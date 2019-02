May sufre otra derrota en renegociación de acuerdo del Brexit

El parlamento británico ha rechazado la moción no vinculante del gobierno de Theresa May en una votación de 303 en contra y 258 a favor.

La primera ministra británica había pedido dos semanas más de plazo para seguir negociando con Bruselas cambios al acuerdo originario de salida que Westminster aprobó el 29 de enero.

Estas mociones incluyen la búsqueda de una solución alternativa al ‘backdrop’ o salvaguardia, es decir, a la permanencia en la unión aduanera de Irlanda del Norte en caso de Brexit sin acuerdo.

Además, el parlamento británico acordó por mayoría el mandato, no vinculante pero simbólico, de impedir una salida sin acuerdo del Reino Unido. Esto es así porque los euroescépticos interpretaron que en la moción del 29 de enero se incluía un pacto de evitar una salida sin acuerdo, aunque May lo haya negado.

“La moción del 29 de enero sigue siendo la única que la Cámara de los Comunes ha aprobado expresando lo que quiere, y se refiere a cambios legales para solventar las preocupaciones de la salvaguardia (mecanismo para evitar una frontera en Irlanda del Norte). El gobierno seguirá trabajando para ello con la UE para asegurar que la salida a tiempo el 29 de marzo”, afirmó Downing Street en un comunicado.

En el mismo, el Ejecutivo acusa a Jeremy Corbyn, líder laborista, de poner sus intereses partidistas por encima del interés nacional, al votar en contra de la propuesta de May.

“La votación de hoy muestra que no hay un apoyo mayoritario a la estrategia de la premier” dijo Corbyn. “Ella (May) no puede seguir avanzando el tiempo esperando que algo suceda y que le salve el día y la imagen”, añadió.

La de hoy es una votación más simbólica que práctica, de hecho, May no estuvo en Parlamento en el momento de la votación porque ésta no es vinculante. Pero sí manda un mensaje de debilidad del gobierno británico a la UE, con quien tiene que negociar el divorcio.

Analistas y parlamentarios afirman que la evidencia de la división en el Partido Conservador –los pro Brexit más convencidos votaron en contra de la moción de May– va a desmotivar a las instituciones europeas a la hora de hacer concesiones en la negociación del acuerdo de salida.

