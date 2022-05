El pueblo ruso ya no disfrutará de los codiciados McDonald’s Big Mac, visto que la empresa Arcos Dorados ha decidido retirar sus operaciones del territorio de Rusia ante el sostenido conflicto con Ucrania.

Como parte de su salida, McDonald’s registró nombres alternativos para su inminente reencarnación rusa.

Así es que está vendiendo sus 847 restaurantes al empresario Alexander Govor, quien actualmente es licenciatario de 25 sucursales de McDonald’s en Siberia.

De acuerdo a Reuters, los nombres propuestos por la restaurantera se hallan “Fun and Tasty”, “The Same One”, “Just Like That” y “Open Checkout”.

De acuerdo al informe, las marcas fueron solicitadas por la agencia Rospatent de Rusia, y con alguna de ellas, McDonald’s continuará sus operaciones en territorio ruso.

En este sentido, vale decir que con su partida de Rusia, Arcos Dorados está levantando su posición luego de tres décadas en el país.

Si bien posee el 84% de los puntos de venta de McDonald’s en Rusia, a otros franquiciados se les ofrecerá la opción de cambiar la marca al nuevo nombre.

Lee más: Franquicias de McDonald’s en Rusia trabajarán bajo una nueva marca

McDonald’s registra nombres alternativos para su sucesor en Rusia

McDonald’s abrió las puertas de su primer restaurante en Moscú el 31 de enero de 1990.

En la ocasión, se sirvieron menúes a más de 30,000 personas y el local de la Plaza Pushkin tuvo que permanecer abierto horas más tarde de lo previsto debido a la multitud.

A su llegada a Moscú, el furor no fue algo más que Big Macs y papas fritas, sino el ejemplo más destacado del intento del presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbechev, de abrir su país en ruinas al mundo exterior.

Tras esta situación, la empresa de comidas rápidas tendrá una pérdida significativa de la salida de Rusia: entre 1,200 y 1,400 millones de dólares.

En su informe de ganancias más reciente, la firma dijo que cerrar sus restaurantes en Rusia le había costado 127 millones de dólares el último trimestre.

Casi 27 millones provinieron de costos de personal, pagos de arrendamientos y suministros. Los otros 100 fueron de alimentos y otros artículos que tendrá que desechar.

Te puede interesar: McDonald’s anuncia acuerdo para vender a un socio su negocio en Rusia