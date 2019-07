Me mandaron un grupo a provocar: López Obrador

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó que un grupo de manifestantes fueron enviados a su hotel para provocarlo, durante una gira de trabajo por San Luis Potosí.

“Ayer que llegué a dormir a Valles me mandaron un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando”, señaló el mandatario durante un diálogo con la comunidad del Hospital Rural Axtla.

El político tabasqueño detalló que se reclamó a los “provocadores” y les pidió que se marcharan del lugar.

“Les dije: ‘Aquí estoy -me bajé- no traigo guardaespaldas, no tengo yo por qué protegerme con nadie. Ustedes son unos provocadores, no respetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes’”, detalló.

López Obrador refirió que el incidente responde a un problema que tienen en la comunidad de Valles por agua y que alguien montó dicha “provocación”.

“Pero no por eso voy a andar rodeado de guardaespaldas. Imagínense, no tendría yo comunicación con la gente”, expresó el presidente.

Mencionó que los 8,000 elementos del Estado Mayor pasaron a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo con la Guardia Nacional.

“Al presidente lo cuida la gente. Porque esos de anoche, si lo hicieron de buena fe, si fueron manipulados y no era su intención deben de tener vergüenza por lo que hicieron, porque yo no le hago mal a nadie. Quien lucha por la justicia no tiene nada que temer”, agregó.