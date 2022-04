Me cae bien Trump aunque es capitalista, pero México no será piñata de EU, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que le cae bien el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque sea capitalista y sea polémico en sus declaraciones y celebró que durante su mandato haya habido un entendimiento entre ambos para evitar mayores confrontaciones.

El fin de semana, durante un mitin en Ohio donde apoyó al candidato J.D. Vance, quien busca el Senado, Trump señaló que dobló al gobierno mexicano para que desplegaran a más de 25 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos y se frenara la migración. También, el magnate dijo que López Obrador le caía bien pese a que es un político socialista.

El neoyorquino expuso parte de las negociaciones que tuvo con el canciller Marcelo Ebrard en junio de 2019, y que derivó en la aplicación del programa “Quédate en México” y se desplegaron a militares en ambas fronteras de México.

Al respecto, el presidente mexicano afirmó que México estará en boca de los estadounidenses debido a que en ese país es periodo electoral, no obstante, afirmó que pedirá que se trate con respeto al país y que no sea usado como “piñata” en la agenda política de aquella nación.

“A mí me cae bien el presidente Trump aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el porqué.

“Este año va a ver elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también va a ver elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces los de un partido, como los de otro, están queriendo y, ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio tratando de sacar raja de las fobias racistas y discriminatorias que existen en Estados Unidos y en el mundo.

“Pero, no vamos a permitir a ningún partido de los dos ni a ningún candidato a que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros que somos respetuosos”, lanzó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

En 2019, tras un incremento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, el presidente Trump amagó con imponer aranceles a México si no se imponían medidas para frenar a la población, en su mayoría centroaméricana, en su interés por llegar hacia ese país.

Ebrard resalta patriotismo de AMLO y acusa a Trump de antemexicanismo

En redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard dijo que Trump, con sus declaraciones del fin de semana, agitó el antimexicanismo, en tanto, resaltó el patriotismo de López Obrador para defender a México ante Estados Unidos.

“En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente Lopez Obrador en aquellos momentos críticos. Ante la amenaza de aranceles no aceptó el tercer país seguro que era la condición de EU para no imponerlos”, dijo. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del Presidente López Obrador. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022

Ebrard aseguró que de no ser por la firmeza de López Obrador, no habría sido posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC y México no tendría la autonomía que hoy tiene en ese sector.

“Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya habia negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos”, explicó.

