Me mantengo como coordinador; si no, que revoquen mi mandato: Monreal

Tras las especulaciones que desde Palacio Nacional se sugirió removerlo como coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal señaló que si los legisladores quieren el cambio, pueden revocarlo de su mandato.

“Yo estoy sometido a la aceptación, no ahora, sino siempre, desde el primer día que se me designó. Siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así que no es extraño. Ellos (los senadores por Morena) son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría”, advirtió el morenista.

En conferencia de prensa, Monreal aseguró que se encuentra firme en su cargo si los senadores por su partido así lo deciden, “si no, que revoquen mi mandato”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado ha recibido en las últimas semanas acusaciones desde el interior de Morena de haber operado en las elecciones pasadas en contra del partido y lo culpan del mal resultado en la Ciudad de México, específicamente de la derrota en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual gobernó hace unos años.

Por otro lado, el legislador recordó que el viernes, dentro de dos días, Morena elegirá a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, quien encabezará los trabajos del periodo ordinario que comienza el 1 de septiembre.

Además, el fin de semana se realizará la plenaria de los senadores por Morena, en la que participarán algunos secretarios de Estado y el presidente de su partido, Mario Delgado.

Monreal señaló que esperan que la primera semana del periodo ordinario del Senado se discutan tres leyes: la reglamentaria sobre revocación de mandato, la nueva Ley Orgánica de la Armada de México y la prohibición para utilizar animales en la elaboración de cosméticos.

Sobre esto, dijo que ya se ha reunido con los coordinadores de las bancadas en el Senado para establecer la agenda legislativa.

