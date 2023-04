Me ha dañado la muerte de los migrantes en Juárez, dice AMLO; va por reforma al INM y Consejo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este viernes que la muerte de los 39 migrantes en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a causa de un incendio ha sido el segundo evento más doloroso al que se ha enfrentado a nivel personal como mandatario, al tiempo que reprochó al gobierno de Joe Biden su negativa para destinar recursos para Centroamérica.

“Primero, lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente, y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado, yo he tenido momentos difíciles, el más fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro el que más me ha afectado anímicamente y luego este.

“Me conmovió, me partió el alma y me ayuda a enfrentar este dolor el que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado duro y dale pidiendo al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos”, dijo el mandatario federal, con voz quebrada.

Por estos hechos, el presidente de la República informó que se está conformando un Consejo de asesores en materia migratoria donde se vigilará el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Este organismo participaría de manera honoraria el Padre Solalinde.

De igual forma, el jefe del Ejecutivo federal dijo que su administración preparará una reforma al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Un Consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja y una reforma al interior del instituto de migración. Resulta que esto fue hace 10 días entonces quedamos ya que vamos a esperar y que cuando se tenga a los integrantes vamos”, adelantó.

Lee: La muerte de migrantes en Juárez devela anomalías en el manejo de la seguridad privada

El lunes, un incendió cobró la vida migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia murieron en el Centro Migrante del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la mirada indolente de agentes de seguridad privada.

Hoy se sabe que el INM otorgó un contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. que, en las primeras indagatorias sobre su estatus de operación, arrojó diversas irregularidades.

A dicho grupo, la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC que otorgó el permiso de operación en el país, pero no dio seguimiento a la forma en la que prestaba servicios al gobierno federal, según se pudo desprender de la conferencia de este jueves de la titular de la corporación.

Al respecto, el mandatario federal volvió a refrendar la disposición de que este hecho no quede impune ni la protección a ningún funcionario público por estos hechos.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo cinco de seis órdenes de aprehensión contra diversos funcionarios relacionados con este hecho.

Se trata de tres funcionarios del INM; dos policías de seguridad privada y el migrante que presuntamente inició el incendió por los delitos de homicidio doloso así como por dolo eventual y por lesiones en contra de 67 ciudadanos extranjeros. El día de hoy se iniciará su audiencia de vinculación a proceso.

