Mayor reto de AMLO, terminar sexenio sin crisis: analistas

Hermosillo, Son.- Con la sucesión presidencial echada a andar y los problemas económicos que enfrenta el mundo y México por los altos índices de inflación y los resabios de la pandemia de Covid-19, el gran reto del presidente Andrés Manuel López Obrador será acabar su administración sin una crisis económica, coincidieron analistas políticos.

“Lo que me queda claro es que evitar una crisis de fin de sexenio es el principal objetivo que le queda a López Obrador como gobierno si quiere ganar el 2024, es evitarla. Si se da una crisis de fin de sexenio ahí sí va a estar en serios problemas Morena y su candidato”, afirmó Javier Tello, analista político en el Foro Forbes Economía y Negocios con sede en Hermosillo.

El analista consideró que aunque el país vive condiciones extraordinarias por los altos niveles inflacionarios, los cuales causaron que hoy el Banco de México (Banxico) elevara 75 puntos base su tasa de interés anual, hasta 7.75%, el discurso político que impregna el ambiente es el relacionado con la esperanza y moralidad.

Dicho discurso, afirmó, ha motivado una alta aceptación en la gestión del presidente López Obrador; no obstante, parece que los partidos opositores no están capitalizando como debieran la coyuntura económica para ser competitivos electoralmente.

“La mesa está puesta para la oposición, pero la parte económica hoy no parece estar pesando como debería serlo. La pregunta es si dos años más de crecimiento muy cercano a cero, de inflación, si hay una recesión, si eso por fin va a ser un tema que pese o no”, apuntó Tello.

“Yo después de los últimos dos años viendo que los niveles de aprobación del presidente realmente no cayeron, tiendo a pensar que no será un tema claro, me sorprende, pienso que debería serlo. El tema de la dignidad, de la moralidad, la esperanza y otra serie de temas no materiales están pesando”.

En el marco del primer Foro Forbes Economía y Negocios realizado en Hermosillo, Sonora, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, explicó que aunque hoy se habla de la inflación y sus efectos negativos, gran parte de la población económica activa no ha experimentado en su vida una inflación por arriba del 15% como a finales del siglo 20.

“La gente que llegó al mercado de trabajo a partir del 96 o 97 ya es un sector importante de la población no ha vivido con inflación en México, hemos vivido todos estos años con una inflación muy baja”, señaló.

El excanciller afirmó que el gran riesgo que corre la administración actual y que ha puesto en alerta a los economistas son los subsidios a los energéticos que han controlado la inflación entre 7 y 8%, sin embargo, señaló que éstos pueden acabarse en un año y elevar los precios arriba del 12%.

“Eso es algo que la gran parte de la población del país no ha vivido. A lo mejor siguen reaccionando igual que al tema del desempleo”, señaló Castañeda.

