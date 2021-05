Me encuentro bien, asegura candidata atacada a balazos en Michoacán

La candidata de Morena para la presidencia municipal de Cuitzeo, Michoacán, Rosa Elia Milán Pintor, fue atacada a balazos anoche cuando regresaba a su casa tras sus actividades de campaña.

Por ello, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos y emitió medidas de protección a favor de la contendiente.

La candidata, por medio de sus redes, informó que se encontraba bien y agradeció la preocupación de las personas que la siguen.

“Quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacia su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales”, escribió.

Agregó que suspendió sus actividades de campaña y que dará a conocer cualquier cambio que haya sobre sus actividades proselitistas.

“Aprovecho para informar que por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas. Estaremos informando a través de este medio cualquier cambio”, dijo.

Según datos de Etellekt Consultores, van 89 los políticos asesinados desde septiembre 2020 al 28 de mayo. De ellos, 35 eran aspirantes y candidatos. Además, 74% de los políticos asesinados eran opositores a gobierno estatales.

Indicador de Violencia Política @etellekt_ Actualización: Con el asesinato de Cipriano Villanueva, candidato a regidor por Chiapas Unido, en #Acapetahua, Chiapas, son 89 los políticos asesinados en #Elecciones2021MX (35 de ellos eran aspirantes y candidatos a puestos electivos). pic.twitter.com/5r9kjrrvqO — Etellekt (@etellekt_) May 28, 2021

