Más allá de la digitalización: confianza y transparencia, claves en la nueva normalidad

Las estructuras de operación en las organizaciones que por todo el mundo se han definido como un “modo híbrido” de trabajo, requieren de mucha confianza en los colaboradores, que en una cultura latina podría haber estado entre los tres obstáculos más grandes para que fuera más ampliamente aceptado y utilizado el trabajo desde casa. Esta cultura predominaba, entre quienes gestionaban el capital humano, la creencia de que si no “los veían” en la oficina, era sinónimo de que no trabajaban con la misma dedicación y ahínco que como lo harían al estar físicamente en las instalaciones de la empresa.

Ante un regreso a las oficinas cada vez más cercano -si es que el contexto de la pandemia lo permite- varias organizaciones, de acuerdo con sus posibilidades y necesidades, están apostando por el ya tan analizado esquema híbrido en el que deben garantizar las condiciones laborales ideales para que el personal desempeñe su trabajo de forma adecuada y a su vez se sienta cómodo y feliz trabajando desde casa o en la oficina. Para ello, hoy más que nunca, la atención se ha dirigido en gran medida a crear políticas y lineamientos que ayuden a mejorar las condiciones del trabajo en el esquema híbrido, sobre todo para fortalecer su estabilidad emocional, mental y física ante un contexto que para la gran mayoría ha resultado agobiante y estresante en muchos sentidos.

Es COnfianza pero también Conectividad lo que se requiere. La tecnología es un habilitador para una colaboración en este esquema, pero para muchas corporaciones ha pasado desapercibido el hecho de que los enlaces de telecomunicaciones no podrán tener la misma configuración y capacidad que antes, debido a que proliferarán las juntas usando herramientas de colaboración aún dentro de la oficina dado el esquema híbrido, situación que no fue considerada en un mundo pre-pandemia.

La Voluntad es indomable al momento de entregar resultados sin importar el espacio físico de trabajo, pero más allá también es la Virtualización, en donde la ubicuidad que generan las tecnologías al alcance de la mano con herramientas de colaboración de productos como Zoom, Google Meet, Webex, Teams y otros, requieren crear ambientes de trabajo que promuevan la creatividad con instrumentos más allá de los antes mencionados y complementados con pizarrones virtuales en línea, espacios para compartir archivos y que se puedan modificar simultáneamente por varias personas; la incógnita es si todas las empresas están trabajando en esta misma dirección.

La Inspiración es crucial, más que la motivación, ya que para el 46% de los CEOs encuestados por Fortune/Deloitte en enero del 2021, resulta que de los cambios más importantes en prioridades se encuentra el de sustentabilidad dentro de una agenda de responsabilidad corporativa, ya que la pandemia ha enseñado la fragilidad de nuestro entorno y la imperiosa necesidad de ser activos participantes en un cambio urgente. Lo anterior puede convertirse en fuente de inspiración entre los colaboradores al sentirse parte de un objetivo, que más allá de hacer un buen negocio, es volverse agentes de cambio para construir un mejor mundo. Es Inspiración, pero también es Infraestructura en la nube, uso dinámico de recursos que permiten acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, y que son cuestiones básicas para un nuevo modelo híbrido de operación.

Por último, se requiere Dedicación para hacer que las cosas sucedan sin importar horarios y localidades. Es muy importante esa Dedicación para buscar el bienestar de los colaboradores y con ello construir una mejor empresa, pero también es la Digitalización, este imperioso camino que está como prioridad en la mente de los CEOs en el ya referido estudio y que señala que su preocupación número uno (74%) es la transformación digital de sus organizaciones para responder a una nueva realidad.

Se lee sencillo, pero la cuestión es si las compañías ya están haciendo o ya hicieron un análisis integral al respecto y si en realidad están preparadas para lograrlo.

Contacto:

Alejandro López de la Peña es Ingeniero en Sistemas Computacionales por el ITESO. Actualmente se desempeña como Director General de T-Systems México*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.