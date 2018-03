Mattel lanzará ‘Dos’, el juego renovado del ‘Uno’

Mattel lanzará en marzo un nuevo juego de cartas llamadao “Dos”, con la intensión de renovar el “Uno”, que sacó a la venta hace 50 años, informó la empresa estadounidense en su cuenta de Twitter.

“Dos” tendrá reglas similares al “Uno”, excepto que los jugadores hacen dos pilas de cartas y pueden tirar también dos cartas a la vez en lugar de una, informó la agencia AP.

From #UNO to DOS! ✌️ Introducing your new favorite card game! Hitting shelves this March at @Target‼️#UNOxDOS pic.twitter.com/mIgsrzFsHs

— UNO (@realUNOgame) February 13, 2018