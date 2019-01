Me colmaron el plato con el robo de combustibles: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le estuvieron informando del robo de combustibles hasta que se hartó.

“Me colmaron el plato”, dijo en un evento público en Tlapa de Comonfort, Guerrero. “Que se vaya por un tubo la corrupción”, agregó.

De acuerdo con el presidente, el problema de México es la corrupción.

“¿Por qué en un país tan rico, con un pueblo trabajador hay tanta pobreza? El problema de México no es la falta de presupuesto. El problema es la corrupción. A ver quién se cansa primero. No se va a permitir la corrupción”, dijo López Obrador.

De acuerdo con el presidente, cuando le informaron del problema, se robaban 800 pipas.

“Cuando llegué al Gobierno me informaron que se robaban 800 pipas, hasta que me colmaron el plato. Se acabó. Se robaron 65,000 millones de pesos el año pasado, pero ese dinero no se lo van a robar. Se va a utilizar para apoyar al pueblo. Y también se acaban los lujos en el Gobierno. El avión presidencial ya está en California. Vamos a vender los 80 helicópteros y aviones que usaban los altos funcionarios”.