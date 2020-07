Martine Rothblatt, innovación sin límites ni barreras

Las historias de emprendedores exitosos que superan obstáculos y crean negocios pioneros, prósperos y sólidos siempre son una fuente de inspiración para todos los apasionados de la innovación. En este espacio hemos mencionado a algunos de los miembros de ese exclusivo club y a esta lista debemos incluir a Martine Rothblatt; una brillante innovadora y líder que ha desafiado todas las posibilidades y convenciones. Rothblatt es Presidente y Directora Ejecutiva de United Therapeutics, compañía de biotecnología que ella misma fundó en 1997 y que fabrica medicamentos para enfermedades pulmonares valorada en cerca de $6 mil millones de dólares.

En su compañía lidera los esfuerzos para crear nuevas terapias para enfermedades raras, decodificar las propiedades farmacogenómicas de los medicamentos y fabricar un suministro ilimitado de órganos trasplantables.

Sus invenciones patentadas cubren aspectos de radio satelital, bioquímica de prostaciclina y software cognitivo. Estas colaboraciones han ayudado a mejorar los sistemas de satélite para la navegación y la transmisión de televisión internacional, mientras que, en el campo de la aviación, han enriquecido la seguridad con información meteorológica digital en tiempo real para los pilotos que vuelan en todo el país, y también diseñó el primer helicóptero eléctrico del mundo, estableciendo posteriormente registros de velocidad, altitud y resistencia de doble piloto.

Como podemos observar, el campo de acción de Rothblatt es enorme. Es abogada, posee un MBA de UCLA y un PhD en Bioética de Barts and The London School of Medicine & Dentistry. Es autora de seis libros, entre ellos The Apartheid of Sex, Unzipped Genes y Virtually Human: The Promise –and the Peril– of Digital Immortality.

Se esforzó por convertir la comunicación satelital en un gran negocio y llegó a encabezar importantes compañías del sector, GeoStar y PaAmSat, y a desarrollar la radio satelital con WorldSpace y Sirus.

Ella es transgénero, nació como hombre en 1954 en la ciudad de Chicago y 40 años más tarde se sometió a una cirugía de reasignación de sexo; se ha convertido en defensora de los derechos de las personas transgénero y dirigió los primeros esfuerzos para crear estándares de leyes de salud para ellas y proteger los derechos de privacidad y autonomía en la información genética a través de un tratado internacional. Es la esposa de más de 30 años de Bina Aspen, madre de cuatro hijos y abuela. Vuela aviones y helicópteros, toca el piano y hace triatlones.

LA INNOVADORA

Al ser aún estudiante de UCLA, Rothblatt se dio cuenta que, al crear satélites más potentes, reducir las antenas de recepción y fortalecer digitalmente la señal de audio, se podía crear un sistema de radio de transmisión satelital a nivel nacional en una banda específica de frecuencias de radio. Este descubrimiento la lleva a cofundar la firma de radio satelital Sirius XM en 1990 y ahí empezó su increíble camino.

Después de separarse de su proyecto de radio satelital, la hija mayor de Martine fue diagnosticada con una rara y letal enfermedad conocida como hipertensión pulmonar, Rothblatt se enteró de un compuesto farmacológico potencialmente útil y desplegó investigadores para desarrollarlo a través de ensayos clínicos y aprobaciones, al grado de lograr comercializarlo junto con las terapias relacionadas. Esta situación detona el inicio de United Therapeutics y con ella, la posibilidad de cambiar la vida de miles de pacientes.

Actualmente, su hija tiene más de treinta años, el medicamento que le salvó la vida genera $1,500 millones de dólares en ingresos anuales para United Therapeutics, y el número de pacientes que ahora viven con hipertensión pulmonar ha aumentado de dos mil a cuarenta mil.

Sin embargo, la única cura para la hipertensión pulmonar es un trasplante de pulmón. Es por ello por lo que esta gran emprendedora también está redoblando esfuerzos de investigación y desarrollo en lo que concierne al trasplante de órganos. Actualmente, se encuentra experimentando para el desarrollo de órganos regenerativos como riñones, corazones y finalmente pulmones para trasplantes en laboratorio, en un intento por resolver los problemas de suministro y rechazo.

Con este fin, UT creó una subsidiaria para su esfuerzo orgánico llamada Lung Biotechnology Public Benefit Corp, la cual está involucrada en el suministro de órganos, la regeneración pulmonar para aumentar el suministro de órganos pulmonares para trasplantes y xenotrasplantes (trasplante de especies cruzadas).

Los esfuerzos de la compañía pueden parecer futuristas, pero llegan en un momento crucial cuando la demanda de órganos está creciendo y los avances en las técnicas de edición de genes podrían hacer posible el trasplante de especies cruzadas. Una de las áreas en las que la compañía está trabajando es en cerdos genéticamente modificados cuyos órganos podrían fabricarse para trasplantes, incluyendo los trasplantes de pulmón.

Rothblatt ha mencionado que busca poder decirle a un paciente que padece una enfermedad cardíaca en etapa terminal o una enfermedad pulmonar, que existe la posibilidad de proporcionarle un órgano de reemplazo que coincida con su ADN para que no tenga que tomar inmunosupresores. Es por ello por lo que su compañía también ha estado trabajando en el cultivo de órganos en el laboratorio desde cero utilizando la regeneración de tejidos.

En este enfoque, los científicos toman los pulmones de los donantes de cerdos, les quitan sus propias células y usan la estructura de colágeno restante como un andamio de órganos, que se vuelve a poblar con miles de millones de células humanas, que a su vez reemplazan completamente el colágeno de cerdo con colágeno dirigido por ADN humano. El resultado, si se combina, es esencialmente un pulmón humano desarrollado en un laboratorio.

Asimismo, UT y Lung Biotechnology realizaron un acuerdo con la compañía israelí de bioimpresión 3D CollPlant en el 2018, donde UT pagó a CollPlant $5 millones por adelantado por el suministro de bio-tinta a Lung Biotechnology. El colágeno humano recombinante de CollPlant (rhCollagen) se cultiva a partir de plantas de tabaco diseñadas con cinco genes humanos. El colágeno purificado puede usarse como una plataforma para la bioimpresión 3D de órganos sólidos.

Aunado a esta labor en el rubro de los trasplantes, también se encuentra trabajando en el proceso creativo de un helicóptero eléctrico para la entrega de órganos que no contamine, sea más seguro y silencioso. Martine obtuvo una certificación en el Libro Guinness de los Récords Mundiales por la distancia más lejana recorrida en helicóptero eléctrico (y lo hizo en menos de 12 meses con $2 millones de dólares de presupuesto).

Ahora, está comenzando la producción de una flota de helicópteros autónomos que se utilizarán para entregar órganos fabricados a hospitales de los Estados Unidos (la aprobación de la FAA se encuentra pendiente). UT también se ha asociado con la compañía de transporte china EHang para desarrollar vehículos aéreos autónomos para la entrega automatizada de órganos en Asia.

Como una manera de aportar en el combate al cambio climático, hace aproximadamente dos años, Rothblatt inauguró el edificio de oficinas Net Zero más grande del mundo, llamado Unisphere, que abarca alrededor de 64,000 metros cuadrados y se encuentra en el centro de Silver Spring, Maryland, en la esquina de Colesville Road y Spring Street (1000 Spring Street).

El uso principal de Unisphere es administrar el desarrollo de un suministro ilimitado de órganos trasplantables donde se alojará UT. Este innovador proyecto cuenta con un espacio de oficina, un espacio comercial y un espacio de servicios públicos para la comunidad de Silver Spring. Mediante el uso de tecnologías de construcción avanzadas, Unisphere busca la reducción de la huella de carbono e impulsar la vanguardia de la construcción sostenible. La culminación de estas tecnologías será un sitio Net Zero. Esto significa que el sitio no tendrá huella de carbono de las operaciones porque la cantidad de energía eléctrica y térmica utilizada en ellas se generará de manera renovable en el sitio.

De igual manera, ha estado trabajando arduamente en la exploración de la conciencia humana basada en máquinas; darle continuidad a la vida después de la muerte como seres digitales reanimados por sofisticados programas de inteligencia artificial que sean tan baratos y accesibles para todas las personas como la app de un teléfono inteligente. Ella intenta garantizar que los pensamientos, emociones y gestos de un individuo perduren más allá de la muerte. El primer modelo para el robot de prueba de concepto Bina48, está basado en Bina, su esposa.

Bina48 comenzó como una idea dentro de un experimento de carga de la Terasem Movement Foundation en el proyecto LifeNaut. Es el resultado de un muestreo temprano de Bina Rothblatt donde se llevaron a cabo un poco más de 100 horas de entrevistas con ella sobre su vida, su historia y muchos más detalles que se almacenan como información en una computadora en lo que se conoce como archivo mental.

Se trata de un robot humanoide que captura la conciencia, la personalidad, actitudes y formas de un ser humano; su piel es muy parecida a la piel humana, tiene cámaras en los ojos lo que le permite reconocer rostros; tiene un micrófono que le permite escuchar, reconocer voces y expresarse con su propia voz, y además posee 32 motores en la cara que le permiten demostrar sus emociones.

LA EMPRESARIA

United Therapeutics, lidereada por Martine Rothblatt, cuenta con cinco medicamentos aprobados por la FDA para ayudar a las personas con enfermedades pulmonares.

Su patrimonio neto alcanza los $380 millones de dólares y el año pasado se le otorgó la posición número 65 de las mujeres más ricas hechas por sí mismas de Estados Unidos en la revista Forbes y fue la directora ejecutiva con mayores ingresos en la industria biofarmacéutica en 2018. Actualmente es uno de los CEOs mejor pagados de la industria en Estados Unidos. Ella es un ejemplo más de que para la innovación no existen límites ni barreras, todo se basa en tener una visión y el trabajo arduo.

Martine Rothblatt siempre se está buscando diferentes formas de pensar, diferentes enfoques para la resolución de problemas, así como diferentes creencias y valores culturales; pero dentro de esa diversidad, ella tiene como meta principal encontrar esos puntos en común que nos ayuden a trabajar juntos para cambiar el mundo teniendo siempre como objetivo el vivir más y mejor.

