos como la ropa o como el shampoo, creo que fueron aventuras y experiencias, que siendo honesta, no estábamos del todo ciertos, qué tanto éxito iban a tener, pero yo soy una fiel creyente que con todo y miedo hay que hacer las cosas y en aquel entonces yo no estaba segura de qué nivel de potencia de marca, yo tenía y vamos a hacer un experimento y le aposté, yo le aposté, mi equipo le apostó, mis socios y ahí está el resultado, pero creo que fue un proceso de muchos muchos años”, revela.

¿Cuándo, dónde y cómo?

Off the record con Martha Debayle se puede escuchar desde este jueves en el canal de YouTube de Wondery, así como en las principales plataformas de streaming de podcasts; cada semana se estrenará un episodio con invitados y temas distintos.

